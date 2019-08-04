Летний отпуск: где отдыхают Бузова и Собчак

За несколько дней до наступления лета ВЦИОМ поинтересовался у россиян, где бы им хотелось отдохнуть в этом году. 39% респондентов сообщили, что были бы рады отправиться за границу, еще 31% респондентов предпочли бы Крым, а 26% — черноморское побережье Кавказа.

Реклама

Однако в реальности почти половина россиян в этом году сможет увидеть море только на картинках или по телевизору: 44% опрошенных вынуждены остаться дома (из них у 53% на путешествия нет денег). Еще 26% респондентов будут загорать на даче. Даже те немногие, кто все же отправится в поездку по стране или за рубеж, в этом году сократили затраты на отдых – на одного члена семьи предполагается потратить в среднем 43 333 рубля, на 2% меньше, чем год назад.

В отличие от среднестатистических россиян, звезды шоу-бизнеса проводят лето не в городских квартирах и не в окружении грядок с помидорами. Практически все знаменитости уже успели отдохнуть за границей, а нередко – побывать не в одной, а в нескольких странах.

Например, певица и телеведущая Ольга Бузова начала свои летние путешествия с Италии – в июне она отправилась в Верону на свадьбу друзей. Судя по фотографиям в Instagram, которыми звезда делится со своими поклонниками, до места бракосочетания она добиралась бизнес-классом, билет на такой рейс в одну сторону стоит около 90 тыс. рублей. То есть только за стоимость этого перелета могли бы отдохнуть двое россиян, принимавших участие в опросе ВЦИОМ.

Свадьба, на которую была приглашена Бузова, проходила в дизайн-отеле Byblos Art Hotel Villa Amistà, размещенном среди садов и фонтанов в здании виллы XVI века. Номер в этом роскошном месте, согласно данным Booking.com, стоит от 21 426 рублей за ночь.

Вернувшись из Вероны, певица на выходных побывала с подругами в подмосковном отеле. Поиграть там в гольф на 18-лучночном поле, созданном знаменитым архитектором Карлом Олсоном, могут только члены клуба или их гости. После краткого визита на родину Ольга Бузова улетела в Барселону, чтобы сыграть там в футбол на стадионе «Камп Ноу» (но это работа), а затем на несколько дней отправилась к друзьям в Сен-Тропе, где фотографировалась у бассейна и прогуливалась мимо роскошных яхт.

Как рассказывала в своем Instagram сама Бузова, отдыхать она любит с размахом – например, в январе 2018 года она отмечала свой день рождения на частном острове в Таиланде. Аренда роскошной виллы ради этого события, по ее собственным словам, стоила певице $100 000 в день. То есть за шесть дней отдыха она потратила свыше 33 млн рублей по курсу на тот момент. В этом году в январе телеведущая вместе с сестрой Анной отдыхала на Мальдивах, где номер с бассейном стоил свыше 100 000 рублей в сутки. По сравнению с Таиландом выглядит скромно, но тоже вполне достойно звезды. И позволить себе такой отдых Бузовой вполне по карману – согласно рейтингу Forbes, ее доход составляет $4,4 млн в год.

Отдых в Европе – не обязательно дешевле, на отечественные курорты тоже можно улететь с комфортом и дорого. Среди самых дорогих билетов, купленных этим летом через Aviasales.ru: Москва — Кальяри, в одну сторону, 3 пассажира, 195 тысяч рублей; Москва — Корфу, туда-обратно, 2 пассажира, 97 тысяч рублей; Москва — Барселона, туда-обратно, 2 пассажира 238 тысяч рублей. Для сравнения: 3 пассажирам рейса Красноярск – Сочи билеты в бизнес-класс обошлись в 229 тыс. рублей. Но лидерство, как рассказали «Газете.Ru» в сервисе, удерживают два пассажира бизнес-класса по направлению Москва-Симферополь. Они купили билеты туда-обратно за 264 тыс. рублей.

Бизнес-класс на Мальдивы, например, стоит 3 млн на Новый год, добавляет предприниматель, руководитель туристической компании «Бельмаре» Диана Фердман.

Роскошь как образ жизни

Телеведущая, а в прошлом кандидат в президенты России Ксения Собчак ездила на Сардинию с маленьким сыном и своим возлюбленным, известным режиссером Константином Богомоловым. «Дорогие зрители #ОсторожноСобчак, сегодня среда, но наша команда уходит в непродолжительный отпуск , чтобы встретиться с вами в августе», — написала она в своем блоге в Instagram. Живописная вилла, яхта – рай.

