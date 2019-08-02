Вслед за нефтью: курс рубля падает. LIVE

Как тут не вспомнить алармистский прогноз валютного стратега Bank Polski Ярослава Косатого, который еще в июле заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение. Похоже, началось.
«Рубль не мог на это не отреагировать», — уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.
Эксперты связывает рост евро и доллара с информацией о введении санкций против России по «делу Скрипалей». Но не только с этим.
Евро поднялся до 72 рублей.
Не лучше и ситуация с курсом рубля к евро.
Здравствуйте, уважаемые читатели.
У нас плохие новости. Курс доллара 2 августа вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 64,56 рубля, что на 21 копейку больше показателя на закрытии биржи ранее. Сейчас доллар пробивает отметку в 65 рублей.