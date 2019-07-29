Падение рубля неизбежно: курс доллара вырастет к 69. LIVE

Курс доллара осенью снизится к 69 рублей

Рубль полетел по наклонной плоскости. На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых и аналитики предсказывали, что после этого начнет падать рубль, дойдя до 69 рублей к концу года. На торгах на бирже в понедельник курс доллара и правда вырос, но пока до 63,5 рублей. При этом российский и европейский фондовые рынки растут. Между тем, торги в Америки проходят разнонаправленно.
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19:32

Обстоятельства смерти Мавроди были немного абсурдны. Поздно ночью неизвестный прохожий обнаружил Мавроди на остановке автобуса с жалобами на острые боли в области сердца. Вызванная карета скорой помощи доставила его в 67-ю больницу с диагнозом инфаркт миокарда. Помочь уже не успели, в 6:40 врачи констатировали смерть великого махинатора.

19:26

26 марта 2018 года в московской больнице №67 на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. Легендарный комбинатор умер от сердечного приступа. При этом сообщалось, что к концу жизни у него не осталось никаких сбережений и имущества.

19:12

Также попыталось МММ основать свое представительство и в Индии. Там пирамида попыталась замаскироваться под кассу взаимопомощи. По традиции вкладчики остались на мели.

18:49

При этом «выплаты» прекратились в декабре 2015 года. Желающих получить 30-процентный доход было хоть отбавляй. На сайте организации африканцам объяснялась простая схема: новые члены «содействуют» более старым и платят за вступление в пирамиду, а вложившиеся ранее могут получить доход через определенный срок и получают бонусы за привлечение новых вкладчиков. Рецепт катастрофы. Британская газета The Independent сравнивала скорость распространения МММ в Африке с лесным пожаром. Ничего хорошего, конечно, не вышло.

18:34

При этом дело МММ еще совсем недавно продолжало жить – теперь уже в Африке, где люди оказались также падки на обещания золотого дождя. Мировая пресса писала о распространении схемы MMM Global в ЮАР, Нигерии, Зимбабве и ряде восточно-африканских стран. При этом «выплаты» прекратились в декабре 2015 года.

18:20

А Мавроди скоро освободился, более того — стал депутатом Госдумы, а бывшие офисы МММ превратились в его депутатские приемные. Однако уже через год «великого комбинатора» лишили мандата за систематические прогулы. После неудачной попытки баллотироваться в президенты России и признания МММ банкротом в 1997 году Мавроди исчез, а обнаружился вновь только шесть лет спустя, в съемной квартире на Фрунзенской набережной. Его приговорили к 4,5 годам заключения за мошенничество.

18:05

МММ билась и после ареста Мавроди. Правительство делало ответные шаги. 2 сентября 1994 года правительство выпустило распоряжение N 1410-р. «В связи с нарушением АО «МММ» положений Указа Президента… публикацией в средствах массовой информации предполагаемых котировок своих акций, в целях недопущения дезинформации населения, а также принимая во внимание обращение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о том, что увеличивающийся объем рекламы АО «МММ» создает дополнительную социальную напряженность в обществе и препятствует скорейшему расследованию уголовного дела в отношении президента названного АО, приостановить рекламу АО «МММ» в государственных средствах массовой информации», — говорилось в распоряжении. Документ, кстати, действует и сейчас.

17:47

Из-за паники Минфин стал фактически правительственным штабом по анализу ситуации с МММ, писал «Ъ». Чиновники даже направили Мавроди и по всем адресам МММ письмо – с приглашением принять участие в рабочей встрече 3 августа и рекомендации акционерам. Среди них – полный выкуп «билетов МММ». «Я бы предпочел подождать, чем закончится ситуация. Если будем искать виноватых, ситуация обострится еще больше», — цитировала газета первого замминистра финансов Андрея Вавилова.

17:32

Возмущенные вкладчики требовали, чтобы власти выпустили Мавроди на свободу и вернули их деньги.

