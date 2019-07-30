Ультиматум Трампа: что США требуют от Китая

Президент США Дональд Трамп предупредил китайских товарищей по поводу заключения торговой сделки. Сделал он это в ультимативной форме. Если КНР до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году не подпишет соглашение по торговле, условия сделки в последующем будут более жесткими.

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В своем Twitter во вторник 30 июля Трамп предположил, что, возможно, китайцы «ждут выборов», чтобы посмотреть, станет ли президентом кандидат от Демократической партии, например, Джо Байден.

«Однако, проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю (на выборах), соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще», — пригрозил Трамп.

Заодно он посетовал на то, что китайская сторона имеет привычку «в конце всегда менять соглашение в свою пользу».

Соглашайтесь или война

Между тем Трамп дает понять, что выбора у Китая нет, и официальный Пекин не может сейчас диктовать ему условия по торговой сделке. В этой связи он напомнил, что в июле экономика Китая показала худший результат за последние 27 лет.

По итогам первого полугодия ВВП Китая вырос «всего» на 6,3% процента, что эквивалентно $6,56 трлн. В прошлые годы ВВП действительно рос высокими темпами, в том числе рост был двузначным.

В китайском Шанхае 30-31 июля проходит 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном. От США в них участвует министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Несмотря на ультиматум, Трамп прокомментировал итоги первого дня переговоров позитивно.

«Переговоры с Китаем идут очень хорошо», — сказал он журналистам.

Предыдущий раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая. Безрезультатно. Более того, переговоры проходили на фоне очередного повышения пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму $200 млрд.

Более того, Трамп пригрозил повысить пошлины на импорт из Китая еще примерно на $300 млрд. В ответ КНР ввел с 1 июня повышенные сборы на ввоз товаров из США на $60 млрд.

После этого на полях саммита в Осаке состоялась встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры не дали конкретных результатов, но было заявлено о возможности достичь компромисса во взаимной торговле.

Перед сегодняшним заседанием в Шанхае Китай еще раз в деталях разъяснил свою позицию по торговой сделке. О ней говорится в специальном комментарии, опубликованном государственным информагентством «Синьхуа».

Нет уважения — нет сделки

Китайские руководители призвали Трампа уважать суверенитет Китая.

«В ходе нынешнего раунда торговых переговоров американской стороне следует вести консультации на равноправной основе и относиться к Китаю с должным уважением, если они хотят торговую сделку»,

— говорится в документе.

Если Вашингтон все еще «питает иллюзии» относительного того, что Пекин каким-либо образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающимся суверенитета, ради заключения сделки, то в таком случае «никакая сделка не подойдет».

«Китай всегда найдет способ противостоять любому давлению», — говорится в комментарии госагентства.

Авторы статьи обращают внимание на символичный выбор места проведения переговоров. В Шанхае в 1972 году проходил визит в Китай Ричарда Никсона. Он теперь оценивается, как историческое событие. Тогда было заключено «Шанхайское коммюнике», положившее начало потеплению отношений между КНР и США после двух десятилетий напряженности.

«Сегодня в очередной раз в Шанхае американским переговорщикам следует продемонстрировать ту же искренность и, что более важно, разумные ожидания в возобновленных переговорах с их китайскими коллегами, чтобы нормализовать двусторонние торговые отношения»,

— говорится в комментарии.

Как напоминает агентство, Китай и США ведут торговые переговоры уже больше года и за 11 предыдущих раундов Пекин продемонстрировал предельную искренность в попытке преодолеть разногласия между двумя сторонами и заключить соглашение, которое бы устраивало обе стороны.

«Однако некоторые торговые «ястребы» [в американской администрации] предпочли закрыть глаза на законные интересы Китая и выдвинуть нереалистичные требования, которые ущемляют суверенитет и достоинство Китая», — пишет агентство, указывая на «тупик в диалоге».

«Синьхуа» отмечает, что торговые войны негативно отражаются на всей мировой экономике. «Ради блага обеих сторон и всего мира Китаю и США необходимо ценить достигнутое с таким трудом возобновление торговых переговоров и адаптировать свои интересы таким образом, чтобы проложить путь к скорейшему заключению сделки», — говорится в комментарии.

В торговых переговорах США и Китая следует очень четко разделять слова и действия.

На словах обе стороны уже не раз меняли свои позиции с очень дружеских до откровенно воинственных и обратно. А вот в действиях все очень линейно и однозначно, конфронтация только усиливается, скептичен Евгений Удилов, руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс».

Соглашение между странами возможно только в случае поражения Китая, именно поэтому американская администрация так настаивает на его подписании, а китайская сторона всячески уклоняется, добавляет Удилов.

Если сделка не срастется, то можно ожидать повсеместного отката рыночных цен. А курс рубля, безусловно, находится в группе риска и может упасть до отметки в 64 за доллар,

уточняет Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер» считает, что в целом торговый конфликт США и Китая несет в себе для РФ больше рисков, нежели возможностей.

«Да, с одной стороны, появляются условия для наращивания поставок в Китай, к примеру, продукции российского АПК и древесины, а также для углубления российско-китайского сотрудничества по военно-технической линии», — говорит эксперт.

С другой стороны, отсутствие прогресса в переговорах Пекина и Вашингтона способно принести негативные последствия для РФ — будет давление на нашу экономику со стороны замедления мирового ВВП и соответствующего снижения цен на нефть.

Кроме того, неприятным последствием для РФ может стать и снижение мировых цен на металлы, добавлет эксперт.