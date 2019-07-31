Страхование жилья от ЧС: вступил в силу новый закон

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС. Выбор остается за гражданами, однако правительство намерено подтолкнуть население к страхованию.

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Пока закон заработал в десяти пилотных регионах — Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской, Белгородской, Омской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. Страховые программы утверждают сами регионы. При этом для возмещения ущерба используются как федеральный и региональный бюджеты, так и средства страховых компаний.

Ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, а не по социальным нормам. При этом процедура страховых выплат станет быстрее, рассчитывают в правительстве.

В настоящее время страхование жилья от ЧС крайне непопулярная среди населения идея. По данным ВСС, в среднем по стране доля страхования жилья не превышает 8%. В большинстве стран Европы и США этот показатель достигает 90%.

Стоимость страхования жилья от ЧС будет составлять в среднем примерно 300 рублей в год, сказал ранее «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Вместе с тем в Минфине стоимость полиса оценивали в среднем в 1 тыс. руб. в год. Некоторые страховщики называли цифры — 3–5 тыс. руб. в год. Впрочем, итоговая сумма будет зависеть от каждой конкретной квартиры и рисков, прописанных в договоре.

Строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций» появится в платежках по ЖКХ. Эту графу в квитанции можно игнорировать, если человек не хочет страховать имущество. Но заплатив за услугу, гражданин автоматически заключает договор.

Минимальная страховая сумма по риску утраты жилья в результате ЧС определена в размере 500 тыс. рублей, сообщалось ранее. Регионы будут определять итоговую сумму исходя из утвержденной минимальной. В случае утраты жилья гражданин либо получает выплату, либо жилье от региона.

Расширенные программы страхования могут включать в себя и бытовые риски — залив, взрыв газа и так далее.

Государство по-прежнему несет ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам.

Так, пострадавшим даются социальные выплаты. Например, жителям подвергшейся паводкам Иркутской области полагается единовременная выплата из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей на человека. В отдельных случаях предусмотрены выплаты до 100 тыс. рублей за повреждение имущества. Всего на помощь пострадавшим в регионе из федерального бюджета выделено 3 млрд рублей.

По словам Юргенса, на компенсации за пострадавшее от ЧС имущество из бюджета тратится около 40 млрд рублей в год. Вступивший же в силу закон позволяет перенести часть затрат на страховщиков.

По данным «Ингосстраха», в 65% случаев жилье россиян страдает от повреждений водой, в 12% — от умышленных действий третьих лиц, в 10% — от стихийных бедствий.

Поощрение льготами

Правительство хочет мотивировать граждан страховать жилье от ЧС, борясь таким образом с низким проникновением этого вида страхования и помогая бюджету избавиться от части трат. В частности,

Минфин предложил рекомендовать регионам вводить льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт тем, кто заключил добровольные договоры.

Тем же, кто не оформил страховку, новое жилье взамен утраченного при ЧС предложено предоставлять без права его приватизации «в течение определенного срока», сообщал «Коммерсант».

«По первым итогам правоприменительной практики будут прорабатываться дополнительные меры стимулирования граждан к страхованию своего жилья», — указывали изданию в министерстве.

Что касается льгот по налогу на имущество, эту инициативу ранее поддержало Минэкономики. Размер такого налогового вычета в Минэкономики предлагают увязать с годовой стоимостью страховки так, чтобы с помощью льгот покрыть затраты на страхование, писал «Интерфакс».

Иными словами, министерство предлагает возможность уменьшить сумму налога на жилье на стоимость полиса.

Тем не менее, конкретики по вопросу пока нет. Какой именно будет льгота, пока сказать нельзя. В ведомстве отмечали, что «варианты стимулирования граждан обсуждаются» и что «первоочередной задачей Минфин видит организацию запуска программ страхования регионами и начало апробации».

При этом для малоимущих могут быть предусмотрены бесплатные сертификаты на оплату страховой премии. Это тоже предложение Минэкономики. В министерстве не уточняют, кто будет покрывать страховщикам премии по таким сертификатам.

Такие меры стимулирования предлагается вводить уже на первом этапе реализации закона.

У страхования жилья от ЧС есть и свои подводные камни.

«Учитывая последние чрезвычайные события в Сибири и на Дальнем Востоке, где было уничтожено стихией сразу несколько десятков тысяч объектов имущества, конечно, следует поддержать идею развития страхования в этой сфере. Но есть несколько «но». Нужно принять меры к тому, чтобы в этой сфере не образовалось монополий и картелей. У нас рынок страхования разделен между несколькими крупными компаниями. Предлагаемая мера позволит им серьезно разбогатеть, при этом они будут иметь возможность держать высокие цены», — сказал «Газете.Ru» директор Центра экономических и политических исследований Николай Миронов.

По его словам, необходимо принять меры по развитию конкуренции в данной сфере, или передать эти функции госкомпании. Государство могло бы регулировать ставку сбора.

«С малоимущими у нас вообще проблема — их состав четко не определен, в их числе масса людей с теневыми доходами. Однако расходы на их бесплатное страхование будут очень велики», — заключил эксперт.