Обмани меня: миллиарды на бедных. LIVE

«Дорогая Рита, теперь я точно знаю, как мы будем распоряжаться нашими деньгами. Все деньги мы будем вкладывать в акции АО «МММ». Это уже дало нам возможность купить тебе сапоги, шубу. В мае мы покупаем мебель, в июне автомобиль, а в июле дом, — рассказывала одна знаменитая реклама в 90-е, рисуя беззаботное будущее, — дом в Париже? Почему бы нет, Леня! АО «МММ»».
Леня Голубков -- персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах. , В главной роли актер театра и кино Владимир ПермяковКадр из видео/YouTube.com
МММ прославилась агрессивной рекламой – в том числе на телевидении. Ее героя Лёню Голубкова и его жену знала вся страна.
Как говорил в интервью «Газете.Ru» экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, у власть придержащих сначала существование финансовых пирамид вызывало смех, но они производили магическое действие. «Деньги у людей фантастически быстро изымались», — вспоминал Дубинин.
В 1993 году МММ выпустила эмиссию акций – они дорожали, как на дрожжах. И понеслось… Было решено выпустить еще акции, но Минфин на регистрацию эмиссии разрешения не дал. Но кого это тогда останавливало?
Однако расскажем по порядку, как создавалась и что привело к краху самой знаменитой в России пирамиды.
Однако на самом деле благоденствовать Сергею Мавроди оставалось недолго. Уже 4 августа 1994 года создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды был арестован в своей квартире на Комсомольском проспекте за неуплату налогов.
Акции "МММ", 1994 годВладимир Федоренко/РИА "Новости"
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы проводим онлайн-трансляцию, посвященную очередному юбилею. 25 лет назад как карточный домик обрушилась самая известная финансовая пирамида в России – МММ.
Именно в этот день, 29 июля 1994 года, основатель МММ Сергей Мавроди заявил, что «в целях стабилизации ситуации» официальный курс продажи акций МММ устанавливается на уровне 1000 рублей (то есть номинала), а курс покупки – 950 рублей. При этом предприниматель заверил, что теперь стоимость билетов будет расти вдвое быстрее, чем раньше. Однако денег владельцы бумажек больше не видели.
Сергей Мавроди, 1994 годЮрий Абрамочкин/РИА "Новости"