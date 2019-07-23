Пирамида лжи: как разваливалась МММ

Кручу, верчу, обмануть хочу

Кооператив МММ, которому предстояло стать крупнейшей в истории России финансовой пирамидой, возник в 1989 году. Его основали Сергей Мавроди, его брат Вячеслав Мавроди и Ольга Мельникова. Названием компании выбрали аббревиатуру из первых букв их фамилий. Кооператив был зарегистрирован в Ленинском исполкоме Москвы и первоначально занимался вовсе не финансами, а торговлей импортной оргтехникой, ввозя в СССР компьютеры и комплектующие.

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Первый офис МММ располагался на Газгольдерной улице на юго-востоке столицы, однако уже в 1992 году Хамовнический филиал Московской регистрационной палаты зарегистрировал открытое акционерное общество «МММ» в доме 21 по Пироговской улице. Примерно в этот момент кооператив, которых в стране были тысячи, начал превращаться в ранее невиданную структуру, обещавшую обнищавшим россиянам богатство и процветание. Причем не когда-нибудь, а здесь и сейчас.

«А у банков, кстати, появились конкуренты вроде МММ. В них почему-то поверили: сначала это вызвало смех, а потом произвело магическое действие. Деньги у людей фантастически быстро изымались», — рассказывал в интервью «Газете.Ru» экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

С финансовой точки зрения 1993 год и последовавший за ним 1994 год были временем приватизационных чеков – ваучеров. Именно они были самым популярным инструментом на российских фондовых биржах, однако было ясно, что 1 июля ваучерная приватизация закончится, и чековые аукционы уйдут в прошлое. Так что ваучерам требовалась достойная замена — такая же безликая, то есть не именная и не требующая регистрации сделок в реестре.

Правда, был у ваучеров и один существенный недостаток — раз имя владельца на нем не значилось, значит, его было легко присвоить и невозможно восстановить в случае утери. Выходом из ситуации стало создание так называемого свидетельства о депонировании (СД). Фактически оно не являлось ценной бумагой и лишь подтверждало, что за владельцем СД в реестре акционеров числится некоторое количество акций. То есть это была качественно оформленная справка о покупке, и не более того, но людям этого хватало.

Пионером в области продвижения нового фондового инструмента стал Автомобильный всероссийский альянс (AVVA), заявивший о выпуске свидетельств еще в конце 1993 года. Первые торги предъявительскими акциями AVVA состоялись в январе 1994 года, а в феврале к ним присоединились ценные бумаги МММ.

Акции номиналом 1 тысяча рублей, выпущенные в бумажной форме, поступили в продажу 1 февраля 1994 года (сначала была выпущена 991 тысяча ценных бумаг, затем — еще столько же). Вскоре после этого Мавроди ввел в оборот билеты МММ, прозванные в народе «мавродиками», номиналом в одну сотую цены акции.

Так как формально эти билеты не являлись ценными бумагами, то и действие соответствующее законодательство на них не распространялось, кроме того, этот шаг позволил снять ограничения на эмиссию акций.

Внешне билеты напоминали советскую десятирублевую банкноту, только вместо портрета Ленина в центре красовалось лицо Сергея Мавроди.

В МММ нет проблем

Торговля ваучерами постепенно сходила на нет, и на этом фоне операции с акциями МММ стали приобретать все большую популярность. К этому моменту о проекте Сергея Мавроди знали все, от воспитанников детских садов до пенсионеров, так как компания была крупнейшим рекламодателем, заполонившим все мыслимые и немыслимые СМИ. Столь широкий охват аудитории обеспечивал главный герой рекламных роликов, «простой парень» Леня Голубков, рассказывавший о том, как он купит жене на акции МММ сапоги, шубу и много других полезных вещей.

Роль Лени Голубкова исполнял актер театра и кино Владимир Пермяков, получавший за съемочный день $200-250. Впоследствии артист признавался в многочисленных интервью, что очень полюбил своего героя и работу.

«Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс»,

— утверждал актер в эфире Рен-ТВ.

«В МММ нет проблем», — гласил рекламный слоган, и до 23 июля 1994 года это было чистой правдой. Еще в начале года холдинг объявил о выплате дивидендов в размере 1000% годовых, правда, не уточняя, кому именно были выплачены эти деньги, а также умалчивая о том, что невиданные проценты исчислялись от номинальной стоимости акций. Однако на фоне трехзначной инфляции, терзавшей страну, это заявление выглядело настолько заманчивым, что никто не стал вдаваться в детали.

