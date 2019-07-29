Падение рубля неизбежно: курс доллара вырастет к 69. LIVE

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы проводим онлайн-трансляцию, посвященную очередному юбилею. 25 лет назад как карточный домик обрушилась самая известная финансовая пирамида в России – МММ.

Именно в этот день, 29 июля 1994 года, основатель МММ Сергей Мавроди заявил, что «в целях стабилизации ситуации» официальный курс продажи акций МММ устанавливается на уровне 1000 рублей (то есть номинала), а курс покупки – 950 рублей. При этом предприниматель заверил, что теперь стоимость билетов будет расти вдвое быстрее, чем раньше. Однако денег владельцы бумажек больше не видели.