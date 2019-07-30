Рубль должен упасть? Что Америка готовит России

В среду, 31 июля, в 21.30 мск по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС) США примет решение по поводу учетной ставки. Трейдеры ожидают, что это заседание будет отличаться от предыдущих заседаний Комитета по открытым рынкам США.

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Впервые с 2008 года Федрезерв может уменьшить ставку на 0,25 б.п. до уровня в 2-2,25%.

По словам ведущего аналитика банка «Открытие» Алексея Тихонова, американский регулятор задолго до предстоящего заседания начал подготавливать рынки к предстоящему снижению.

Так, по итогам предыдущего заседания ФРС, 19 июня, ФРС исключил из итогового пресс-релиза фразу о терпеливости в отношении будущих монетарных действий, открыв для себя возможность по корректировке процентной ставки, говорит он.

Также регулятор снизил оценку экономической динамики с уверенной до умеренной.

«Опубликованные ФРС прогнозы указали на значительное изменение членами комитета своих ожиданий в отношении учетной ставки уже до конца 2019 года.

Еще в марте никто из участников комитета не ожидал снижения ставки в 2019 году, при этом и июне уже 8 членов комитета из 17 прогнозировали ее уменьшение, из которых семеро ожидали ее снижение на 0,5 б.п. до интервала в 1,75-2%», — отмечает эксперт.

При этом и после июньского заседания члены ФРС продолжили смягчать риторику.

Члены ФРС в своих комментариях ссылались на имеющиеся риски и их негативное влияние на инвестиционную активность. Главным аргументом в пользу смягчения монетарной политики назывались торговые противоречия, негативно влияющие на предпринимательскую уверенность.

Кроме того, члены ФРС говорили о замедлении мировой экономики, вызванном торговыми войнами и негативно отражающемся на промышленном секторе США.

К снижению ФРС ставки давно подталкивает Джерома Пауэлла и президент США Дональд Трамп.

Американского президента возмутило, что в прошлом году ФРС трижды повышала базовую учетную ставку, доведя ее в конечном итоге до 2,5%. Это, по мнению главы Белого дома, ослабило экономический рост.

Базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике, неоднократно повторял Трамп.

По данным источников СМИ, глава Белого даже активно обсуждал со своим окружением возможность отставки Джерома Пауэлла.

«Мне кажется, что я застрял с тобой»,

— заявлял, например, еще весной Трамп Пауэллу.

В последних твитах Трампа также звучали обвинения в адрес ФРС в том, что «ужесточение» было «большой ошибкой».

«Упущенное» богатство просто «ошеломляет», писал Трамп, говоря о деятельности Федрезерва.

Самым вероятным сценарием мы видим снижение ключевой ставки на 25 б.п., говорит ведущий финансовый аналитик «Алор Брокер» Сергей Рапотьков.

По его словам, этот сценарий уже учтен рынком, так как намеки на снижение прозвучали от главы ФРС Джерома Пауэлла.

«Инвесторы имели достаточно времени для переоценки своих валютных позиций, потому резкого изменения курса рубля мы не ожидаем. Диапазон 62,50-64 рублей за доллар наиболее вероятен в ближайшее время, как минимум в отсутствие иных факторов», — говорит эксперт.

Однако все может измениться не в пользу рубля, если ФРС все же оставит ставку без изменения.

Достаточно большое количество позиций по фьючерсам на биржах открыты с учетом прогноза на снижение ставки. Потому, если будет принято другое решение, это может привести к агрессивной переоценке своих портфелей спекулянтами и оказать существенное влияние как на российский рынок, так и на развивающиеся рынки в целом, говорит Сергей Рапотьков.

По его словам, такой сценарий в совокупности с новой политикой нашего ЦБ может подтолкнуть котировки вверх к 65 рублей за доллар США.

«Если будет принято неожиданное решение «ястребиного» тона – повышение ключевой ставки, в таком случае инвесторы будут совершенно сбиты с толку, а когда такое происходит, все риск-аппетиты сводятся к нулю и рынок переходит в состояние защиты и осторожности. В таком случае рубль потеряется на фоне крепнущего доллара, не исключен откат к отметке 65-66 рублей к доллару», — говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка».

Все остальные сценарии — сохранение ставки и снижение ее на 25 базисных пунктов — вряд ли окажут такое влияние на рынок, поскольку рассматриваются в данный момент трейдерами, добавляет он.

При этом, если ФРС снизит ставку, то позволит экономике США немножко активизироваться и частично сократить «переоцененность» доллара, а также фактический объем внешнего долга, говорит Люшин.

Такие решения уже были обыграны инвесторами, поэтому реакция будет минимальной, рубль может даже укрепиться до 63 к доллару и там продержится какое-то время, говорит Люшин.

Впрочем, если ФРС все же понизит ставку на 25 пунктов, то это будет удар по репутации главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынок может расценить, что он не смог противостоять напору Трампа, а ФРС утратила независимость.