Популярности новым ценным бумагам добавляла их двусторонняя котировка со стороны самой компании, то есть можно было в любой момент купить или продать произвольное количество свидетельств о депонировании по заранее объявленной цене в офисе компании в районе станции метро «Нагатинская». Про этом компания дважды в неделю повышала курс своих ценных бумаг, и если в начале года они стоили в районе 2 тысяч рублей за акцию, то в апреле — уже 13 тысяч рублей, а к июлю показатель достиг сумасшедшей отметки в 80 тысяч рублей.

Таким образом, всего за полгода работы МММ цены на ее акции и билеты выросли в 127 раз, а число вкладчиков, по разным оценкам, достигло от 10 до 15 миллионов человек. По воспоминаниям самого Мавроди, деньги не успевали считать — в одной только Москве глава МММ зарабатывал порядка $50 млн в день.

«Денег было так много, что их не успевали пересчитывать и измеряли количество «комнатами», — говорится на официальном сайте компании.

Леня Голубков не купит себе дом в Париже

Однако совсем скоро удача изменила МММ. Как сообщала газета «Коммерсантъ», 23 июля 1994 года Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространил заявление по результатам своей проверки одной из структур МММ — АОЗТ «Инвест-консалтинг». По оценкам налоговых инспекторов, компания уклонялась от уплаты в бюджет практически всех налогов, из-за чего была оштрафована на 49,9 млрд рублей. Налоговые ведомства также выявили нарушения в деятельности пунктов по распространению акций АО «МММ» в Оренбурге и Пскове, и управление департамента налоговой полиции по Оренбургской области возбудило против местного пункта уголовное дело по ст. 162-2 УК России («сокрытие доходов»).

Угрозы Сергея Мавроди о том, что в случае списания обозначенной суммы деятельность его компании остановится и вкладчики останутся ни с чем, в налоговой полиции назвали «манипулированием интересами клиентов» и «откровенной попыткой давления на налоговые органы».

Необходимо отметить, что в борьбу с МММ примерно в тот же период активно вступили государственные власти, «проморгавшие» создание финансовой пирамиды и спешившие исправить ситуацию. Президент Борис Ельцин лично заявил, что «Леня Голубков не купит себе дом в Париже». Теперь чиновники всех рангов разоблачали МММ как аферу, грозящую многим гражданам полным банкротством, с тем же жаром, с каким раньше ее нахваливал упомянутый Леня Голубков. Перепуганные вкладчики ринулись избавляться от акций и билетов.

В итоге Мавроди сообщил своим акционерам, что с 29 июля «в целях стабилизации ситуации» официальный курс продажи акций МММ устанавливается на уровне 1000 рублей (то есть номинала), а курс покупки – 950 рублей. При этом предприниматель заверил, что теперь стоимость билетов будет расти вдвое быстрее, чем раньше. Фактически это заявление стало перезапуском пирамиды: люди вновь стали раскупать подешевевшие в 127 раз бумаги.

Однако благоденствовать Сергею Мавроди оставалось недолго. Уже 4 августа 1994 года создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды был арестован в своей квартире на Комсомольском проспекте за неуплату налогов. В тот же день сотрудники московского управления налоговой инспекции при помощи ОМОНа штурмом взяли центральный офис МММ на Варшавском шоссе, провели там обыск и объявили, что в ходе своей проверки «вскрыли грубые нарушения налогового законодательства», предписав взыскать в бюджет 49,9 млрд рублей. Мавроди утверждал, что из головного офиса власти вывезли 17 «КамАЗов» наличных денег.

Возмущенные вкладчики требовали, чтобы власти выпустили Мавроди на свободу и вернули их деньги. Бизнесмен действительно скоро освободился, более того — стал депутатом Госдумы, а бывшие офисы МММ превратились в его депутатские приемные. Однако уже через год «великого комбинатора» лишили мандата за систематические прогулы. После неудачной попытки баллотироваться в президенты России и признания МММ банкротом в 1997 году Мавроди исчез, а обнаружился вновь только шесть лет спустя, в съемной квартире на Фрунзенской набережной. Его приговорили к 4,5 годам заключения за мошенничество.

До своей смерти 26 марта 2018 года он попытается с разным успехом запустить еще несколько финансовых проектов, однако ни один из них не станет таким же успешным для создателя и разрушительным для участников, как МММ-1994.

МММ навсегда вошла в историю России не только как крупнейшая финансовая пирамида, оставившая миллионы человек без средств к существованию. Она обозначила колоссальный пробел в законодательстве – оказалось, что фондовый рынок фактически неподвластен ни Минфину, ни Госимуществу, ни Министерству по налогам и сборам. В результате в ноябре 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ о создании специального регулятора этого рынка — Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сам же Мавроди считал себя человеком исключительным и недооцененным. «Создайте «МММ», и вас тоже будут гением считать. Но я не гений. Гений — лишь одна из сторон моей личности. Я — мессия. Я меняю мир», — говорил он.