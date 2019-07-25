«Коррупционеры и пофигисты»: кто подставил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко очень жесткий и строгий начальник, который не лезет за словом в карман ради процветания своей страны. Особенно сильную эмоциональную реакцию у белорусского лидера, который раньше был председателем колхоза, вызывает посещение агропромышленных комплексов.

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В четверг, 25 июля, гнев главы Белоруссии вызвала ситуация с падежом скота. В ходе посещения производственного цеха «Новоселки» птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино» он потребовал срочно взять ситуацию «под жесткий контроль».

Его возмутило, что в прошлом году погибло около 85 тыс. животных. «Вы представляете, сколько бы это было мяса», — отметил он.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что ситуация с падежом скота является недопустимой. «Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму», — передает его слова агентство БелТа.

Президент поручил Генпрокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

«Это недопустимо: то корма плохие, то то, то это – безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», – добавил президент.

За несколько дней до этого эмоциональную реакцию у Александр Лукашенко вызвала массовая гибель пчел. Он заявил о недопустимости ситуации в республике, аналогичной тому, что было зафиксировано в ряде регионов России.

В ходе проведения селекторное совещание по уборочной кампании президент потребовал обеспечить жесткий контроль за заготовкой льнотресты и льноволокна, возделыванием рапса.

«Рапс – это высокодоходная культура, очень рентабельная. Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким», – жестко предупредил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко проявил себя как требовательный и неравнодушный начальник во время посещения коровника в Могилевской области. За этим незамедлительно последовали кадровые решения.

26 марта Александр Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское» в Могилевской области и попросил показать производственные помещения.

При этом глава государства тогда обнаружил множество нарушений, а коровник и вовсе назвал «Освенцимом».

По результатам этого визита он отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского.

Критику таких скоропалительных решений он не признает.

«Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех. Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. И губернатор был в последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу, и, в том числе, на руководителей республиканского звена, — заявлял белорусский лидер. — Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы».

При этом он добавил, что эти коровы должны давать не 5 тыс. килограммов молока в год, а существенно больше.

Кроме агропромышленных комплексов, где он видит проблемы, Лукашенко очень не любит «пофигистов» и коррупционеров, которые создают «посреднические схемы». Тогда он тоже не скупится на эмоции.

В марте 2018 году во время совещания по комплексному развитию Оршанского района он распорядился снять сразу двух министров (строительства и промышленности) и потребовал на этой же неделе внести предложения по заменам в руководстве правительства.

Интересно, что причину отставок Лукашенко описал очень образно: она заключалась в «пофигистическом отношении правительства к поручениям президента».

Кстати, досталось только не только двум конкретным министрам. Вице-премьеру Василию Жарко Лукашенко припомнил серию арестов врачей и чиновников, работающих в системе здравоохранения.

«Почему не пришли ко мне, не сказали? Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели?!

Борьбу с коррупцией Лукашенко не прекращал никогда. И в этом он точно последователен. Больше всего коррупции там, где действуют посреднические схемы продажи товаров, считает Лукашенко.

«За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами», — возмущался Лукашенко на одном из заседаний с членами кабинета.

В августе прошлого года Лукашенко так и вообще «перетряхнул» кабинет. Так, министра здравоохранения он уволил как раз за то, что в его ведомстве «коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет». Один из чиновников министерства при закупках лекарств и медицинской техники наворовал на $620 тыс. А министру промышленности Виталию Вовку президент сказал так: «У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод)».

Впрочем, практический результат громогласных разносов и массовых увольнений чиновников совсем не очевиден. По данным самого Лукашенко, коррупционеры «съедают» около 3% ВВП страны.

К тому же темпы роста белорусской экономики совсем не впечатляющие. Несмотря на борьбу с коррупцией и пофигизмом, ВВП Белоруссии в январе-июне 2019 года составил в текущих ценах 60,3 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в январе-июне 2018 года.

В январе-мае ВВП республики вырос на 1%, в январе-апреле — на 1,4%. По прогнозу правительства, в первом полугодии экономика страны должна была подняться на 1,8%.

Впрочем, виноват в этом, конечно же, не Лукашенко. Министр экономики республики Дмитрий Крутой ранее заявлял, что темп роста ВВП Белоруссии по итогам января-мая 2019 года замедлился из-за инцидента с загрязненной российской нефтью и ситуацией в сельском хозяйстве.