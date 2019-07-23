Новый блэкаут: сколько протянут венесуэльцы

В Венесуэле произошло общенациональное отключение электроэнергии. По данным СМИ, оно началось 22 августа и затронуло 23 штата из 24-х. По другой информации, пострадало лишь 19 штатов. Отключение случилось в 16:45 по местному времени, сообщали местные СМИ. Это один из самых масштабных блэкаутов в 2019 году и пятый по счету за год. Спустя сутки причина тотального отключения электричества неизвестна, политики попросту переводят стрелки на своих врагов-оппонентов.

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Из-за блэкаута работу приостановило правительство страны, образовательные учреждения, в Каракасе также было закрыто метро. Многие остались не только без света, но и воды.Также непросто оказалось купить еду или совершить другие покупки. Наличные из-за гиперинфляции потеряли смысл, а расплатиться банковской картой в условиях блэкаута невозможно. Власти посоветовали гражданам воздержаться от прогулок и оставаться в домах.

Из-за отключения электричества власти страны объявили 23 июля дополнительным выходным днем.

Вышло из строя почти 94% телекоммуникационной инфраструктуры страны, информирует портал Netblocks.org. Около 90% территории Венесуэлы осталось без Интернета.

По состоянию на утро вторника в столице обеспечение электроэнергией восстановлено, заявили власти. Cпустя пять часов после инцидента, по состоянию на 22:25 по местному времени, признаков возобновления электроснабжения не было, большинство штатов оставались без света, писал ресурс Netblocks.org.

Частичное восстановление наблюдается в штатах Мерида, Трухильо, Баринас и Арагуа, сообщил телеканал CNN.

По информации очевидцев, после первого отключения электричество вернулось на 10 минут на территории юго-востока страны в штате Боливар, писало агентство Reuters. Именно здесь располагается крупнейшая ГЭС «Гури», которая обеспечивает 65% потребностей страны. По словам венесуэльского министра информации Хорхе Родригеса, блэкаут мог быть из-за атаки на эту электростанцию.

Несмотря на то, что отключение происходит в стране не впервые, оно неизбежно застигает население врасплох.

«Первое, что я сделала — побежала замораживать еду, чтобы она не испортилась, как в прошлый раз в марте [при предыдущем тотальном отключении энергии. — «Газета.Ru»]», — cказала Reuters Мария Луиза Риверо, предпринимательница из штата Карабобо.

«Эти блэкауты — катастрофические. Я живу в восточной части города, там гаснет свет каждый день. С каждым днем все хуже», — ужаснулась 51-летняя уборщица Бернардина Гуэрра, которая живет в Каракасе.

На улицах столицы царил полный хаос, люди спешили попасть домой до наступления темноты, а телефонная связь в одном из самых опасных городов мира полностью недоступна, отмечал американский телеканал ABC News.

Национальная энергосистема Венесуэлы находится в упадке. Некоторые эксперты связывают это с неадекватным финансированием и техобслуживанием. В экономическом плане ситуация в стране катастрофическая.

По оценке Международного валютного фонда, прогноз по инфляции к концу этого года составляет 10 млн процентов. В 2018 году ВВП снизился почти на 17%, а в 2019 ожидается падение на 37%.

«Политические власти в Венесуэле оказались в очень трудной ситуации не только с энергетикой, посмотрите какая инфляция, это гиперинфляция, которая зашкаливает за все разумные рамки. Целый набор проблем. Помимо прочего, страна на грани дефолта»,

— комментирует первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Помимо этого, в стране высокая преступность и массовая эмиграция.

Венесуэльские чиновники предсказуемо связали новый блэкаут с политикой. По словам министра информации Хорхе Родригеса, это была «электромагнитная атака» на страну. При этом доказательств этому и каких-либо подробностей о том, кто именно мог стоять за атакой, политик не предоставил.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро довольно запоздало отреагировал и назвал блэкаут «новой криминальной атакой».

«На фоне новой криминальной атаки против спокойствия и мира страны правительство и вооруженные силы в распоряжении граждан. Мы еще раз проявим свою несокрушимую волю», — написал Мадуро в твиттере.

Объявивший себя временным президентом страны, лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого поддерживают многие страны, в том числе соседи в Латинской Америке, назвал блэкаут трагедией и использовал этот случай, чтобы призвать народ выйти на протестные акции.

«Сегодня, как никогда, улица должна быть нашей борьбой и подтверждением того, что мы не сдадимся, пока не изменим нашу страну», — написал Гуайдо в твиттере.

Предыдущий крупный блэкаут произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Гури». Мадуро тогда нашел виновника в лице США, а Национальная корпорация по электроэнергии посчитала инцидент диверсией. В марте Венесуэла жила в темноте около недели, а венесуэльский лидер анонсировал 30-дневный план восстановления энергетической инфраструктуры.

«Электрическая война, объявленная и направленная империалистическими Соединенными Штатами против нашего народа, будет побеждена», — написал Мадуро в твиттере в марте.

Экономический кризис вместе с гиперинфляцией и гуманитарная катастрофа в богатой нефтью стране сделали жизнь венесуэльцев подчас невыносимой. На фоне нехватки еды и лекарств многие жители бегут из страны. Наплыв венесуэльцев ранее спровоцировал миграционный кризис в соседней Колумбии. По оценке ООН в 2018 году за пределы государства к тому моменту выехали более 3 млн граждан.

Проблемы экономики Венесуэлы не оставят равнодушной Москву. Россия вместе с Китаем — главные кредиторы Каракаса.

По данным Reuters, c 2006 года инвестиции России в Боливарианскую республику оцениваются в $17 млрд. Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывали, что надежды на возвращение Каракасом российских денег все меньше, особенно в условиях нестабильной политической обстановки.