17:20

Сергея Мавроди все-таки прижали – его арест 4 августа 1994 года показывали в прямом эфире федеральных каналов. В тот же день ОМОН штурмовал головной офис «МММ». Сам Мавроди утверждал, что оттуда вывезли 17 «КамАЗов» наличных денег. Правда, этих денег никто не видел. Как не видели денег и вкладчики МММ, которые пытались штурмовать офисы налоговой службы. В отношении Мавроди возбуждено уголовное дело о неуплате налогов – почти на 50 млрд руб.

17:07

Газета пишет, что от краха МММ ничего не будет, кроме локальных беспорядков. «Вся привлекательность игры заключалась в предположении, что благодаря чародею Мавроди золотой дождь будет вечным. Если золотого дождя больше не будет, то, хоть бы убытки и были возмещены, личная судьба Мавроди акционерам делается глубоко безразлична — а именно ради спасения собственной шкуры чародей все и затевает. Деликатность взаимоотношений Мавроди со своими вкладчиками делает сомнительным вариант, при котором президент МММ лично возглавляет восставшие массы братьев Голубковых: самое страшное для Мавроди сейчас — это войти в непосредственный физический контакт с благодарными акционерами», — говорилось в статье.

16:53

28 июля в газете «Коммерсантъ» вышла статья «В поле брани Разорваки пал за вольность как герой». О блефе Мавроди. «У Мавроди сильно скачут цифры акционеров МММ — вчера 5 миллионов, сегодня уже 10, а с учетом родных и близких (их много у «одинокой женщины Марины Сергеевны») даже 50. По независимым оценкам число вкладчиков АО не превышает 2 миллионов. Блеф в курсовой игре органически переходит в блеф политический», — говорилось в статье.

16:40

26 июля у приемного пункта МММ на Варшавском шоссе, 26 собрались несколько тысяч акционеров и владельцев так называемых «билетов» МММ. Курс акций МММ уже вошел в пике – в тот день они стоили 50-55 тыс. рублей при оценке самой компании в 105 тыс. руб.

16:27

Мавроди чувствовал себя настолько вольготно, что после инициирования налоговой проверки угрожал экономическим ведомствам. «… начало новой финансовой проверки налоговыми органами структур 'МММ' неизбежно спровоцирует панику среди акционеров, а учитывая их число — свыше 5 миллионов, — масштабы и последствия этой паники могут быть таковы, что ситуация полностью выйдет из-под контроля... Буду вынужден приостановить деятельность АООТ «МММ» и объявить об этом в СМИ, возложив на Вас всю ответственность за происходящее», — писал он в открытом письме в 1994 году.

16:12

Июль 1994 года вообще ознаменовал начало конца – налоговая служба провела проверку одной из структур МММ — АОЗТ «Инвест-консалтинг». Штраф за уклонение от уплаты налогов составил 49,9 млрд руб. И это был не первый звоночек – так, в мае 1994 года ЦБ отозвал банковскую лицензию у МММ-банка.

15:58

Крах МММ был неминуем: власти всех мастей пытались заставить граждан одуматься. «Леня Голубков не купит себе дом в Париже», — с таким заявлением президент России Борис Ельцин выступил в середине июля 1994 года. На ТВ была запущена антиреклама – немыслимо по сегодняшним временам.

15:44

Против финансовых пирамид пытались принимать меры – какие могли. 10 июня 1994 года президент России Борис Ельцин подписывает указ «О защите потребителей от недобросовестной рекламы». Финансовым организациям и юрлицам, привлекающим деньги физлиц, предписано: указывать реальные размеры дивидендов, процентов, а также «не допускать объявления гарантий, обещаний или предположений о будущей эффективности (доходности) своей деятельности». Финансовым организациям за нарушения грозил отзыв лицензии. Правда, у МММ ее не было.

15:28

Александр Шохин, который занимал в то время должность вице-премьера и министра экономики вспоминал, что деятельность МММ раздражала премьер-министра Виктора Черномырдина. Прокуратура и МВД на требования разобраться с пирамидой разводили руками, пишут «Ведомости». Единственным оружием властей были заявления.

