На вечном приколе? Почему не взлетит Boeing 737 MAX

Самый продаваемый и главный пассажирский самолет в узкофюзеляжной линейке Boeing, то есть 737 MAX, стал для компании большой проблемой. Накануне американская корпорация представила результаты за второй квартал 2019 года, которые войдут в историю как самые худшие.

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Чистый убыток во втором квартале составил $2,9 млрд (или $5,21 на акцию). Выручка во втором квартале упала на 35% — до $15,8 млрд. Эти цифры гораздо хуже ожиданий, ранее предполагалось, что квартальная выручка Boeing снизится с $24 млрд лишь до $20 млрд.

Причина одна и самая главная — простой самолетов модели 737 MAX, на полеты которых действует запрет практически по всему миру. Приостановка эксплуатации длится с марта — гораздо дольше, чем предполагали в компании. И пока надежды на возврат 737 MAX в небо остаются висеть на волоске и зависят от американских властей. Поставки Boeing заказчикам упали на 54% — до 90 единиц против 194-х годом ранее, следует из отчета за апрель-июнь.

В день публикации отчета информация об убытках привела к снижению акций Boeing на 3,12%.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пока затягивает c cертификацией таких лайнеров. Повторную проверку проходит обновленное ПО самолетов. В американском ведомстве заявляют, что отменят запрет, когда сочтут лайнеры безопасными.

По самому оптимистичному сценарию Boeing завершит модернизацию и подачу обновленной документации в FAA в сентябре и теоретически через две недели запрет на полеты будет отменен. Однако ранее источники The Wall Street Journal указывали, что вернуться к эксплуатации лайнеры 737 MAX cмогут не раньше 2020 года.

Пессимистичный сценарий для 737 MAX прозвучал из уст CEO Boeing Денниса Мюлленберга. После публикации квартального отчета он сделал заявление, в котором допустил отказ от производства лайнеров на неопределенное время. Boeing не может бесконечно нести расходы за хранение непоставленных заказчикам самолетов, ответил топ-менеджер авиакорпорации.

«Эти варианты могут включать временный шатдаун. Это не то, чего мы хотим, но альтернатива, к которой мы должны подготовиться», — сказал Мюлленберг.



Для Boeing это не очень хорошая новость, отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов.

«Если решение по MAX не будет найдено, сертификат не будет восстановлен, то, соответственно, решение здесь за Boeing. У них есть вероятная возможность возобновить производство самолетов 737-800. И в любом случае есть Airbus, который поставляет точно такие же самолеты: A320, A319, A321, поэтому рынок — если это будет задержка на год-два — переживет это», — отметил эксперт.

По его словам, временная приостановка производства 737 MAX может привести к подорожанию самолетов Airbus.

«Это может привести к тому, что цены на Airbus могут подрасти. То есть для авиакомпаний это в любом случае не очень хорошая новость», — говорит Борисов.

Кроме главного конкурента, в выигрыше могут быть и лизинговые компании, считает он.

Те, кто не получат 737 MAX, скорее всего, будут срочно переориентироваться на лизинговые машины — «соответственно, стоимость лизинга может подрасти», констатирует эксперт.

Сменить название

Отказаться от 737 MAX компания не может, подчеркивает в беседе с «Газетой.Ru» авиаэксперт Владимир Карнозов. В линейке узкофюзеляжных самолетов 737 MAX альтернативы нет.

«Boeing может отказаться от названия 737 MAX, вместо него ввести некое новое на уже модернизированную модель», — предполагает эксперт.

Кстати, именно такое решение предлагал в апреле президент США Дональд Трамп.

«Что я знаю о брендинге, может быть, ничего (но я стал президентом!), однако на месте Boeing, я бы исправил 737 MAX, добавил некоторые дополнительные отличные опции и провел ребрендинг самолета, выпустив под новым именем. Ни один продукт не пострадал так, как этот», — написал он в твиттере.

По словам Карнозова, вся сборочная линия производства сделана под 737 MAX, какую-то другую модель или даже другие детали на ней производить «очень проблематично».

«Просто отказываться от линейки узкофюзеляжных самолетов Boeing не будет, потому что это огромная часть его бизнеса. А кроме 737 MAX прямо сейчас у них ничего в линейке нет», — подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

С технической точки зрения авиакорпорация сможет исправить проблемы, однако с последствиями для репутации компания будет бороться долгие годы, добавляет он.

Напомним, эксплуатация и поставки самолетов Boeing 737 MAX резко прекратились после двух катастроф с самолетами 737 MAX.

В октябре 2018 года разбился самолет компании Lion Air, жертвами стали 189 человек, а в марте 2019-го упал лайнер Ethiopian Airlines — тогда погибли 157 человек. Компания обещала выплатить компенсации родственникам погибших, ей также предстоят судебные разбирательства со своими пилотами.

Следствие предварительно показало сходство происшествий. В обоих лайнерах перед крушением сбой дала система автоматического управления MCAS.

Ранее компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты линейки новейших 737 MAX. По итогам второго квартала компания может потерять около $5 млрд.