Вслед за нефтью: курс рубля падает. LIVE

Курс доллара поднялся выше 65 рублей

Несмотря на то, что эксперты ждали укрепления рубля, он начал проваливаться даже после снижения ключевой ставки Федрезервом США. Курс доллара 2 августа вырос до 65,02 руб., евро торгуется у отметки 72 руб. Судя по всему, причиной очередного ралли стали подешевевшая нефть и новые санкции США. «Газета.Ru» следит за скачками российской валюты в режиме онлайн.
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13:55

Как тут не вспомнить алармистский прогноз валютного стратега Bank Polski Ярослава Косатого, который еще в июле заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение. Похоже, началось.

13:45

«Рубль не мог на это не отреагировать», — уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

13:32

Эксперты связывает рост евро и доллара с информацией о введении санкций против России по «делу Скрипалей». Но не только с этим.

13:23

Евро поднялся до 72 рублей.

13:15

Не лучше и ситуация с курсом рубля к евро.

13:10

Здравствуйте, уважаемые читатели.

У нас плохие новости. Курс доллара 2 августа вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 64,56 рубля, что на 21 копейку больше показателя на закрытии биржи ранее. Сейчас доллар пробивает отметку в 65 рублей.