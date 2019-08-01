«Виток русофобии»: Захарова о санкциях США против СП-2

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала американский законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» «новым витком русофобских мер в конгрессе США».

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Дипломат отметила, что газопровод строится вопреки угрозам, а инициаторы ограничительных мер выставляют себя на посмешище, поскольку публично не позволяют другим странам участвовать в проекте.

«Это показатель собственного бессилия»,

— заявила она на брифинге.

По ее словам, Вашингтон уже много лет вводит различные антироссийские санкции, но они ни к чему не привели.

Таким образом дипломат отреагировала на одобрение комитетом сената США по международным делам законопроекта об ограничительных мерах против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

В нем авторы документа предложили запретить въезд в страну лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Кроме того, предполагается заморозка их активов, находящихся в американской юрисдикции.

Сообщалось, что под санкции могут попасть компании из Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

Законопроект подготовили сенаторы Тед Круз (от Республиканской партии) и демократ Джин Шахин. Межпартийная солидарность при принятии законопроекта — признак высокой проходимости этой законодательной инициативы через парламент.

«Россия имеет опыт применения энергетики в качестве оружия», — утверждал, в частности, Тед Круз, обосновывая необходимость принятия санкций против проекта.

При этом инициативу по санкциям к «Северному потоку — 2» поддержали 20 членов комитета при двух выступивших против.

Впрочем, ситуация не такая однозначная. Так, в США у «Потока» есть и заступники.

Как сообщалось ранее, сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода «Северный поток — 2». По данным издания The Daily Beast, он добился переноса рассмотрения законопроекта в сенатском комитете по иностранным делам.

По его мнению, санкции ощутят на себе не россияне, а компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции и Италии, а также их партнеры.

«Бессмысленно вредить людям, которые помогают нам оказывать давление на Россию в других областях»,

— отмечал сенатор.

Так, укладкой подводной части газопровода занимается компания из Швейцарии, у которой есть бизнес в США, а также итальянская компания, имеющая штаб-квартиру в Техасе. Это Allseas и Saipem соответственно.

Россия станет более зависимой от Европы с «Северным потоком — 2», чем без него, пишет в своей статья для Politico директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Евгений Румер.

Так, по его словам, торговля создает двусторонние зависимости.

«Северный поток-2» будет работать в течение десятилетий, и Россия столкнется с растущей конкуренцией со стороны производителей энергии из возобновляемых источников, которые по прогнозам, обеспечат более 30% потребностей Европы к 2030 году, отмечает он.

В связи с этом Румер считает, что администрация президента США Дональда Трампа и его союзники в конгрессе должны поощрять строительство «Северного потока — 2», поскольку это увеличит влияние Европы на Россию и зависимость Москвы от союзников Вашингтона.

Между тем оператор проекта «Северного потока — 2» Nord Stream 2 уже отреагировал на законопроект сената США о санкциях в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, компания заявила, что знает о желании американской стороны ввести санкционные меры против «Северного потока — 2». В настоящее время эксперты оператора оценивают проект закона.

«Пока рано комментировать какие-либо последствия для нашего проекта»,

— добавили в Nord Stream 2.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета СП — 2 является Nord Stream 2, 100% акций которой в свою очередь принадлежат «Газпрому». При этом в консорциум по строительству трубопровода входит целый ряд европейских компаний. Помимо австрийской компании OMV в числе инвесторов французская Engie, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

На дне Балтийского моря уже уложено 70% газопровода. Несмотря на то, что разрешение на строительство еще не получено от Дании, задержек по реализации «Северного потока — 2» не ожидается, рассказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

При этом инвестор «Северного потока — 2» даже назвал вероятные сроки ввода газопровода. Первый газ будет поставлен к полуночи 31 декабря 2019 года, утверждает Зеле.