Лифчик победы: кто нагрелся на Первой мировой войне

28 июля 1914 года Австро-Венгерская империя объявила войну Сербии, и в конфликт со временем была втянута вся Европа. Первая мировая длилась четыре года и практически уничтожила экономику стран-участниц. В выигрыше оказались только США.

До Первой мировой военные расходы великих держав составляли порядка 2-3% ВВП. Все изменил выстрел в эрцгерцога Франца Фердинанда — война съела 60-80% их расходов в 1914-1918 годах.

По разным оценкам, конфликтующие стороны потратили от 83,3 до 186 млрд довоенных долларов, что соответствовало доходам Российской империи за 11 лет до начала Первой мировой.

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Больше всего пострадала экономика Западной Европы. Совокупный ВВП двенадцати крупнейших стран рухнул на 14% — с $840,6 млн в довоенном 1913 году до $721,9 млрд в мирном 1919-м. Наибольшие убытки ожидаемо пришлись на проигравших: Австро-Венгрия потеряла 38% своего ВВП (с $23,45 до 14,5 млрд), а Германия — 34% (с $237,3 до 156,6 млрд).

Впрочем, некоторым немцам удалось выйти из Первой мировой войны победителями. Капитал пушечного короля Альфреда Круппа за годы войны вырос в шесть раз, а поставщика металла и топлива для немецкой армии Гуго Стиннеса — в десять раз. По одной из версий, именно на его деньги Максим Горький и Александр Тихонов издавали газету «Новая жизнь» в 1917-1918 годах.

Сохранявшие нейтралитет страны также оказались в выигрыше — как правило, они торговали по обе стороны фронта. В 1914 году Норвегия увеличила экспорт рыбы в Германию почти в три раза, а в воевавшую с ней Российскую империю — в девять раз. Испания, оставшись нейтральной, смогла расплатиться с зарубежными кредиторами и увеличить золотовалютные запасы в четыре раза.

Победителям повезло меньше: их территории и экономика были опустошены войной. Во Франции были разрушены 20603 завода и 7985 километров железнодорожных путей, а ВВП страны с 1913 до 1919 год сократился на 24,7% (со $144,5 до 108,8 млрд). Британия за годы войны увеличила госдолг в 11 раз — с £0,7 до 7,5 млрд.

Советская Россия вышла из Первой мировой войны досрочно, но еще четыре года пребывала в состоянии гражданской войны. К 1928 году ее ВВП сократился на 0,2% по сравнению с показателями Российской империи на 1913 год (с $232,3 до $231,9 млрд).

Чтобы отыграть потери, рядовой европеец десятилетиями вынужден был работать дольше. В 1953 году житель Западной Германии трудился в неделю на 12 часов больше американца и только к 1973 году сократил разрыв на пять часов. Гражданин Великобритании переработал на 5,1 час в 1953 году и 8,9 часов в 1973 году. Но и это не помогло восстановить статус-кво.

В 1913 году ВВП Германии составлял $237,3 млрд, что равнялось примерно 45% ВВП США. Вернуть военные потери в денежном исчислении Берлину удалось в 1927 году, но к тому времени ВВП Германии составлял лишь 35% от американского объема. В 1953 и 1973 годах это соотношение колебалось от 20 до 27%, а в 2018 году, по данным Всемирного банка, упало до 19,5%.

Эхо Первой мировой раздавалось еще многие десятилетия. По условиям Версальского мирного договора, Германия должна была выплатить победителям 269 млрд золотых марок или примерно 100 тысяч тонн золота. Последний платеж по долгам Первой мировой войны был проведен 3 октября 2010 года.

Богатство на крови

Для США эпоха процветания началась именно после Первой мировой войны.

К 1914 году уже были прорыты Суэцкий и Панамский каналы, изобретены телеграф и телефон — мир пережил первую волну глобализации. Страны открыли границы для иностранных товаров, и Вашингтон смог извлечь из этого максимальную выгоду.

США довольно долго сохраняли нейтралитет. До 1917 года их участие в войне было в основном экономическим — выполняли заказы стран Антанты и выдавали им кредиты. По некоторым оценкам, сумма этих займов составила $9,5–11 млрд, а прибыль американских компаний за годы войны — $34-35 млрд.

США доставляли на фронт сырье, боеприпасы и продовольствие. Поскольку потребности Антанты были велики, страна перешла на массовое производство. Кустарные методы оказались в опале — еще в годы войны в США запретили 250 типов плугов и 755 типов сеялок.

Сборы пшеницы в итоге увеличились в 1,5 раза, а ВВП США — на 15,8% (с $517,4 в 1913 году до 599,1 млрд в 1919-м).

В руках американских компаний оказалось 50% мировой добычи каменного угля, 60% меди, 70% нефти и 85% автомобилей. Из должника с минусом в $7,2 млрд США превратились в крупнейшего кредитора. Среди промышленников появилась шутка, что вся мировая торговля рассчитана и зарегистрирована в Вашингтоне.

Помимо прочего, война дала толчок женскому движению. Более 70 млн мужчин были мобилизованы в ходе Первой мировой. Их рабочие места заняли женщины, и некоторые из них не захотели возвращаться домой после подписания перемирия. Если в 1910 году работали 8,08 млн американок, то в 1920 году их число увеличилось до 8,55 млн (на 5,8%). Причем число личных помощниц и прислуги сократилось – женщины устремились в офисы и на производства.

Многие перестали носить металлические корсеты, и в этом тоже есть заслуга военного руководства США. В 1914 году американские власти попросили соотечественниц отказаться от корсетов с металлическими пластинами. Из сэкономленного материала удалось построить два военных корабля, но американки остались без нижнего белья. Проблему решила Мери Фелпс Джейкоб: домохозяйка сшила из двух носовых платков первый бюстгальтер. Компания по их производству называлась Caresse Crosby и заработала $15 млн за первые 30 лет продаж.