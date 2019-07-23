Бедная Россия: названа самая популярная зарплата

Росстат назвал самую распространенную зарплату в нашей стране — 23,5 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительные статистические данные за апрель. Отмечается, что именно такую зарплату получают 15-20% занятого населения страны.

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23,5 тыс. рублей — модальное значение. То есть то, которое повторяется с наибольшей частотой. Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что оно правдивее отражает уровень доходов россиян и состояние рынка труда. Между этой цифрой и среднемесячной зарплатой в целом по стране большой разрыв. Например, на текущий момент средняя зарплата равняется двум модальным окладам. В апреле 2019 года, согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников насчитывал 47,7 тыс. рублей.

То, что модальное значение составляет к настоящему моменту 49,3% от среднего заработка, свидетельствует о сохраняющемся в обществе неравенстве, заявил изданию проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова.

Исследование о доходах россиян Росстат публикует раз в два года. В этом году оно основано на данных 101,4 тыс. организаций всех видов экономической деятельности. Под заработной платой понимаются все суммы, начисленные работнику за апрель. Сюда же входят выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам, премии и вознаграждения, а также оплата питания и проживания.

Официальные власти в лице Минтруда и Минфина пока не прокомментировали двукратный разрыв между модальным и средним доходами.

Между тем, разрыв между модальными и средними зарплатами понемногу снижается. Например, в апреле 2017 года средняя зарплата в месяц была на уровне 38,9 тыс. рублей, модальный заработок был на 55% меньше — 17,6 тыс. рублей.

Напомним, ранее стало известно медианное значение доходов россиян. Так, 50% людей получают зарплату ниже 34,3 тыс. рублей, а остальные 50% — выше. Эта цифра Росстата тоже за апрель 2019 года. Между тем, и она значительно отличается от средней зарплаты — разрыв в более чем 10 тыс. рублей. Отклонение медианы от среднемесячного заработка — 27,9%.

Средние цифры при сравнении с медианой и модальным значением кажутся относительно завышенными. Однако именно ими зачастую хвастаются чиновники.

Зато статистика по реальным доходам населения не дает повода для оптимизма. Реальные доходы россиян падают пять лет, снижаясь с 2014 года.

Так, доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, во втором квартале 2019 года снизились на 0,2%, сообщил в июле Росстат. По итогам первого полугодия текущего года реальные доходы упали на 1,3%.

Доходы россиян падают из-за быстрого роста обязательных выплат — в основном за счет платежей по кредитам,

считают эксперты, ранее опрошенные «Газетой.Ru». Например, объем кредитования вырос за прошлый год на 46%, то есть в среднем каждый россиян сейчас должен банкам 11 заработных плат, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Вопреки этому в июне россияне внезапно разбогатели — к такому выводу пришли авторы исследования холдинга «Ромир». Они вычислили индекс «свободных денег», который показывает возможность домохозяйств совершать покупки и пользоваться услугами сверх нужды. Так, по их данным, в прошлом месяце россияне располагали на 11,4% большей суммой свободных денег, чем в мае. Показатель увеличился до 33,1 тыс. рублей.

В городах-миллионниках июньские показатели по сравнению с майскими выросли на 12%, до 42 тыс. рублей. В полумиллионниках месячный прирост «свободных денег» составил 11,7% — до 34,5 тыс. руб. А в стотысячниках среднее значение индекса достигло отметки в 23,8 тыс. рублей — рост на 10,2%.

Опрошенные эксперты пояснили, что рост свободных денег у россиян, который показывает исследование «Ромира», — сезонное явление. Россияне просто обналичили отпускные, чтобы создать «подушку безопасности», полагают они. Поэтому повышение индекса «свободных денег» в первом месяце лета — еще не показатель улучшения благосостояния наших граждан.

Самым нашумевшим стало майское исследование Росстата. Тогда выяснилось, что половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, например, вторую пару обуви, их доходов хватает только на покупку еды и одежды. Исследование проводилось на основе данных 48 тыс. домохозяйств.