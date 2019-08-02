Санкционный фон: что оказывает давление на курс рубля

Резкий обвал рубля на московской бирже случился в пятницу. Но не с самого открытия биржи, а после того, как инвесторы узнали новость, пришедшую от нашего заокеанского «заклятого друга» — Дональда Трампа.

Реклама

Президент США, как стало известно, одобрил введение второго пакета санкций против России. Об этом первой сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников. Впрочем, официального подтверждения этой информации днем не было.

Но и сомнений в ее достоверности — тоже. Событие было ожидаемым.

В России на этих новостях пошел вниз курс рубля. Он легко пробил отметку в 65 по отношению к доллару и 72 — к евро.

Напомним, второй пакет санкций связан с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия и США обвинила в случившемся Россию. Москва все отрицает.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, нынешние санкции будут «72-ми по счету с 2011 года». И добавила, что анонсированные Вашингтоном меры преимущественно дублируют ограничения, которые вводились в предыдущие годы: «Перепробовали многое, но ничего у них не получилось».

Трамп не торопился

С 27 августа прошлого года против России уже действует первый санкционный пакет США. Второй пакет Трамп должен был утвердить через 90 дней после первого. Но не спешил.

Тогда Трампа стали подталкивать председатель комитета палаты представителей конгресса по иностранным делам США Элиот Энгель и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что за применение химического оружия против лиц, проживающих на территории Соединенного Королевства, в отношении России до сих пор не введены санкции, предусмотренные законодательством США», — обратились к Трампу конгрессмены Энгель и Маккол.

И Трамп подписал второй пакет. Российский рынок дрогнул, чему также способствовало то, что президент США решил обострить торговую войну с Китаем и ввести 10-процентные пошлины на китайский импорт стоимостью $300 мдрд.

В июне была похожая ситуация. Тогда рубль тоже тестировал уровни 65 и 72 к основным валютам. Но в этот раз было не тестирование, а уверенное прохождение.

Удар по курсу

С 3 августа официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ, составляет 64,6423 руб. По сравнению с предыдущим днем курс вырос на 80,83 коп.

Евро подскочил еще бодрее. На выходные его курс — до 71,7077 руб. (+1 руб. 23,50 коп.).

При этом информацию о грядущем введении против России второго пакета санкций представитель американской президентской администрации подтвердил во второй половине дня по московскому времени.

«После первого пакета санкций в ответ на использование Россией «Новичка» при покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций», — сообщил чиновник.

Впрочем, конкретики по тому, какими именно будут санкции и как они будут действовать, больше не стало. Самая «драконовская» часть второго пакета, судя по источникам Bloomberg, — это ограничения в сфере банковского кредитования, ограничения на российский госдолг.

После этих разъяснений и предположений на рынке Forex рубль выглядел очень бледно.

Курсовой пик пришелся на промежуток времени между 15.30 и 16.00. Тогда курс доллара доходил до 65,40 руб.

Но в итоге ближе к вечеру доллар стал торговаться у отметки 65,25 – 65,30. На этой отметке он пока и закрепился.

Сбываются худшие прогнозы

На курс российской валюты влияние оказывает не только санкционное давление, но и не самые позитивные ожидания инвесторов на внешних рынках.

«Американский президент не исключил, что тарифная ставка (в отношении китайских товаров. — «Газета.Ru») в дальнейшем может быть поднята с 10% до 25% и даже выше. Это решение укрепило убеждение инвесторов в том, что мировая экономика продолжит замедляться», — говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Одновременно с этим не стоит забывать о том, что Трамп хотел обновить торговые отношения с ЕС, а это тоже — потенциально — торговая война, добавляет эксперт.

Тем временем Китай уже пообещал «контрмеры», если США увеличат тарифы. Трамп, впрочем, не всегда делает то, что объявляет. Но сама контрпродуктивная риторика между Вашингтоном и Пекином означает, что недавний раунд переговоров в Шанхае, состоявшихся 30-31 июля, по поводу торгового соглашения оказался провальным.

Тогда инвесторам американо-китайские переговоры в Шанхае показались вполне успешными. Никто не ждал, что Трамп объявит об очередных 10%, которые потрясут мир.

Резкое падение цен на нефть, которое было зафиксировано 1 августа, добавило негатива. «Рубль не мог на это не отреагировать», — уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Стоимость нефти обрушилась сразу на 7%, уточняет Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ, и инвесторы кинулись продавать рисковые активы, скупая те, что дают хоть какую-то защиту (золото, японские иены и государственные облигации США, Германии).

Как тут не вспомнить алармистский прогноз валютного стратега Bank Polski Ярослава Косатого, который еще в июле заявил, что во второй половине этого года курс российской валюты ожидает падение. Похоже, началось. Рубль может лишиться около 9% стоимости к концу года, а курс доллара вырастет до 69 рублей, предупреждал Косатый, имеющий репутацию одного из лучших прогнозистов.

Аналитики «Райффайзенбанка» несколько обнадеживают: курс доллара достигнет лишь 67 рублей к концу года.