Судя по расценкам на Booking.com, аренда даже небольшого бунгало с видом на сад в пятизвездочной гостинице на острове может доходить до 2 млн рублей за неделю. Аренда яхты на острове стоит от 100 000 рублей. Российские звезды, например, Николай Басков, Иосиф Пригожин с Валерией и Андрей Малахов также часто выбирают для отдыха Сардинию. Чаще всего они останавливаются в роскошных отелях Hotel Cala Di Volpe (номер стоит от 300 тысяч рублей в сутки, но свободных мест почти нет) и Costa Smeralda Resort (здесь мест еще меньше, обычный номер стоит от 57 тысяч рублей в сутки, люкс – от 234 тысяч рублей).

Что касается Ксении Собчак, то прошлой весной после президентских выборов она отдыхала в Таиланде – тогда еще с мужем Максимом Виторганом и сыном. Выбор пары пал на 5-звездочный отель Soneva Kiri, расположенный на острове Ко-Кут — люкс в вилле с видом на гавань там стоит около 1 млн рублей за неделю. Всего в отеле 36 роскошных вилл с собственным бассейном и отдельной террасой.

Отдохнуть за миллион можно в любой стране, говорит Диана Фердман.

«В любом отеле можно заказать номер, который будет стоить миллион. Вот недавно мы оформили тур на семью из 4 человек, стоимостью миллион. Казалось бы, Турция — это одно из самый недорогих направлений, по мнению российских туристов. Там есть туры за миллион», — указывает эксперт, отмечая, что эта сумма – не заоблачная.

По словам Фердман, топ стран по популярности — это Турция, Греция, Тунис, Испания, Кипр. «В Италии самый люксовый курорт — это Сан-Рено, причем только из-за близости к Ницце. В Греции, например, есть курорт Sani, на котором отдыхают только миллионеры. Это отдельная территория, несколько отелей, есть шикарный пляж», — указывает предприниматель.

Причем, Италию в этом году предпочли многие звезды. Телеведущая Ксения Бородина с мужем и детьми успела позагорать, покататься на яхте возле побережья острова Капри, полюбоваться падающей Пизанской башней и сходить на концерт Элтона Джона в рамках летнего фестиваля в Лукке. Билеты на выступление стоили от €49. Телеведущий Дмитрий Шепелев успел отдохнуть на Корсике, а потом перебрался в Италию – с сыном, появившемся в браке с покойной Жанной Фриске.

Руководитель продюсерского центра Black Star Inc. и рэп-исполнитель Тимати уже несколько лет является горячим поклонником серфинга, поэтому в отпуск обычно отправляется на частном самолете в компании любимой доски. В конце июня он даже рассказал своим подписчикам в Instagram, что подумывает открыть собственную школу серфинга. Бизнес-джеты, на которых перемещается Тимати, всегда разные, но выглядят неизменно дорого. По данным Forbes, знаменитость зарабатывает около $3,4 в год, поэтому такие полеты вряд ли его разорят.

Тяжелый люкс

Одним из немногих представителей эстрады, который может похвастаться личным самолетом, является Филипп Киркоров. По данным СМИ, в туры и на отдых с детьми он летает на Cessna Citation III, и стоила крылатая машина $10 млн. Киркоров и его дети, Алла-Виктория и Мартин, поехали в Турцию на курорт Rixos Premium Bodrum. Свободных мест в отеле нет до конца сентября, а номер стоит от 50 000 рублей за сутки.

Некоторые звезды из года в год отдыхают в одних и тех же местах – например, своим привычкам не изменяют Алла Пугачева и Максим Галкин. Семейство отправилось на виллу «Марта». Роскошное поместье, по слухам, принадлежит некоему латвийскому банкиру, который собирался продать виллу за €15 млн, однако не нашел подходящего покупателя, поэтому предпочитает сдавать недвижимость в аренду. Как пишет «Комсомольская правда», для обычных постояльцев месяц проживания в поместье площадью 2400 квадратных метров обойдется в €100 тыс.(более 7 млн рублей), однако Алле Пугачевой благодаря знакомству с владельцем дом обходится дешевле.

Согласно недавнему опросу портала Superjob, 29% россиян не могут себе позволить уйти в отпуск из-за нехватки средств. Чаще всего от отпуска отказываются люди от 45 лет и старше (32%), в группе до 24 из-за нехватки денег отпуском жертвуют 22%. При этом максимальная сумма, которые респонденты готовы отдать за недельный отпуск – около 24,5 тыс. рублей. Для молодых людей допустимые траты составляют 21 800 рублей, для людей старшего возраста (от 45 лет) – 25 800 рублей.