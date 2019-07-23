Аномальный прирост мигрантов: Росстат объяснил цифры

Количество мигрантов в России за последний год выросло незначительно — а соответствующие показатели в статистических данных просто отражают предоставление со стороны МВД расширенной информации по данному вопросу, приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК сообщение Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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Как указывается в комментарии ведомства, с начала нынешнего года листки статистического учета прибытия и отбытия мигрантов с территории РФ были заменены на отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.

Кроме того, рост числа мигрантов в первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года был наблюдаем из-за того, что увеличилось количество приезжих, получивших в России временную регистрацию.

О том, что за четыре месяца 2019 года эксперты зафиксировали в России резкий миграционный прирост населения, сообщал Институт Гайдара.

Прирост мигрантов с января по апрель текущего года увеличился на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года: с 57 тыс. человек в январе-апреле 2018 года до 98 тыс. в январе-апреле 2019-го. Это крупнейший за 10 лет миграционный прирост, передает ФАН.

Прирост потока мигрантов в Россию зафиксирован из подавляющего большинства стран СНГ. Так, из 98 тысяч мигрантов, приехавших в Россию в первом квартале этого года, 86,4 тысячи оказались из СНГ.

Основные миграционные доноры России: Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.

Больше всего прирост мигрантов в первом квартале зафиксирован из Украины (за первый квартал этого года в страну приехали 16,1 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года — 7,4 тыс. человек) и Армении (рост с 4,9 тыс. до 12,8 тыс.). Также увеличивается число приезжих из Казахстана — в первом квартале 2019-го 16,1 тыс. человек против 10,4 тыс. годом ранее.

По данным Федеральной миграционной службы, сейчас в России находятся 11 млн мигрантов.

Эксперты не нашли объяснения происходящему. Однако они сходятся во мнении, что приток мигрантов будет расти — об этом, в частности, рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Причина тому, по его словам, в отсутствии грамотной демографической политики на протяжении 30 лет, передает НСН.

Стоит отметить, что вопросы миграции не во всех странах решаются гладко — так, Министерство внутренней безопасности США решило в ускоренном режиме выгнать нелегальных приезжих из страны.

Выдворению из Соединенных Штатов подвергнутся нелегалы, которые не смогут предоставить доказательство своего проживания в США в течение двух или более лет.

Ускорение данной процедуры позволит облегчить нагрузку на МВБ и Министерство юстиции. Однако под нововведение не попадут несовершеннолетние приезжие.

О том, что власти США предпримут жесткие меры для выдворения мигрантов, ранее предупреждал президент США Дональд Трамп. Он предполагал провести подобную операцию в еще начале июля, однако она была отложена. Трамп мотивировал это тем, что хочет дать демократам и республиканцам шанс договориться.

Правда, несмотря на заявления Трампа, что из страны будут депортированы «миллионы нелегалов», цели правоохранителей куда скромнее.

Облава будет проходить в нескольких городах, среди которых — Нью-Йорк, Хьюстон, Новый Орлеан, Лос-Анджеле, Балтимор.

Цель операции властей — задержание не менее 2 тыс. мигрантов.

Как отметили в беседе с The Guardian представители иммиграционной и таможенной служб, все, кто имеет проблемы с законом, будут подвергнуты аресту или депортации, если ранее соответствующее решение принял суд.

Однако у правозащитников немало претензий к действиям властей — они неоднократно заявляли, что правоохранители идут на различные уловки, не давая мигрантам возможности на защиту. Так, повестки часто содержат неправильные адреса или посылаются слишком поздно, чтобы не дать времени подготовиться к заседанию.

В интервью телекомпании CBS руководитель иммиграционной службы Марк Морган заявил, что жесткие меры во время рейда будут применяться только к людям с криминальным прошлым: «Если вы мама с ребенком, никто на вас наручники не наденет».

Вместе с тем правозащитники отмечают случаи жесткого обращения с нелегалами. Они также заявляют, что центры содержания для нелегальных мигрантов представляют собой настоящие тюрьмы, где мигранты содержатся в тяжелых условиях.

Стоит добавить, что в середине нынешнего месяца сотни мигрантов заняли помещение Пантеона, расположенного в Париже в пятом округе. Участники акции протеста «Черных жилетов» — около 700 мигрантов и их сторонников — протестуют против ухудшения условий жизни лиц без гражданства.

Они отмечают, что в Париже 200 000 пустых домов, в то время как им приходится спать под банкоматами и, в частности, просят освободить их товарищей, заключенных в СИЗО.