15:15

«Денег было так много, что их не успевали пересчитывать и измеряли количество «комнатами», — говорится на официальном сайте компании.

15:00

Таким образом, всего за полгода работы МММ цены на ее акции и билеты выросли в 127 раз, а число вкладчиков, по разным оценкам, достигло от 10 до 15 миллионов человек. По воспоминаниям самого Мавроди, деньги не успевали считать — в одной только Москве глава МММ зарабатывал порядка $50 млн в день.

14:47

При этом компания дважды в неделю повышала курс своих ценных бумаг, и если в начале года они стоили в районе 2 тысяч рублей за акцию, то в апреле — уже 13 тысяч рублей, а к июлю показатель достиг сумасшедшей отметки в 80 тысяч рублей.

14:33

Популярности новым ценным бумагам добавляла их двусторонняя котировка со стороны самой компании, то есть можно было в любой момент купить или продать произвольное количество свидетельств о депонировании по заранее объявленной цене в офисе компании в районе станции метро «Нагатинская».

14:18

Однако на фоне трехзначной инфляции, терзавшей страну, это заявление выглядело настолько заманчивым, что никто не стал вдаваться в детали.

14:10

«В МММ нет проблем», — гласил рекламный слоган, и до 23 июля 1994 года это было чистой правдой. Еще в начале года холдинг объявил о выплате дивидендов в размере 1000% годовых, правда, не уточняя, кому именно были выплачены эти деньги, а также умалчивая о том, что невиданные проценты исчислялись от номинальной стоимости акций.

13:53

Впрочем, вернемся к МММ. В 1994 году число вкладчиков МММ оценивалось в 10-15 миллионов человек, а ежедневные заработки Мавроди – до $50 млн. Неудивительно, что после такого успеха финансовые пирамиды в России стали плодиться, как грибы после дождя. «Хопер», «Селенга», «Властелина» и многие другие просто выкачивали из людей деньги.

13:35

Актер Владимир Пермяков впоследствии признавался в многочисленных интервью, что очень полюбил своего героя и работу.

«Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс»,

— утверждал актер в эфире Рен-ТВ.

13:18

Позднее в 2015 году в интервью изданию «Мир новостей» актер, проживающий в типовой квартиру в спальном районе Москвы, без своего дома в Париже, заявлял: «На Западе я и стал бы давно уже миллионером. Шутка ли – в 1994 году по всем рейтингам популярности мой герой, Леня Голубков, занимал первое место, обойдя даже Ельцина. К слову, Пугачева с Киркоровым на тот момент стояли на седьмом и восьмом местах. Эх, если бы при той дикой популярности Лени Голубкова моей актерской карьерой занялся опытный менеджер!..»

13:03

Сыгравший Леню Голубкова актер Владимир Пермяков вспоминал, что просто купался в этой роли. Да и деньги неплохие зарабатывал – платили в валюте.

12:49

Да что там дом в Париже – он был уже потом. В первой рекламе Леня Голубков на заработанные деньги обещал осуществить мечту всех советских женщин – «купить жене сапоги»! Нужно всего ничего – вложить деньги в МММ и через две недели получить в два раза больше. Потом были шуба, мебель, автомобиль, дом и даже прогулка по загранице. При этом людей завлекали загадочным иноземным словом «партнер». «Я не халявщик. Я — партнёр!» — говорилось в рекламе.

12:34

«Дорогая Рита, теперь я точно знаю, как мы будем распоряжаться нашими деньгами. Все деньги мы будем вкладывать в акции АО «МММ». Это уже дало нам возможность купить тебе сапоги, шубу. В мае мы покупаем мебель, в июне автомобиль, а в июле дом, — рассказывала одна знаменитая реклама в 90-е, рисуя беззаботное будущее, — дом в Париже? Почему бы нет, Леня! АО «МММ»».

