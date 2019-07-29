Плохое начало: бедных стало больше

Уровень бедности в России растет. Доля наших сограждан с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Росстата.

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Эти показатели выросли до 14,3% населения, а именно почти 21 млн человек, против 13,9% в 2018 году.

Ведомство объясняет такие данные опережающим возрастанием прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

Так, недавно Минтруд своим приказом утвердил величину прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2019 года. Она составила 10 тысяч 753 рубля. Тогда как инфляция в первом квартале была 1,8%.

Кроме того, в Росстате подчеркнули, что полная оценка количества малоимущего населения России будет получена только в конце 2019 года.

В ведомстве заявили, что первый квартал года всегда является наиболее слабым.

Напомним, согласно майскому указу президента от 2018 года «О национальных целях к 2024 году», правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году. К этой дате уровень бедности в России должен снизиться в два раза.

В 2019 году, исходя из майского указа, уровень бедности должен был упасть до 10,5% населения.

Ранее в Счетной палате в «Аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета за январь--март 2019 года» отмечалось, что, по подсчетам ведомства, чтобы бедность снижалась, зарплаты, а точнее реально располагаемые денежные доходы населения, должны расти не менее чем на 1% в квартал.

Но в первом квартале 2019 года прирост реальной начисленной среднемесячной заработной платы составил всего 0,4 %. При этом за аналогичный период прошлого года он составлял 10,2%, отмечает СП.

Согласно недавно пересмотренной Росстатом оценке реальных доходов населения за первый квартал этого года, в январе—марте 2019 года они упали не на 2,3%, а на 2,5%.

При этом улучшения показателей нет и дальше. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении. За этот же период номинальная зарплата повысилась на 7%, реальная — всего на 1,8%

«Cудя по всему, это реальность», — прокомментировал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» данные Росстата о росте бедности экономист Руслан Гринберг.

«Как это ни парадоксально, при стабилизации инфляции все-таки растут цены на продовольствие, ЖКХ и лекарства. Это три важные позиции для людей, и чем беднее общество, тем больше потребляют именно эти три позиции», — отметил эксперт.

По словам Гринберга, снизить уровень бедности в стране можно через увеличение доходов населения. Это возможно или благодаря росту ВВП, или так называемому «социальному выравниванию» с помощь, например, прогрессивных налогов, когда средняя налоговая ставка повышается с увеличением уровня дохода.

В целом экономист не верит, что к 2024 году удастся снизить уровень бедности в два раза. Дело в тому, что просто никаких предпосылок к экономическому росту в России на данный момент нет, поясняет эксперт.

«Скорее, наоборот», — отвечает он.

«Пока в целом картина грустная», — резюмирует Гринберг.

Однако Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований НИИ ВШЭ, между тем соглашается, что первый квартал каждого года является самым низкодоходным в году.

Например, в 2015, 2016 и 2017-м годах уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель.

«Поэтому делать системные выводы на основании данных за первые три месяца неправильно», — считает он.

Во-первых, по его словам, необходимо учитывать «сезонность» – начало года и зимние праздники. Во-вторых, существенный – более чем на 7,12% – рост самой величины прожиточного минимума по сравнению с первым кварталом прошлого года.

«Этот рост превышает показатели инфляции, которые в годовом выражении составили 5,2%. Грубо говоря, если бы прожиточный минимум подняли на уровень инфляции, мы имели бы совсем иные данные – примерно соответствующие первому кварталу 2018 года», — отмечает он.

По словам эксперта, есть даже незначительное, но всё же улучшение ситуации с возможностями домохозяйств. Например, уменьшилось число семей, испытывающих сложности даже с оплатой коммунальных услуг, незначительно увеличилось число семей, которые обладают достаточными средствами для оплаты текущих трат.