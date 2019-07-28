Разрыв сокращается: богатые спустились к бедным

Разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился за 19 лет с 34 раз до 13. Об этом пишет «Российская газета», ссылясь на слова заведующей лаборатории количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елены Егоровой.

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В 2000-м обеспеченные россияне зарабатывали в среднем в 34 раза больше, чем бедные. Спустя пять лет разрыв сократился до 25 раз, а в 2019 году богатые россияне стали получать среднюю зарплату всего лишь в 13 раз выше зарплаты бедных.

Эксперт отмечает, что чуть ниже разрыв среди чиновников. На государственных и муниципальных предприятиях в текущем году он составил 10,4 раза. Разрыв в негосударственной сфере занятости составляет 13,9 раза.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше»,

— отметила Егорова.

По ее словам, уменьшению разрыва в зарплатах способствует минимальный уровень безработицы в стране, а также сокращение доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума — в семь раз по данным Росстата.

«Связано это с тем, что в середине прошлого года величина минимального размера оплаты труда была приравнена к прожиточному минимуму», — объяснила Егорова.

Другим фактором снижения уровня зарплатного неравенства является увеличение промышленного производства, например, в обрабатывающей, перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии. Повышается занятость работников, появляются новые рабочие места и, как следствие, растет и заработная плата, поясняет эксперт.

В настоящее время приток молодой рабочей силы только начинается, поэтому эксперт ожидает в ближайшие годы повышение конкуренции на рынке труда среди работодателей за сотрудников с высокой квалификацией. А это в конечном итоге может подстегнуть рост зарплат, указывает Егорова.

Впрочем, сейчас данные о благосостоянии населения не внушают оптимизма. Реальные доходы снижаются пятый год подряд. Так, они падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году показали почти нулевой рост — на 0,1%. Последний раз реальные доходы населения ощутимо росли в 2013 году — на 4%. С начала 2019 года они снизились на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, фиксировал Росстат.

О том, что роста не будет в 2019 году, предупреждали ранее аудиторы Счетной палаты. Они заявляли о сокращении реальных доходов россиян и недостижении цели по сокращению бедности. Напомним, согласно майскому указу президента, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году — до 6%.

По официальным данным Росстата, средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников — 157,2 тыс. рублей, в то время как 10% самых низкооплачиваемых россиян — 12 тыс. рублей.

При этом самая распространенная зарплата (модальное значение по шкале) среди россиян — 23,5 тыс. рублей.

Многочисленные опросы показывают, насколько бедны сейчас россияне.

Так, 75% россиян до зарплаты не хватает денег, выявляло недавно исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» в ходе интернет-опроса. 38,4% опрошенных не хватает по 10 тыс. руб., около 6,8% респондентов нуждаются в 6–8 тыс. руб., а 8,4% граждан страны дополнительно к зарплате необходимо по 5 тыс. руб. По несколько тысяч рублей недостает 10,2% опрошенных, а по 1-2 тыс. рублей нужно 11,4%.

Почти половина семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.

Эти данные приводились в исследовании Росстата в мае, основанном на опросе 48 тыс. домохозяйств.

59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. 57,9% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему.

Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой. 0,7% семей не хватает средств даже на еду. Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.