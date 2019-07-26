Гром среди ясного неба: почему убрали главного экономиста ВЭБа

Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач вышел из состава правления госкорпорации. Его полномочия истекли еще 22 июля, об этом говорится в сообщении ВЭБ.

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Клепач занимал должность члена правления этой госкорпорации с июля 2014 года. Одновременно он являлся зампредом ВЭБа. Более того, до его прихода в ВЭБ такой должности – главного экономиста — не было, но ее создали, учитывая бэкграунд Клепача.

До своего прихода в ВЭБ он занимал пост замминистра экономического развития России, а ранее главы департамента макроэкономического прогнозирования. Номинировался на должность министра. В Минэке Клепач проработал 10 лет – с 2004 по 2014 годы, то есть застал самые непростые годы в развитии новой России – кризис, стагнацию, введение санкций Запада за присоединение Крыма к России.

Когда Клепач пришел в ВЭБ, главой госкорпорации был Михаил Дмитриев. В 2016 году его сменил Сергей Горьков, пришедший из Сбербанка и продержавшийся в госкорпорации менее двух лет. В 2018 году председателем ВЭБа стал бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, не попавший после президентских выборов в состав нового правительства.

Номинальный госслужащий

Номинально Клепач остается пока в составе руководства ВЭБ, оставаясь председателем попечительского совета института ВЭБа. Институт проводит экспертную оценку тех проектов, которые реализует госкорпорация.

«Газета.Ru» не смогла оперативно получить комментарий Андрея Клепача по поводу его дальнейшей карьеры.

При этом Клепач известен как острый критик многих правительственных инициатив в сфере экономики и финансов.

Например, он предлагает стимулировать экономический рост за счет средств Фонда благосостояния России. Не накапливать средства на «черный день», а именно тратить их, в том числе и для выдачи кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

«Государство должно предоставить ресурс длинных дешевых денег, который бы позволил решать проблемы ОПК. В моем понимании, таким ресурсом могли быть и деньги Фонда национального благосостояния, потому как мы их должны инвестировать все-таки не только за границей в активы США и других стран», — говорил ранее Клепач.

Он считает, что такие проекты, где есть возвратность и окупаемость, в сфере ОПК имеются.

Сейчас оборонная отрасль набрала кредитов на 2 трлн руб., их обслуживание «съедает» едва ли не всю годовую прибыль оборонных предприятий. Речь идет о заводах, которые производят реальную продукцию и вынуждены кормить банки, которые «не производят ничего».

Национальное благосостояние надо тратить, а не копить

На оборонку ВЭБ мог бы потратить порядка 700 млрд рублей. На 1 июля в ФНБ накоплено порядка 3,8 трлн рублей. В рамках бюджетного правила расходовать средства ФНБ разрешается при условии, что он превысит 7% ВВП.

Проект поддержки оборонки направлен президенту Владимиру Путину. Какое решение будет принято, пока не понятно, уточнял Клепач.

Деньги нужны оборонке еще и потому, что сектор находится под жесткими санкциями США, которые ограничивают поставки технологий.

По словам Клепача, у власти должно возобладать понимание, «что если мы хотим, чтобы у нас ОПК был драйвером, а не болевой точкой, в него нужно инвестировать».

Клепач неоднократно критиковал Росстат, Минэкономики и Центробанк в части прогнозов экономического роста в России. Не может быть роста, если «нет спроса потребительского, нет той динамики доходов, которая могла бы разогнать этот рост», — отмечал ранее Клепач.

Прогнозы самого Клепача довольно точны. В интервью «Газете.Ru» в июне прошлого года Клепач говорил: «При сложившихся правилах поведения в нашей экономике, при ограничениях доступа к мировым финансовым рынкам, но при достаточно пока благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, рост в этом году будет даже чуть больше, порядка 1,6-1,7%».

При этом мнение Клепача относительно стимулов для роста ВВП нередко отличалось от тех, что предлагало правительство. Например, он является сторонником идеи задействовать сбережения россиян, пустить их в экономику и с помощью этого рычага простимулировать экономический рост.

«Есть такой рычаг. Это рычаг долговой экономики — он может работать. Но для этого надо ослаблять, ну, или, может быть, делать менее жестким регулирование со стороны ЦБ. Надо снижать процентные ставки. Не просто их фиксировать, как сейчас. Они у нас крайне высокие», — считает Клепач.

Фактически Клепач не только критиковал нынешнюю экономическую политику, но и «покушался» на святая святых Минфина — бюджетное правило. Он считает, что необходимо «увеличить и бюджетные расходы». «Потому что они (расходы) даже в номинальном выражении в законе о бюджете на этот год сокращаются, и на следующий. Их надо увеличить, а не сокращать. Возможности для этого есть, но для этого надо модифицировать бюджетное правило», — говорил он.