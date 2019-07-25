Газ раздора: Молдавия меняет Россию на Украину

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что республика будет покупать газ по реверсу из Украины, у европейских трейдеров, если «Газпром» не продлит контракт на транзит газа по территории Украины до конца текущего года. По ее словам, «хотя поставки газа — это техническая проблема, но также экономическая».

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Она отметила, что если Россия не продлит контракт на транзит газа через Украину в ЕС, это может обернуться для Молдавии экономическими проблемами. Эти заявления прозвучали во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе, сообщает «Укринформ».

Газопроводик маленький, но свой

Для Молдавии отсутствие газа еще и политическая проблема. Дело в том, что в Кишиневе совсем недавно, в июне, сменилось правительство. Прежнее возглавлял Павел Филип и он обещал обеспечить Молдавию газом при помощи газопровода «Яссы — Кишинев», который будет проложен с территории соседней Румынии.

Филип даже торжественно открывал ветку этого румынского газопровода, на отрезке «Яссы — Унгены». Протяженность магистрали составила 43 км. Пропускная способность — 1,5 млрд кубометров в год.

Этот участок сдали в эксплуатацию еще в августе 2014 года. Строительство румынского газопровода обошлось в 26 млн евро. По нему некоторое время из Румынии даже поставлялся газ. В небольших объемах. Но в итоге поставки свернули.

Как сообщали местные СМИ, строительство газопровода позиционировалось как альтернативный российскому источник газа, но оказалось скандальным предвыборным проектом правящей Демократической партии. Выборы прошли, трубу перекрыли.

В общем, никакого газа по этому участку Молдавия не получит. Еще, как минимум, 28 месяцев. Столько времени нужно на завершение строительства газопровода и всей необходимой инфраструктуры. На это понадобится порядка $150-200 млн, подсчитывал ранее кабмин Молдавии.

Заявление нового премьера Майи Санду — часть двухэтапного плана газификации страны. Дело в том, что политик считается западно-ориентированным. Она неоднократно подчеркивала, что ее правительственная программа нацелена на то, чтобы следовать соглашению об ассоциации Молдавии с Европейским союзом. Страна исторически сохраняет тесные экономические связи с Румынией, которая входит в ЕС и НАТО.

«Недавно говорила с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом. Мы надеемся на скорый визит из Брюсселя команды, которая оценит ситуацию здесь, чтобы мы могли улучшить отношения и получить внешнее финансирование, которое наша страна не получала в последние годы», — заявила Санду.

Налаживание взаимоотношений с Россией она тоже не исключает. Но первую скрипку в этом процессе играет не премьер, а президент Молдавии Игорь Додон. Он реализует вторую часть того же самого плана — по доставке российского газа в Молдавию.

Иными словами, Додон и Санду теперь на пару пытаются реализовать политику, при которой страна пытается усидеть на двух стульях. От Евросоюза до Евразийского союза.

Многовекторный Додон

Додон еще с марта 2017 года выстроил дружественные отношения с Кремлем, неоднократно встречался с членами российского кабмина и президентом Владимиром Путиным. На одной из встреч в Кремле он сообщил Путину, что приехал в Москву не с пустыми руками, а с подарком.

«У вас есть своя коллекция в «Крикова» еще с 2002/03 года, и я несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции вам привез», — сообщил Додон и был благосклонно принят.

Если Санду, что называется, окучивает Европейский союз, то Додон отвечает за интеграцию с Евразийским экономическим союзом, которым де-факто управляет Россия. Президент Додон уже выторговал для Молдавии не мало преференций. Он добился возвращения молдавских вин на российские прилавки, реабилитировал несколько сот тысяч молдавских гастарбайтеров, нарушивших российские законы. Им разрешили вернуться на заработки в Россию. Молдавия получила официальный статус наблюдателя в ЕАЭС.

Додон имеет все шансы получить скидку и на российский газ. Но мешает этому в первую очередь истечение срока контракта между Россией и Украиной в конце этого года. И до сих пор между странами нет внятной концепции, как будут развиваться события после 1 января следующего года.

Сохраняться ли поставки газа в Украину и через нее в Европу и в том числе в Молдавию или транзит через Украину все-таки заблокируют. Если заблокируют через Украину, тогда российский газ продолжит поступать в ЕС по «Северному потоку» и «Северному востоку — 2». Контракты между «Газпромом» и АО «Молдовагаз» на поставку газа потребителям Молдавии и транзит газа через ее территорию действуют также до конца 2019 года.

Украина и сама сейчас лихорадочно ищет замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Как отмечается, Киев изучает возможность воспользоваться поставками каспийского газа через Трансанатолийский газопровод и рассматривает вариант с перевозкой сжиженного природного газа в свои хранилища. Также Украина работает над поставками сырья через Трансбалканский газопровод. Так или иначе, но в Молдавии ждут, где и по какой цене Украина закупит газ на зимний период. И тогда Молдавия купит этот газ у Киева.

Но параллельно с этим Додон пытается договориться о поставках российского газа для Молдавии через украинскую газотранспортную систему. Более того, он не теряет надежды получать российский газ в следующем году по сниженному тарифу.

Ранее «Газпромом» уже поднимал тариф для Молдавии на 25% — до $237,46 за тысячу кубов. Это было в первом квартале. Теперь президент Додон добивается пересмотра цены.

Потребление газа в Молдавии растет. По данным Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), в 2018 году в Республику Молдова было импортировано 1,13 млрд кубометров газа (без учета потребления Приднестровья), что на 9,3% больше, чем в 2017 году.

Украина намерена к началу следующего осенне-зимнего сезона закачать в свою ГТС не менее 20 млрд кубометров газа. По оценке Фонда энергетической безопасности, в следующем году Украина не получит от России столько газа, сколько планирует. При введении в эксплуатацию «Северного» и «Турецкого» потоков и с учетом сезонных пиков потребления Украина может рассчитывать только на 6-8 млрд кубов газа в следующем году. «Вот то на что Украина может действительно рассчитывать, с учетом потребностей Молдавии», — говорит Константин Симонов, глава Фонда энергетической безопасности.

Возможности замещения Украиной российского газа от других источников он оценивает скептически.