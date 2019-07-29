Слова и бумажки: тарифы ЖКХ не подчиняются чиновникам

Президент России Владимир Путин попросил главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева обратить внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах России. Поручение было дано во время рабочей встречи в Кремле в понедельник 29 июля.

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Во время встречи Путин сообщил Артемьеву, что граждане продолжают жаловаться на «необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России».

На это глава ФАС возразил, что правительство уже много лет «не устанавливает тарифы в России выше инфляции». А наоборот, тарифы растут по принципу «инфляция-минус».

«Это то, что продолжается уже много лет, но в 90-е были приняты законы, которые оставили, если быть точным, 12 «дырок» в законодательстве, которые позволяли муниципальным образованиям и регионам обоснованно, с точки зрения закона, превышать установленные правительством индексы, что и происходило», — возразил Артемьев.

По его данным, например, в 2016 году таких пробелов в законе «было 1423, потом они стали снижаться: в 2018 году таких случаев было 498».

Артемьев заверил, что по поручению президента и премьера в настоящее время эти «дырки» закрыты. «По ЖКХ вышло постановление правительства, которое запрещает [делать тарифы] выше, чем это установлено правительством, а в закон «Об электроэнергетике» — поправки в него, приняты Государственной Думой», — информировал глава антимонопольного ведомства.

«Будем нести ответственность перед вами»

В тех случаях, когда тариф ниже экономически обоснованного, и нужно будет повышать тарифы несколько выше инфляции, для этого потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы, пояснил глава ФАС. Он заверил, что «мы будем нести перед Вами полную ответственность за нашу деятельность. Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 90-х годов, завершена».

«Не совсем», — возразил Путин, добавив, что, «если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на «Прямую линию».

Артемьев и тут нашел, что возразить главе государства. «Совершенно верно, но если говорить об Омске, откуда была жалоба, это свежее решение властей. Оно было принято еще до выхода постановления правительства, оно только вышло, но мы уже тогда разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, власти сейчас снижают этот тариф в два раза», — сказал Артемьев, а Путин дал понять, что удовлетворен таким ответом. «Хорошо», — сказал Путин, но последнее слово все-таки оставил за собой.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», — сказал президент.

В ответ на это Артемьев еще раз заверил, чего вверенное ему ведомство будет «очень стараться». «Будем за это перед вами отвечать», — цитирует главу ФАС официальный сайт Кремля.

«Вызывает внутренний протест»

Во время «прямой линии» 20 июня к президенту обратился житель Омска Роман Дмитриев. Он пожаловался на перекосы с проведением мусорной реформы. По словам омича, за три месяца тариф на вывоз мусора в районе в городе вырос с 90 до 266 рублей в месяц. «Почему мусорная реформа на бумаге проходит, а никакого продвижения нету?» — поинтересовался он у президента.

В ответ глава государства признал, что подобный рост тарифов «вызывает не только вопросы, но и недоумение, и внутренний протест».

«Такого не должно быть, хотя никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусор. Это требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения», — сказал Владимир Путин, сообщив, что обязательно поручит ФАС разобраться с проблемой.

Напомним, с этого года регионы России перешли на новую схему обращения с бытовыми отходами. Ранее плата за вывоз мусора была включена в статью за содержание и ремонт жилья, теперь она обозначена отдельной платежкой.

ФАС с проблемой, если верить главе ведомства, разобралась, но речь идет только об одной Омской области. Там обещано построить два мусоропереработывающих завода. Но на проблему необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ обращали внимание властей и другие регионы, причем в самой резкой форме.

В июне были названы регионы, самыми дорогими выплатами за услуги ЖКХ. Ими оказались Магаданская область (3511 рублей в месяц), Камчатский край (3420 рублей), Мурманская область (3003 рублей), Чукотский автономный округ (2774 рублей) и Московская область (3607 рублей).

Относительно скромные суммы за услуги ЖКХ платили жители Дагестана, Тувы и Ингушетии. Уточняется, что в Дагестане россиянин платил ежемесячно 457 рублей на человека, в Туве — 478, в Ингушетии — 488.

Поначалу, когда россияне стали накапливать долги по ЖКХ в размере сотен миллиардов рублей, власти пытались применить репрессивный метод. Долги поручали выбивать даже коллекторским агентствам. До тех пор, пока «черные коллекторы» на радостях не перегнули палку, бросив в окно одного из должников самодельную гранату.

Теперь, по закону, коллекторы не имеют право взыскивать задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Таким правом обладают только управляющая организация, ТСЖ, а также жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.

Кроме того, согласно закону, нельзя теперь погасить долги за счет соседей. Также взыскать долги теперь можно будет только через суд.

Без теплых сортиров

Теперь власти сменили тактику. Но долги Россияне по-прежнему не в состоянии оплатить полностью услуги ЖКХ. Стоимость таких услуг неподъемна. Это показало июльское исследование холдинга «Ромир».

Согласно исследованию, 27% граждан хотели бы, чтобы платежи были ниже.

Количество жалоб на качество услуг ЖКХ выросло почти в два раза с 12% в 2016 году. Еще 15% опрошенных заявили о проблемах с водоснабжением, 10% о системе отопления.

Проблемы с канализацией и электросетями присутствуют у 9% и 8% соответственно.

Даже премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в статье в британской The Daily Telegraph от 1 июля упомянул, что 12% россиян не имеют нормальных туалетов. Об этом он вспомнил, вступив в дискуссию о том, изжил себя либерализм или нет. «По данным Росстата, треть жителей страны не могут себе позволить больше двух пар обуви в год, 12% — ходят в туалет на улице», — написал премьер, имея в виду Россию.

Еще в сентябре прошлого года правительство утвердило тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году. Тарифы поднимут дважды. В январе (на 1,7%) и в июле (на 2,4%). Итого на 4,1%. Двуступенчатое повышение объясняется желанием компенсировать управляющим компаниям повышение налога на добавленную стоимость. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин обещал не перекладывать повышение НДС на конечных потребителей коммунальных услуг и гарантировал, что индексация тарифов не превысит 4%.

Минфин поддержал предложение об индексации тарифов ЖКХ в два этапа, тогда как Федеральная антимонопольная служба выступала против. Глава ФАС Игорь Артемьев аргументировал свою позицию тем, что две трети российских регионов имеют тариф выше экономической обоснованности.

«Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги на, прежде всего, ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть экологическое состояние территории. Заставить эти деньги вложить в дело», — говорил ранее Артемьев.

По данным Росстата, коммуналка отъедает у россиян все большую часть дохода, и они не в состоянии ее оплачивать.

В 2014 году долги населения по коммуналке составляли 111 млрд рублей. В 2015 году — 135,8 млрд. В 2016-м — 270 млрд. В 2017-м, по данным Минстроя, долги достигли 645 млрд рублей.

По состоянию на 1 ноября 2018 года общий объем задолженности в ЖКХ составлял 1,3 трлн рублей.

Если в 2014 году в российских судах было 2,1 млн дел по долгам ЖКХ, то в 2017-м — уже 5,4 млн дел.

В Госдуму внесен законопроект о списании долгов по ЖКХ, как безнадежных, если срок давности по судебному иску превышает три года.