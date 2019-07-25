Взлет перед падением: как лихорадит рубль

Впервые за долгое время евро пробил отметку в 70 рублей. Это следует из данных биржевых торгов.

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Курс евро на московской бирже снизился на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом в последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 12 марта 2018 года.

Укрепляется рубль и относительно доллара. Так, курс американской валюты, в свою очередь, опустился на 0,49%, до 62,99 рубля.

По словам экспертов, ключевую роль в нынешнем укреплении рубля сыграло решение ЕЦБ. Совет управляющих Европейского центрального банка в четверг вновь решил сохранить базовую ставку на нулевом уровне, сообщает сайт регулятора.

«Ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, по крайней мере, в течение первой половины 2020 года», — проинформировал ЕЦБ.

Как комментируют эксперты, ЕЦБ явно намекнул на дальнейшее снижение ставки и общее смягчение монетарной политики.

В итоговом заявлении вместо слов о том, что регулятор оставляет процентные ставки «до первой половины 2020-х», прозвучало намерение оставить их «на своем нынешнем или более низком уровне».

«Столь прозрачный намек означает, что в сентябре с вероятностью больше 90% ставку опустят с текущих -0,4% до -0,5%. К тому же акцент сделан на том, что монетарная политика должна быть очень стимулирующей, а это явно указывает и на возможность возобновления с начала осени программы выкупа активов», — комментирует Ален Сабитов, аналитик «Фридом Финанс».

Риторика ЕЦБ наглядно свидетельствует о том, что риски ухудшения ситуации в европейской экономике из-за геополитической напряженности и роста протекционизма реализуются быстро. Еще в начале прошлого года регулятор планировал отход от стимулирования экономики, говорят эксперты.

Это решение было принято на фоне того, как экономика ЕС продолжала подавать негативные сигналы. Опубликованные предварительные индексы деловой активности региона продемонстрировали замедление как в производстве (показатель снизился с 47,6 до 46,4 пунктов), так и в сфере услуг (снижение с 53,6 до 53,3 пунктов).

Иван Копейкин, эксперт «БКС Брокер», обращает внимание, что

попытка закрепиться ниже 70 рублей за евро была предпринята на фоне заявлений со стороны ЕЦБ по монетарной политике.

Однако этот информационный повод уже был отыгран и в дальнейшем курс евро может вырасти до 71,5-72 руб. за единую валюту, говорит эксперт.

ЕЦБ ранее неоднократно заявлял, что для поддержки темпов инфляции, активизации потребительского спроса и роста ВВП ЕС необходимы стимулы со стороны центробанка, говорит Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Впрочем, у ЦБ возможностей для поддержки экономики еврозоны немного. «В результате евро ослабевает с точки зрения возможного противостояния экономическому кризису», — говорит эксперт.

При этом уже в пятницу, 26 июля, будет известен результат заседания Банка России и решения относительно ключевой ставки денежного рынка, отмечает он.

Большинство экспертов ожидает, что Банк России снизит ключевую ставку на 25 или 50 базисных пунктов. Это немного уравняет евро и рубль, говорит Дмитрий Александров. Рубль будет держаться в интервале 62,8-63,3 к доллару и 69,8-70,3 к евро, полагает аналитик.

Есть и более радикальные прогнозы. К осени мы ожидаем возвращение доллара ближе к отметке в 65 рублей, говорит аналитик «Промсвязьбанка» Михаил Поддубский.

Связано это с тем, что у «рубля отсутствуют сильные внутренние факторы поддержки».

Российская валюта обвалится после снижения ключевой ставки ЦБ, которое может состояться на заседании ЦБ в пятницу, 26 июля, заявлял ранее валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый, прогнозируя курс доллара до конца года в районе 69 рублей.

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года. Теперь аналитик стал пессимистом относительно перспектив российской валюты.

На данный момент высокий уровень ставки ЦБ — 7,5% годовых — поддерживает интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам. Их вложения в наши бумаги оцениваются в объеме около 30%. При этом эксперты беспокоятся, что при попытке массового сброса инвесторами этих бумаг может сложиться такая ситуация, когда на них просто не найдется покупателей. А это значит обвал курса рубля.

По данным на 18.30 мск курс евро на московской бирже уже превысил отметку в 70 и составил 70,46 рублей. Курс доллара — 63,15 рублей.