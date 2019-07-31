Впервые за два года: в России зафиксирована дефляция

В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус. Правда, всего на неделю и на микроскопическую величину. Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля 2019 года упали на 0,1%, сообщил в среду Росстат.

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Что именно подешевело? Росстат отразил в своем обзоре «Об оценке индекса потребительских цен». Снизились цены на сахар-песок — на 1,2%, масло подсолнечное — на 0,3%, колбасы полукопченые, сосиски, сардельки, маргарин и крупу гречневую — на 0,2%.

Львиную долю в замедление роста цен внесла сезонная плодоовощная продукция.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%, в том числе на огурцы – 4,0%, картофель – 3,3%, морковь – 3,2%, лук – 2,5%.

При этом многие популярные продукты традиционно продолжили рост. За этот же период помидоры стали дороже на 1,7%, пшено — на 0,6%, яйца куриные — на 0,5%, свинина и мясо кур – на 0,4%, рыба мороженая и вермишель – на 0,3%, консервы мясные, масло сливочное, сметана, творог жирный и рис – на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Нулевой рост был зафиксирован в секторе транспортных услуг, то есть, цены не росли за проезд в городском автобусе, трамвае, троллейбусе, метро.

Зато росла плата за услуги ЖКХ (горячее и холодное водоснабжение, отопление).

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России. С начала года цены выросли на 2,7%. По итогам года Минэкономразвития прогнозирует также не снижение цен, а их рост на 4,3%. Прогноз Банка России – инфляция 4% к началу 2020 года.

Дефляция — тормоз экономики

Нынешняя дефляция была зафиксирована впервые с начала сентября 2017 года (с 28 августа по 3 сентября). Тогда цены снизились также на 0,1%.

В 2017 году инфляция составила 2,5%, оказавшись не только лучше всех оптимистичных ожиданий экономистов, но и опустилась значительно ниже целевого уровня ЦБ в 4%, что позволило регулятору активно снижать ключевую ставку денежного рынка в течение года. При этом эксперты предупреждали тогда, что вероятность дефляции в ближайшее время довольно низкая. Отрицательная инфляции возможна только в отдельные периоды по причине сезонного изменения ценовой конъюнктуры.

Основные причины, по которым она невозможна: смягчение экономической политики со стороны ЦБ, а также наличие очевидных признаков девальвации рубля, отмечали эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Кроме того, монетарные власти априори не могут допустить значительной и долгосрочной дефляции, поскольку, как показывает опыт развитых стран, именно она становится основным тормозом экономики, подавляя потребительский спрос.

Куда эффективнее придерживаться нейтральной денежно-кредитной политики, при которой внутренний рынок в достаточной степени обеспечен ликвидностью, а розничная активность домохозяйств вносит определенный вклад в темпы экономического роста страны.

Дефляция при этом является нехарактерным явлением для России. Хотя в Европе и Японии это распространено. Например, дефляция настигла Европу в очередной раз в осенью 2015 года. В сентябре – она составила 0,1% в годовом выражении. В октябре в годовом выражении дефляция наблюдалась в 13 странах ЕС. Например, на Кипре потребительские цены снизились на 1,8%, в Болгарии — на 1,2%, в Испании — на 0,9%, в Финляндии — на 0,3%. А в Греции, Латвии и Люксембурге снизились на 0,1%.

Дефляция хороша для конечных потребителей, но вредна для экономического роста. Если цены на товары и услуги перестают расти или снижаются, экономика попадает в так называемую дефляционную ловушку. В условиях дефляции домохозяйства и бизнес будут стремиться снижать свои расходы в надежде, что в будущем они купят ресурсы еще дешевле. Из-за того что люди стремятся сберегать и меньше тратить, падает спрос и сокращается производство, страдает бизнес и экономика страны в целом.

Когда стоимость на товары падает больше года, то есть смысл говорить о каких-то проблемах. Яркий пример - Япония, где уже больше 20 лет пытаются разгонять инфляцию для увеличения потребительской активности: когда цены не меняются, то население копит деньги, так как не боится, что они потеряют в стоимости. В Японии даже ввели отрицательные процентные ставки на депозиты, чтобы хранить деньги на счетах стало себе в убыток. Но и это не особо помогло», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Ситуация в Японии — это аномалия, которой пугают другие страны.

«Сейчас активно говорят о возможной «японизации» ЕС, где процентная ставка близка к нулевым значениям, а экономика все равно стагнирует. Таким образом, у России, где ключевая ставка равна 7,25%, есть еще механизмы для предотвращения полноценной дефляции, и наш ЦБ гораздо больше должна волновать инфляция», — заключает эксперт.

Как у военнопленных

На данный момент в статистике по инфляции наблюдается высокая волатильность, поэтому более релевантные выводы о дальнейшей траектории инфляционных процессов можно будет сделать в ближайшие недели, уточняет Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

«Сейчас наиболее волатильной компонентой, вносящей наибольший дефляционный вклад, является плодоовощная продукция из-за раннего урожая. Если мы увидим либо сохранение дефляционного тренда в течение 2-3 недель, либо еще 1-2 недели дефляции с дальнейшим разворотом к нулевому росту цен, то годовые темпы роста инфляции могут начать движение к «середине» обновленного прогнозного диапазоне ЦБ в 4,5% уже в августе», — говорит эксперт.

В случае сохранения подобной «подавленности» инфляционных процессов для ЦБ РФ появится существенный аргумент в пользу реализации еще одного шага по снижению ключевой ставки (на 25 б.п.). При этом сценарии ЦБ может пойти на такой шаг на заседании уже в сентябре.

Дефляцию, кроме прочего, поддерживает и такой фактор, как снижение шестой год подряд реально располагаемых доходов россиян. На продукты питания россияне тратят все больше денег. Но не в абсолютном значении, а относительно других расходов. Доля расходов россиян на продукты выросла во II квартале 2019 года до 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из ежеквартального опроса Сбербанка «Индекс Иванова». В исследовании отмечается, что доля трат на продукты является самой высокой в структуре расходов россиян.

При этом потребкорзину, в которой Росстат фиксирует стоимость набора основных товаров и услуг, высмеивают за скудность и неадекватность реальным расходам россиян. Росстатовскую корзину уже сравнивают с пайком пленных немцев.

В среду 31 июля свердловский депутат Александр Ладыгин заявил, что потребительская корзина региона очень похожа на сухой паек немецких военнопленных в советских лагерях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, депутат сказал об этом во время обсуждения проекта закона об изменении потребкорзины в регионе. Депутаты рассказали, что в настоящее время снизилось потребление хлеба и кисломолочной продукции, но увеличилось потребление риса и других круп. По словам Ладыгина, такой уровень калорий составляет минимум для выживания.