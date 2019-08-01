Трамп объявил о пошлинах: цена на нефть снизилась

Мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение. Стоимость барреля марки WTI и Brent падала на 6-8%, свидетельствуют данные торгов.

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Так, цена нефти марки Brent впервые с середины июня опустилась ниже $61. По данным на 21.23 мск на Межконтинентальной бирже баррель Brent подешевел на 7,7% до $60,42.

В 23.47 мск фьючерс на нефть марки Brent c поставкой в октябре стоил $61,09 за баррель (минус 6,09%).

При этом стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов уменьшалась на 7,15%, до $54,39 за баррель.

Просела не только цена на нефть, но и курс российской валюты. На 23.05 мск за доллар на Московской бирже давали 64,3 рубля — рост на 1,12%.

До заявления президента США Дональда Трампа нефть также дешевела, но не так сильно — всего на 2-3%.

Обрушение рынков спровоцировало сообщение Трампа в твиттере. Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.

Президент в ультимативной форме предупредил китайских партнеров по поводу заключения торговой сделки. Если КНР до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году не подпишет соглашение по торговле, то условия сделки в последующем будут более жесткими.

«Однако проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю (на выборах), соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще», — пригрозил Трамп.

По словам президента, Китай не выполнил ряд взятых на себя обязательств.

По-видимому, трейдеры связали заявление американского лидера с увеличением рисков замедления глобальной экономики и как следствие этого падением спроса на сырье.

В свою очередь до этого китайские руководители призвали Трампа уважать суверенитет Китая.

«В ходе нынешнего раунда торговых переговоров американской стороне следует вести консультации на равноправной основе и относиться к Китаю с должным уважением, если они хотят торговую сделку», — говорилось в специальном комментарии, опубликованном государственным информагентством «Синьхуа».

Ради заключения сделки Пекин уступать и идти на компромисс не планирует.

«Китай всегда найдет способ противостоять любому давлению», — отмечалось в комментарии госагентства.

«Синьхуа» пишет, что торговые войны негативно отражаются на всей мировой экономике.

«Ради блага обеих сторон и всего мира Китаю и США необходимо ценить достигнутое с таким трудом возобновление торговых переговоров и адаптировать свои интересы таким образом, чтобы проложить путь к скорейшему заключению сделки», — резюмируется в тексте.

Предыдущий раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая. Консультации проходили на фоне очередного повышения пошлин на китайские товары.

Однако после встречи в Осаке Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июня на полях саммита G20 появилась робкая надежда на прекращение торговой войны.

США и Китай возобновляют переговоры по торговой сделке между двумя странами, заявил президент Дональд Трамп по итогам беседы с Си Цзиньпином.

По словам американского лидера, переговорный процесс «вернулся на круги своя».

«Переговоры продолжаются», — добавил Трамп во время общения с журналистами.

Китайская сторона также, видимо, была довольна переговорами. По крайней мере по официальной риторике Пекина такой вывод можно было сделать.

Так, по данным газеты китайской компартии «Жэньминь жибао», Трамп во время встречи в Осаке пообещал не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров в США. В целом диалог между Вашингтоном и Пекином будет возобновлен «на основе равенства и взаимного уважения», отмечалось в газете.

Торговый конфликт между США и Китаем продолжается с прошлого года.

В январе 2018 года Вашингтон резко повысили пошлины на поставки солнечных панелей и стиральных машин, крупнейшим производителем которых является Китай. Так США хотели помочь местным производителям справиться с растущим давлением импорта.

Китай в ответ повысил пошлины на импорт из США продовольственных товаров.

В июле и августе прошлого года США и КНР ввели новые пошлины друг против друга — в общей сложности на импорт товаров суммарной стоимостью $50 млрд для каждой стороны. Ранее Дональд Трамп объявил о введении с дополнительных пошлин на поставки из Китая в объеме $200 млрд. Пекин ответил введением пошлин на поставки на сумму $60 млрд.