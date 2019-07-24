Гибель от газа: Европа предрекла Украине крах

Украинский газовый оператор «Укртрансгаз» (УТГ) теряет имидж надежного партнера Европы. Энерготрейдеры из более 100 компаний в 27 европейских странах указали украинскому оператору газотранспортной системы на долги в несколько миллиардов гривен и потребовали немедленных выплат.

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Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) направила письмо от имени генерального секретаря Ян Ван Акена в адрес руководства в лице главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Его приводит издание «Украинские новости». В тексте высказывается беспокойство из-за накопленных долгов. Европейцы предупредили о пагубных последствиях для компании.

Из письма к руководству «Нафтогаза» следует, что европейские трейдеры потеряли доверие к «Укртрансгаз» как к партнеру и заявили о его ненадежности. Такая ситуация может ударить по желанию западных инвесторов вкладывать деньги в энергетический сектор Украины.

Помимо этого, ненадежность украинского газового партнера может ослабить позицию страны в предстоящих переговорах по транзиту российского газа в Европейский союз, отметили в коллективе евротрейдеров. Контракт на поставку газа между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года.

«Ситуация крайне деликатная и вызывает опасения. Это угрожает стабильному функционированию УТГ и поднимает серьезные вопросы о безопасности поставок газа»,

— приводит цитату из документа газета «Украинские новости».

Трейдеры обращают внимание, что компания копила долги в течение нескольких месяцев. За этот период она перестала расплачиваться с теми компаниями, с которыми заключены контракты.

К настоящему моменту долг оценивают в 4,1 млрд гривен ($159 млн или 10 млрд рублей).

«В конце апреля 2019 года УТГ сократила оплату за газ, уже поставленный этими поставщиками в марте 2019 года. УТГ также еще не оплатил поставленный в апреле газ и сообщил поставщикам, что оплата за поставленный в мае газ также не будет произведена вовремя. Накопился долг в размере 4,1 млрд грн по этим контрактным поставкам», — цитирует украинское издание выдержку письма к «Нафтогазу».

Кроме того, украинская компания перестала оплачивать газ, который поставлен сверх нормы, утверждают европейцы. Это привело к тому, что поставщики газа потеряли стимул для дополнительных газовых поставок и прекратили их в середине июня.

Европейская федерация энерготрейдеров призвала главу НАК «Нафтогаза» Андрея Коболева вмешаться в ситуацию и в самые короткие сроки приступить к своевременным выплатам по просроченным счетам, чтобы не подорвать функционирование «Укртрансгаза».

«Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла должным образом провести подготовку к приближающейся зиме 2019-20 годов», — следует из письма EFET.

В конце мая на Украине забили тревогу из-за критического дефицита газа. В то время как запасы в подземных хранилищах оцениваются в 152 млн кубометров газа, месячная потребность «голубого топлива» составляет порядка 240 млн кубометров, подчеркивали в «Укртрансгазе».

С июня по август для собственных нужд и поддержания работы системы ГТС необходимо как минимум 720 млн кубометров газа. Месяц назад украинский газовый оператор уведомлял, что к тому моменту было проведено 12 аукционов, на которых ГТС попыталась купить 880 млн кубометров газа. Но ни один поставщиков не стал продавать топливо.

Как предположили в «Укртрансгазе» тогда, это могло произойти из-за того, что долги компании по предыдущим контрактам перед этими же поставщиками до сих пор не погашены.

«Вероятная причина — дефицит средств «Укртрансгаза» и, как следствие, несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд, долг по которым уже составляет 4,1 млрд гривен», — говорится в сообщении оператора ГТС Украины.

14 июня «Укртрансгаз» объявил чрезвычайную ситуацию и заявил, что газа на обеспечение работоспособности ГТС хватит только на 10 ближайших дней — до 24 июня.

«В связи с дефицитом средств Укртрансгаз не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд», — говорилось в заявлении.

По заявлению газового оператора, ежемесячное ухудшение финансовой ситуации связано с «экономически необоснованными временными тарифами», которые в конце 2018 года ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).