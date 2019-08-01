«Зеркальные санкции»: Украина ввела спецпошлины на российские товары

С 1 августа вступили в силу специальные пошлины на импорт большинства товаров российского происхождения, которые поступают на территорию Украины, — в частности, на дизельное топливо и сжиженный газ.

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Новые меры не затронут уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Решение о введении пошлин было принято еще 15 мая. Кабинет министров Украины на заседании тогда принял соответствующее постановление.

«Сегодня мы примем решение о введении зеркальных санкций против России, мы введем эмбарго на те товары, которые изготавливаются в Украине или которые можно заменить»,

— сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина.

Затем он подписал отдельное постановление, вводящее с 1 августа спецпошлины. Они будут дополнительно повышены еще и с 1 октября.

Украинские власти оценивают, что новые ограничения на российский импорт пополнят бюджет на около $77 млн в год.

Предполагается, что уплаченная специальная пошлина будет сохраняться в отдельном фонде госбюджета и использоваться для финансирования импортозамещения.

Специальная пошлина вводится независимо от других видов пошлин в процентах по отношению к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам. Размер пошлин на российское топливо уже установлен, его огласил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

Так, c 1 августа спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75%, с 1 октября — 4%. Спецпошлина на поставки сжиженного газа установлена в размере 1,75% с 1 августа, 3% — с 1 октября.

Размер пошлин на остальные товары не указан.

С 2016 года Украина постоянно вводит пошлины на товары российского происхождения. Под ограничения уже попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты и ряд других товаров.

Пару месяцев назад Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела антидемпинговые пошлины на российский цемент в размере 114,95%. Эта пошлина будет взиматься в течение пяти лет.

После введения нынешних пошлин крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group объявил о прекращении поставок дизельного топлива из России. В компании пояснили, что введение пошлин делает поставки топлива из России «экономически нецелесообразными».

Впрочем, на Украине об этом не беспокоятся.

«Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет… На сегодня некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующих в украинские порты», — писал Герус в фейсбуке.

Доля России в поставках дизтоплива и сжиженного газа на Украину довольно высокая, и новые меры могут сказаться на ценах, рост которых ляжет на украинского потребителя, заявил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

При этом Москва сама первой ввела спецрежим на поставку нефтепродуктов на Украину. C 1 июля в России вступил в силу запрет о ввозе на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле такое решение объяснили «ответной мерой» после того, как украинский кабмин в очередной раз расширил список запрещенных российских товаров.

Каждый, кто производит и хочет поставлять на Украину дизель, бензин или сжиженный углеводородный газ, должен получить разрешение от Минэкономразвития. В России полагали, что это станет своего рода санкцией и никто поставлять туда топливо не будет.

Но несмотря на резкое снижение поставок, они все равно продолжились. И теперь уже украинские власти начали говорить, что Россия может ввести полный запрет, и сыграли на опережение, предположил Игорь Юшков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Кроме того, введение спецпошлин на дизтопливо и сжиженный газ — это еще и попытка поделить внутренний рынок топлива на Украине, отметил он.

«Россия от этого [введения спецпошлин — «Газета.Ru»] вряд ли пострадает, поскольку мы можем перенаправить экспорт нефтепродуктов на другие маршруты, у нас нет проблем со сбытом. Кроме того, если украинские компании продолжат закупать, то они же и будут оплачивать эту импортную пошлину. Поэтому за все заплатит конечный потребитель», — объясняет он.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов также отмечает, что вряд ли Россия пострадает от сокращения сотрудничества, учитывая происходящее в последние годы «торможение» во взаимной торговле.

Так, согласно статистике Федеральной таможенной службы России (ФТС), внешнеторговый оборот России и Украины в прошлом году составил около 15 млрд рублей.

«У России был расчет на то, что после прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского ситуация как-то начнет улучшаться, но этого не происходит», — резюмирует он.