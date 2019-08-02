Не добрали доходов: бюджет Украины стал дефицитным

Дефицит госбюджета Украины в июне составил 8,5 млрд гривен (21,4 млрд рублей) против профицита в мае. При этом темпы роста доходов замедлились, пишут «Украинские новости» со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ). В частности, на сокращение неналоговых поступлений повлияло уменьшение объемов перечислений в бюджет компанией «Нафтогаз». В свою очередь, налоговую базу увеличили рост номинальных зарплат и производители табака — они наращивали производство перед очередным повышением акцизов.

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«В структуре доходов рост налоговых поступлений замедлился, объем неналоговых поступлений оказался меньше, чем год назад», — говорится в сообщении банка.

Экспертов эта статистика не удивляет.

«Киев уже более шести месяцев находится в режиме предвыборной компании. Это никогда не благоприятствует росту налоговых поступлений, особенно в такой неустойчивой стране, как нынешняя Украина. Все, кто могут не платить налоги, их не платят. Поскольку власти в полном смысле этого слова уже давно нет, это какое-то время может сходить с рук», — указывает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Региональные бюджеты также были выполнены с дефицитом в почти 4,3 млрд гривен. Нацбанк Украины пояснил, что это связано с выплатами отпускных работникам в сфере образования.

Между тем, несмотря на эту статистику, официальный Киев верит в светлое будущее своей страны. На Украине на этой неделе представили план экономических реформ. В программе целый ряд пунктов. Среди предполагаемых мер — продажа ряда государственных компаний, сокращение дефицита бюджета и смягчение правил владения землей.

Правительство в целом нацелено на экономический рост в 5% и более при сокращении дефицита бюджета, отмечал заместитель руководителя офиса президента страны по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

При этом экономическая реформа должна проходить при содействии Международного валютного фонда (МВФ).

Очередной транш от МВФ Украина надеется получить этой осенью.

Напомним, действующая программа с МВФ рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Первый транш около $1,4 млрд уже был перечислен Украине в декабре прошлого года, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года.

Ранее первый зампред Национального банка Украины Екатерина Рожкова отмечала, что второй транш страна рассчитывает получить в июне этого года.

Однако миссия МВФ уехала из Украины, не выдав его.

«Без сотрудничества с МВФ Украина не сможет поддерживать те расходы на социальную сферу, которые заложены в бюджете»,

— говорит Владимир Брутер.

Эксперт отметил, что у Украины на данный момент просто нет столько денег, чтобы «иметь возможность из внутренних ресурсов поддерживать столь объемную для такой маленькой и бедной страны социальную инфраструктуру».

А если страна хочет выйти из-под влияния МВФ, то «необходимо ускорить рост собственной экономики».

«Никаких других альтернатив нет», — добавляет эксперт.

Однако представленный план правительства Украины добиться роста экономики за счет приватизации эксперты не поддержали и раскритиковали.

Так, экс-премьер Украины Юрий Ехануров предупредил киевские власти о том, что они могут «доиграться» при попытках догнать более сильные экономические державы, передает «112 Украина». Ехануров подчеркнул, что властям нужно задуматься, как вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места.

Госдолг и безработица на Украине слишком высокие, а уровни прямых иностранных инвестиций и деловой активности — низкие.

«Украина еще не выросла, а уже начинает играть во взрослые игры»,

— отметил политик.

Эксперты соглашаются с этой оценкой.

«Все, что предлагает новая команда — это ускоренная приватизация под перспективных западных инвесторов под те объекты, которые при Петре Порошенко не успели приватизировать, — рассказал Владимир Брутер. — Приватизация никогда сама по себе не приводила к росту экономики. Более того, приватизация позволяет получить один раз деньги за то, что государство может получать деньги достаточно долго».

По словам специалиста, в стране необходимо развивать производство.

Но как и каким образом Украина собирается наращивать экспортный потенциал — вопрос открытый. У Киева на сегодняшний момент таких возможностей нет, резюмирует Брутер.