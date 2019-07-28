Обмани меня: миллиарды на бедных. LIVE

Как Сергей Мавроди обманул всех

Наверное, нет ни одного человека в России, кто не был бы знаком с деятельностью МММ. Рассказы Сергея Мавроди, как можно просто разбогатеть, просто вовремя вложив деньги, тронули «в суровые 90-е» сердца миллионов россиян. Ему удавалось привлекать новых почитателей даже после краха МММ. Последователи Мавроди открывали свои филиалы и странах Африки и Азии. Как начиналось МММ и почему великий комбинатор умер без денег в одиночестве, а Леня Голубков так и не купил дом в Париже, в онлайне «Газеты.Ru».
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12:34

«Дорогая Рита, теперь я точно знаю, как мы будем распоряжаться нашими деньгами. Все деньги мы будем вкладывать в акции АО «МММ». Это уже дало нам возможность купить тебе сапоги, шубу. В мае мы покупаем мебель, в июне автомобиль, а в июле дом, — рассказывала одна знаменитая реклама в 90-е, рисуя беззаботное будущее, — дом в Париже? Почему бы нет, Леня! АО «МММ»».

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Леня Голубков -- персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах. , В главной роли актер театра и кино Владимир Пермяков Леня Голубков -- персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах. , В главной роли актер театра и кино Владимир Пермяков
Леня Голубков -- персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах. , В главной роли актер театра и кино Владимир Пермяков

Леня Голубков -- персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах. , В главной роли актер театра и кино Владимир Пермяков

Кадр из видео/YouTube.com
12:20

МММ прославилась агрессивной рекламой – в том числе на телевидении. Ее героя Лёню Голубкова и его жену знала вся страна.

12:06

Как говорил в интервью «Газете.Ru» экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, у власть придержащих сначала существование финансовых пирамид вызывало смех, но они производили магическое действие. «Деньги у людей фантастически быстро изымались», — вспоминал Дубинин.

11:26

В 1993 году МММ выпустила эмиссию акций – они дорожали, как на дрожжах. И понеслось… Было решено выпустить еще акции, но Минфин на регистрацию эмиссии разрешения не дал. Но кого это тогда останавливало?

10:52

Однако расскажем по порядку, как создавалась и что привело к краху самой знаменитой в России пирамиды.

10:10

Однако на самом деле благоденствовать Сергею Мавроди оставалось недолго. Уже 4 августа 1994 года создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды был арестован в своей квартире на Комсомольском проспекте за неуплату налогов.

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Акции "МММ", 1994 год Акции "МММ", 1994 год
Акции "МММ", 1994 год

Акции "МММ", 1994 год

Владимир Федоренко/РИА "Новости"
10:00

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы проводим онлайн-трансляцию, посвященную очередному юбилею. 25 лет назад как карточный домик обрушилась самая известная финансовая пирамида в России – МММ.

Именно в этот день, 29 июля 1994 года, основатель МММ Сергей Мавроди заявил, что «в целях стабилизации ситуации» официальный курс продажи акций МММ устанавливается на уровне 1000 рублей (то есть номинала), а курс покупки – 950 рублей. При этом предприниматель заверил, что теперь стоимость билетов будет расти вдвое быстрее, чем раньше. Однако денег владельцы бумажек больше не видели.

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Сергей Мавроди, 1994 год Сергей Мавроди, 1994 год
Сергей Мавроди, 1994 год

Сергей Мавроди, 1994 год

Юрий Абрамочкин/РИА "Новости"