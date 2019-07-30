«Какой еще отпуск?» Сколько россиян не отдыхает летом

Почти одна треть россиян останется без традиционного летнего отпуска. 29% наших сограждан не могут себе позволить уйти в отпуск из-за нехватки средств, говорится в опросе исследовательского центра портала Superjob.ru, опубликованном на сайте.

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Согласно данным компании, показатель связан с возрастом респондентов и их финансовым положением. От отпуска отказываются чаще всего люди старше 45 лет и старше (32%), в группе до 24 лет из-за нехватки денег отпуском жертвуют 22%.

31% не хватает на отдых с заработком от 30 000 до 49 999 рублей в месяц, 24% не могут позволить отпуск с зарплатой от 50 000 до 79 999 рублей в месяц.

При этом максимальная сумма, которую в среднем респонденты готовы отдать за недельный отпуск, – около 24,5 тыс. рублей.

Для молодых людей это – 21 800 рублей, для людей старшего возраста (от 45 лет) – это 25 800 рублей.

С ростом уровня доходов увеличивается и сумма на отпуск: она составляет 17 600 руб. у респондентов с зарплатой менее 30 000 руб. и 33 200 у россиян, зарабатывающих более 80 000 руб.

Больше всего бюджет на отпуск на неделю у среднестатистического жителя Москвы. В этом году он составляет 29 500 руб. На втором месте — Екатеринбург: жители столицы Урала в среднем готовы потратить на неделю отпуска 28 000 руб. на человека. На третьей строке Пермь — 26 800 руб.

Наиболее экономный отпускной бюджет в этом году у жителей Челябинска — 22 600 руб.

О том, что не могут позволить себе отдохнуть, чаще жителей других городов-миллионников говорили волгоградцы (30%), реже всего — жители Казани (19%).

В целом среди граждан с зарплатой менее 30 000 руб. не может позволить себе отпуск каждый третий (33%), среди россиян с доходом от 80 000 руб. — лишь каждый пятый (20%).

Более ранние прогнозы также фиксировали отказ россиян от летнего отдыха.

В частности, согласно данным ВЦИОМ, опубликованным в мае, подавляющее большинство россиян — 70% — собирались провести летний отпуск дома или же на даче. Отдыхать за границей этим летом планирует лишь каждый 10-й опрошенный социологами гражданин РФ.

Согласно опубликованному ранее опросу портала «Работа.ру», проведенному в июне, не планировали уходить в отпуск этим летом 52% россиян.

Из числа опрошенных респондентом более трети (32%) говорили, что не возьмут отпуск по причине недавнего трудоустройства, 15% — по финансовым причинам. При этом 14% респондентов говорили об отказе себе в отпуске из-за невозможности отключиться от рабочих дел.

Информация о том, что почти треть россиян останется без летнего отпуска появилась после опубликованных накануне данных Росстата о росте уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, говорилось в отчете статистического ведомства. Это 14,3% населения страны.

Ведомство объясняли такие данные опережающим возрастанием прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

Так, недавно Минтруд своим приказом утвердил величину прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2019 года. Она составила 10 тысяч 753 рубля. Тогда как инфляция в первом квартале была 1,8%.

Впрочем, как заявил «Газете.Ru» экономист Руслан Гринберг, рост уровня бедности связан с ростом цен на продовольствие, ЖКХ и лекарства.

«Как это ни парадоксально, при стабилизации инфляции все-таки растут цены на продовольствие, ЖКХ и лекарства. Это три важные позиции для людей, и чем беднее общество, тем больше потребляют именно эти три позиции», — отметил эксперт.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, реальная инфляция почти как минимум в два раза официальных 4,7%.

«Снижение инфляции, конечно, есть, но связано оно с тем, что россияне переходят на предметы из эконом-сегмента, покупают вещи по распродаже, экономят, поэтому ритейл во многих категориях вынужден снижать цены. Это нездоровая ситуация», — говорит эксперт.

При этом, учитывая, что реальные доходы падают пятый год подряд, а растут только номинальные зарплаты, то ясно, что наши сограждане экономят на всем, говорит Коренев. В частности, покупают меньше бытовой техники, одежды, отказываются от поездок за границу, предпочитая проводить отпуск на даче, говорит Коренев.

«Если учитывать, что самая распространенная зарплата в нашей стране — 23,5 тысячи рублей, то о каком отпуске можно идти речь?»

— задается вопросом эксперт.

Никаких признаков улучшения ситуации в обозримом будущем Алексей Коренев не видит.

Руслан Гринберг также не верит в улучшение ситуации. Дело в том, что просто никаких предпосылок к экономическому росту в России на данный момент нет, пояснял он.

Рост российской экономики в июле не превысит 1% в годовом выражении, следует из прогноза Счетной палаты, который глава ведомства Алексей Кудрин опубликовал в Twitter. Другие эксперты также не предсказывают ничего хорошего. В частности, МВФ ожидает роста ВВП России в июле на уровне 1,2%, рейтинговое агентство АКРА - на 0,9%.