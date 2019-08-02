Газовый вопрос: в СНБО рассказали о переговорах с Россией

Киев готов к переговорам с Россией о продлении контракта на транзит газа через территорию украинского государства после завершения формирования нового кабинета министров. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире радиостанции «Новое время».

Реклама

Обновленный состав правительства еще не известен. Две недели назад, 21 июля, в стране прошли внеочередные выборы в Верховную раду.

По словам Данилюка, переговоры по транзиту газа могут быть продолжены после назначения министра энергетики Украины.

«Важно его [транзит газа с Россией] сохранить. Для этого нужно провести переговоры с поставщиком — это РФ, и эти переговоры состоятся, скорее всего, после того, когда будет сформировано новое правительство и будет уже назначен новый министр энергетики, который будет ответственным за этот процесс переговоров», — сказал в эфире Данилюк.

Данилюк также указал, что соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной имеет геополитическое значение.

Киев должен готовиться к разным сценариям, в том числе к прекращению транзита в 2020-м,

добавил он.

Кроме того, по его словам, в процессе переговоров не будет третьих политических сторон, например, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Переговоры ведутся между двумя компаниями — НАК «Нафтогаз» и «Газпромом», а также между двумя правительствами. Место для каких-либо третьих сил, тем более политических сил просто не предусмотрено и не может быть», — сказал секретарь СНБО.

Срок действия текущего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает 31 декабря 2019 года. В Киеве обеспокоены тем, что после этого транзит будет прекращен, поскольку в 2020 году ожидается запуск газопровода «Северный поток — 2», который идет в обход Украины, а также другого российского газопровода «Турецкий поток». Они сделают ненужным украинский транзит для России.

Киевские власти этот сценарий не устраивает. Так, более трети российского экспорта газа в Европу проходит через Украину, чем обеспечивает страну неплохим доходом. Прекращение транзита приведет к потере около $3 млрд, или 3% ВВП страны, подсчитывали ранее в Киеве.

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Европейской комиссией планируется в середине сентября, когда до истечения контракта останется несколько месяцев, сообщал источник ТАСС. Европейские представители скорее всего выступят за заключение нового соглашения на 10 лет.

«Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года. Официально дата еще не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры», — заявил дипломатический источник.

При этом, по словам источника, участники встречи с российской и европейской стороны уже определены — это глава Минэнерго РФ Александр Новак и Шефчович. С делегацией Украины пока вопрос не решен, учитывая незавершившийся процесс формирования нового правительства после парламентских выборов.

Однако договориться будет сложно. Так, в «Нафтогазе» открыто говорят о намерении сохранить транзит газа на долгосрочный период, а вот в «Газпроме» хотят другого.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что «Газпром» собирается продлить контракт по транзиту газа с украинской стороной, но на небольшой срок — около года.

«Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти «потоки» [«Северный Поток — 2»,«Турецкий поток»]», — сказал собеседник агентства.

Между тем, о готовности продлить контракт на транзит газа ранее говорил и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы говорим, что готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны», — отмечал в июне Миллер.