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Леня Голубков -- персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах. , В главной роли актер театра и кино Владимир Пермяков Леня Голубков -- персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах. , В главной роли актер театра и кино Владимир Пермяков
Леня Голубков -- персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах. , В главной роли актер театра и кино Владимир Пермяков

Леня Голубков -- персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах. , В главной роли актер театра и кино Владимир Пермяков

Кадр из видео/YouTube.com
12:20

МММ прославилась агрессивной рекламой – в том числе на телевидении. Ее героя Лёню Голубкова и его жену знала вся страна.

12:06

Как говорил в интервью «Газете.Ru» экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, у власть придержащих сначала существование финансовых пирамид вызывало смех, но они производили магическое действие. «Деньги у людей фантастически быстро изымались», — вспоминал Дубинин.

11:53

1990-е – это времена «дикого капитализма», бывшим советским гражданам все было в новинку. Ваучерная приватизация сошла на нет, какой-то особенной выгоды обычные граждане от нее не получили. То ли дело МММ – за фантики обещали богатство здесь и сейчас.

11:40

На смену «акциям» пришли денежные суррогаты — билеты с портретом создателя Сергея Мавроди, который сам устанавливал их цену. Он говорил, что высокая доходность обеспечивается вложениями в золото- и алмазодобычу, а также в секретные оборонные предприятия. Себя акционерное общество МММ называло «лидером российского бизнеса».

11:26

В 1993 году МММ выпустила эмиссию акций – они дорожали, как на дрожжах. И понеслось… Было решено выпустить еще акции, но Минфин на регистрацию эмиссии разрешения не дал. Но кого это тогда останавливало?

11:13

Первый офис МММ располагался на Газгольдерной улице на юго-востоке столицы, однако уже в 1992 году Хамовнический филиал Московской регистрационной палаты зарегистрировал открытое акционерное общество «МММ» в доме 21 по Пироговской улице. Примерно в этот момент кооператив, которых в стране были тысячи, начал превращаться в ранее невиданную структуру, обещавшую обнищавшим россиянам богатство и процветание. Причем не когда-нибудь, а здесь и сейчас.

11:07

История кооператива МММ началась в 1989 году. Его основали Сергей Мавроди, его брат Вячеслав Мавроди и Ольга Мельникова – название выбрали по первой букве фамилий основателей. Сначала кооператив занимался ввозом в СССР компьютеров, телефаксов, ксероксов и комплектующих – это был весьма выгодный бизнес.

10:52

Однако расскажем по порядку, как создавалась и что привело к краху самой знаменитой в России пирамиды.

10:40

То есть фактически это был крах МММ - организации, которая навсегда вошла в историю России не только как крупнейшая финансовая пирамида, оставившая миллионы человек без средств к существованию.

10:30

В тот же день сотрудники московского управления налоговой инспекции при помощи ОМОНа штурмом взяли центральный офис МММ на Варшавском шоссе, провели там обыск и объявили, что в ходе своей проверки «вскрыли грубые нарушения налогового законодательства», предписав взыскать в бюджет 49,9 млрд рублей.

10:10

Однако на самом деле благоденствовать Сергею Мавроди оставалось недолго. Уже 4 августа 1994 года создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды был арестован в своей квартире на Комсомольском проспекте за неуплату налогов.

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Акции "МММ", 1994 год Акции "МММ", 1994 год
Акции "МММ", 1994 год

Акции "МММ", 1994 год

Владимир Федоренко/РИА "Новости"
10:00

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы проводим онлайн-трансляцию, посвященную очередному юбилею. 25 лет назад как карточный домик обрушилась самая известная финансовая пирамида в России – МММ.

Именно в этот день, 29 июля 1994 года, основатель МММ Сергей Мавроди заявил, что «в целях стабилизации ситуации» официальный курс продажи акций МММ устанавливается на уровне 1000 рублей (то есть номинала), а курс покупки – 950 рублей. При этом предприниматель заверил, что теперь стоимость билетов будет расти вдвое быстрее, чем раньше. Однако денег владельцы бумажек больше не видели.

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Сергей Мавроди, 1994 год Сергей Мавроди, 1994 год
Сергей Мавроди, 1994 год

Сергей Мавроди, 1994 год

Юрий Абрамочкин/РИА "Новости"