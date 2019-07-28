Заблокировал санкции: друг Трампа спас «Северный поток — 2»

У американских защитников крупного российского проекта строительства экспортного газопровода в Европу «Северный поток — 2» есть могущественный союзник в конгрессе — сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентукки и близкий друг президента США Дональда Трампа, пишет издание The Daily Beast.

Реклама

В минувший четверг конгрессмен заблокировал принятие сенатским комитетом по иностранным делам законодательных актов, которые наложили бы санкции на СП-2.

И хотя Пол не обнародовал детализацию своей позиции по предлагаемым санкциям, он направил коллегам по Сенату объяснительное письмо, в котором утверждается, что в рассматриваемом законопроекте — инициированном на двухпартийном уровне сенаторами Тедом Крузом и Джинн Шахин — четко не указано, какие субъекты будут подпадать под ограничительные меры.

«Это означает, что, в конечном счете, голосуем вслепую в отношении того, на кого будут распространяться санкции согласно этому законопроекту. Конгресс вновь передаст наши полномочия исполнительной власти, отказавшись от нашей конституционной ответственности за принятие законов. Если этот закон вступит в силу, мы будем наказывать европейских союзников», — подчеркнул Пол.

Он добавил, что эти санкции ощутят на себе не россияне, а компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции и Италии, а также их партнеры.

В начале нынешнего месяца сообщалось, что

президент Украины Владимир Зеленский поднимет тему проекта «Северный поток — 2» во время официальных переговоров с Дональдом Трампом.

По его словам, американский президент сейчас является единственным политиком, способным развернуть ситуацию «в сторону Украины».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год в обход Украины — от побережья России через Балтийское море до Германии.

Одобрение на прокладку в своих территориальных водах дали Финляндия, Швеция, Германия и Россия — около 60% трубопровода уже уложено по дну Балтийского моря. Единственным серьезным противником «Северного потока — 2» в Европе стала Дания, чье энергетическое агентство рассматривало заявку на его строительство около двух лет. Похоже, это осознают и Киеве.

«Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство «Северного потока», нет смысла скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ — вопрос решен уже давно», — констатировал украинский лидер.

В ответ на это член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что Зеленский не там ищет решение проблем своей страны.

«Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвет ввод в действие «Северного потока — 2». Не существует «решения вопроса в сторону Украины». «Нафтогаз» показал себя невозможным партнером.

Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то»,

— подчеркнул сенатор.

В конце прошлого месяца комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект о санкциях против строящихся проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Данный законопроект был внесен 11 июня. Если он вступит в силу, то США «введут санкции против нескольких судов, связанных со строительством российских трубопроводов», для того, чтобы прекратить сооружение проектов. Эксперты отмечали, что это может в один момент остановить строительные работы.

В середине прошлого месяца глава германо-российской группы бундестага Робби Шлунд заявил, что Соединенные Штаты не должны шантажировать Германию в деле строительства СП-2, передает НСН.

«Надеюсь... наше правительство не отступит. Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог», — подчеркнул немецкий парламентарий.

Он добавил, что Вашингтон не должен давить на Берлин, а речь здесь идет об энергетической безопасности. Если же действующее правительство ФРГ «прогнется», отметил Шлунд, то он «будет рад участвовать в следующем правительстве».

В январе 2019 года

посол США Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода СП-2.

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с происходящим заявил, что попытки навязать европейскому потребителю сжиженный природный газ из США противоречат рыночным и демократическим принципам. Дипломат подчеркнул, что сотрудничество в энергетической сфере «не должно превращаться в арену сведения политических счетов».

«Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Политик выразил надежду на то, что европейские партнеры Москвы при принятии решений по газовому и иным вопросам будут исходить из интересов своих народов, а не действовать согласно установкам, сформулированным за океаном, передает ФАН.