Зима без газа? Как спасти Украину

Источники издания Reuters сообщили о том, что «Газпром» собирается на небольшой срок продлить контракт по транзиту газа с украинской стороной. Согласно имеющейся информации, речь может идти о контракте на год, который позволит компании закончить обходной маршрут для осуществления поставок.

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По словам источника, Украина стремится к долгосрочному соглашению, рассчитанному на десять лет.

«Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти «потоки» («Северный Поток — 2»,«Турецкий поток» – Газета.Ru)», — сказал источник.

При этом «Северный поток — 2» сталкивается со сложностями в согласовании с заявкой на прокладку маршрута через Данию. Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Сообщения о якобы готовящейся сделки поступили на фоне того, как Киев продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Накануне стало известно о том, что Украина может попробовать с 2020 года получать сырье через южное направление. Так, Киев изучает возможность воспользоваться поставками каспийского газа через Трансанатолийский газопровод, которые осуществляют южно-европейские страны. Помимо этого, Украина также рассматривает вариант с перевозкой сжиженного природного газа и работает над поставками сырья через Трансбалканский газопровод.

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает уже менее чем через полгода — 31 декабря 2019 года. При этом на Украине уже давно бьют в связи с этим тревогу.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в «металлолом». Свое мнение он выразил в эфире «112 Украина».

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом», — сказал Рабинович. По его словам, договор все еще не подписан, но без него страна «не существует».

Прекращение транзита в Европу приведет к потере около $3 млрд, или 3% ВВП страны, заявляли также в Киеве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк до этого заявлял, что вопрос транзита российского газа через Украину в 2020 году остается нерешенным, и это «вызов» для украинских властей.

«Мы теряем [в год] около $3 млрд доходов от транзита [российского] газа», — сказал Данилюк.

Ранее из-за того, что контракт так и не подписан, «Нафтогаз» даже обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.

При этом планировавшиеся переговоры по газу между Россией и Украиной в мае не состоялись из-за выборов в стране. Непонятно было, с кем договариваться.

В России нет паники в связи с прекращением договора. На вопрос о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт, глава «Газпрома» Алексей Миллер шутливо ответил: «Как будут развиваться события первого января? Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело».

Недавно стало известно о том, что компания «Нафтогаз Украины» предложила российскому энергетическому гиганту «Газпрому» провести переговоры для обсуждения операторского соглашения по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему по истечение нынешнего контракта в конце текущего года.

Причем, по замыслу Киева, встреча представителей двух компаний должна пройти с участием членов Европейской комиссии.

«Конечно, если российская сторона занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства «Северного потока — 2» и полного прекращения транзита через Украину», — отмечал украинский топ-менеджер.

До этого компания «Нафтогаз» заявляла, что согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.

Как отмечал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, речь должна идти о заключении соглашения о прокачке через украинскую трубопроводную систему 90 млрд кубометров газа ежегодно. Итоговый документ должен предусматривать бронирование транзитных мощностей (сделка своп) на будущее — в объеме 60 млрд кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет.

Впрочем, в России неоднозначно отнеслись к этому предложению. Так, в частности, сенатор Алексей Пушков тут же отреагировал на выдвинутые «Нафтогазом» Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

«Нафтогаз» не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора «Нафтогазу» умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре», — написал сенатор в своем твиттере.

Между тем позднее украинский «Нафтогаз» прокомментировал появившиеся данные о возможном заключении краткосрочного контракта с российским «Газпромом». Об этом сообщается на странице компании в фейсбуке.

Согласно заявлению, никаких официальных предложений по поводу этого контракта украинская сторона не получала.

«Мы понимаем, что сегодняшний вброс — это, вероятно, тестирование боем», — отмечается в посте.

В «Нафтогазе» допустили, что предложение могли еще не доставить. «Ждем почтовых голубей из Москвы», — говорится в комментарии.