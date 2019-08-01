Газовый спор: что Еврокомиссия предложила России и Украине

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый десятилетний договор по транзиту газа, начиная со следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. Это предложение будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК хочет провести 16 сентября.

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Напомним, 31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». К этому времени планируется и запуск «Северного потока — 2». А также другого российского проекта — «Турецкий поток». Оба газопровода пойдут в обход Украины, в связи с чем в Киеве опасаются, что газотранспортная система страны окажется невостребованной, а западные потребители будут иметь перебои с поставками газа.

На год или сразу на декаду

«Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условия транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года. Официально дата еще не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры», — заявил дипломатический источник.

По словам источника, участники встречи с российской и европейской стороны уже определены — это глава Минэнерго РФ Александр Новак и Шефчович. С делегацией Украины пока вопрос не решен, учитывая незавершившийся процесс формирования нового правительства после парламентских выборов.

Источники Reuters сообщали ранее, что «Газпром» собирается продлить контракт по транзиту газа с украинской стороной, но на небольшой срок.

«Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти «потоки» («Северный Поток — 2»,«Турецкий поток» – Газета.Ru)», — сказал собеседник агентства. По его словам, Украина стремится к долгосрочному соглашению, рассчитанному на десять лет.

Позднее эту же информацию подтвердил глава Минэнерго Александр Новак. «Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях. Если там какие-то корректировки и могут быть, но это вопрос коммерческих переговоров между компаниями», — сообщил Новак, находясь на переговорах в Турции.

Кстати, Еврокомиссия существенно скорректировала свою позицию по новому контракту. В частности, ранее она высказывала претензии к практике долгосрочных контрактов на поставки газа, которые принудительно привязывают европейских потребителей газа к российскому поставщику. Однако в украинском сценарии ЕК фактически развернулась на 180 градусов.

Теперь еврочиновники готовы защищать долгосрочный вариант контракта. В этом случае будет обеспечена предсказуемость поставок и транзита газа, дают понять в Брюсселе.

Также стало известно о том, что Украина может попробовать с 2020 года получать сырье через южное направление. Так, Киев изучает возможность воспользоваться поставками каспийского газа через Трансанатолийский газопровод, которые осуществляют южно-европейские страны. Помимо этого, Украина также рассматривает вариант с перевозкой сжиженного природного газа и работает над поставками сырья через Трансбалканский газопровод.

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает уже менее чем через полгода — 31 декабря 2019 года. При этом на Украине уже давно бьют в связи с этим тревогу. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявлял ранее, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в «металлолом». Свое мнение он выразил в эфире «112 Украина».

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом», — предупредил Рабинович. По его словам, договор все еще не подписан, но без него страна «не существует».

Прекращение транзита в Европу приведет к потере около $3 млрд, или 3% ВВП страны, подсчитывали также в Киеве.

Детали нового контракта неизвестны. Как отмечал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, речь должна идти о заключении соглашения о прокачке через украинскую трубопроводную систему 90 млрд кубометров газа ежегодно. Итоговый документ должен предусматривать бронирование транзитных мощностей (сделка своп) на будущее — в объеме 60 млрд кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет.

Впрочем, в России неоднозначно отнеслись к этому предложению. «Нафтогаз» не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите, уверен российский сенатор Алексей Пушков.