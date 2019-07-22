Мест нет: где в России хуже всего с работой

Стало известно, какие регионы являются антилидерами на рынке труда. Роструд опубликовал данные об основных показателях деятельности органов службы занятости по состоянию на 1 июля текущего года.

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Для каждого региона авторы исследования подсчитали коэффициент напряженности на рынке труда. Он определяется отношением количества ищущих работу граждан к числу вакантных мест, заявленных работодателем.

На первые пять строчек вышли республики Северного Кавказа, а также Тува (Сибирский федеральный округ).

Воглавила рейтинг Ингушетия, где зафиксирован коэффициент в 118,4 пункта. Он в разы превышает все остальные и гораздо выше среднероссийского, который держится на уровне 0,5. Так, на 24,3 тысячи официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.

На втором месте — Чеченская республика с коэффициентом в 23,8, на третьем Дагестан — 18,6. Далее идут Северная Осетия — 6,1 и Республика Тыва — 5,2.

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда в 0,1 пункта в Амурской области и Еврейской автономной области. В Москве тоже относительно благоприятная ситуация: коэффициент напряженности составляет 0,3.

Проблемы с вакансиями и рынком труда для Северо-Кавказского и Сибирского федерального округов не новость. Ранее Росстат зафиксировал в Ингушетии самый высокий уровень безработицы — 26,2%. Такие данные были опубликованы в мониторинге за март-май 2019 года. В целом по России безработица была зафиксирована тогда на уровне 4,5%. Другие республики Северного Кавказа также не могут похвастаться низкой безработицей. Среди проблемных регионов: Дагестан (13,7%), Чечня (13,6%), Карачаево-Черкессия (12,2%), Кабардино-Балкарская республика (10,9%), Северная Осетия – Алания (10,5%). В Тыве безработица держится на уровне 11,7%.

Исторически и традиционно работы в северо-кавказских республиках не хватало, при том что эти регионы густонаселенные, отмечал ранее в беседе с «Газетой. Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. В основном это «депрессивные, высоко дотационные регионы». В 2018 году, по данным Минфина РФ, дотации Ингушетии составили 9,1 млрд руб, Дагестану было выделено свыше 59 млрд рублей. Чечня из бюджета получила более 27 млрд рублей, Кабардино-Балкария — более 11 млрд рублей, а Тыва — 15,7 млрд рублей.

Наибольшее число безработных приходится на сферу розничной и оптовой торговли, ремонта транспорта, свидетельствовали данные Росстата. Например, в первом квартале 2019 года в этих сферах было зафиксировано более 581 тыс. безработных.

Большое количество безработных специалистов было отмечено и в сфере обрабатывающих производств — 434 тыс. человек, строительства — 282 тыс. человек, сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства — 275 тыс. человек, логистики и хранения — 216 тыс. человек.

В органах службы занятости населения по состоянию на конец апреля 2019 года на учете в качестве безработных состояли 817 тыс. человек, гласят официальные данные.

По данным Министерства труда и социальной защиты России, в ближайшие несколько лет количество безработных увеличится. Так, в ведомстве ожидают, что к 2020 году граждане предпенсионного возраста будут чаще регистрироваться в качестве безработных. Среднемесячный показатель регистрируемых официально без работы предпенсионеров может увеличиться в 1,6 раза, прогнозируют в ведомстве.

На прошлой неделе стало известно, что ведомство оставило без изменений размер пособий по безработице. Если не считать категории предпенсионеров, уровень выделяемых социальных выплат гораздо ниже прожиточного минимума в стране. Несмотря на это, они не пересматривались до прошлого года десять лет подряд.

Согласно документам, в 2020 году предлагается установить минимальный размер пособий в 1,5 тысячи рублей, максимальный — в восемь тысяч рублей, а для предпенсионеров, то есть для пожилых россиян за пять лет до выхода на пенсию, оставить его на уровне 11 280 рублей.

По данным за второй квартал прошлого года, прожиточный минимум на душу населения составил 11 185 рублей, говорилось в проекте приказа Минтруда, размещенном на днях на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев указывал, что службы занятости не мотивированы на то, чтобы искать людям хорошую работу, а мотивированы на то, чтобы были низкие показатели по числу зарегистрированных безработных.

По его словам, службы занятости постараются «снизить количество людей, получающих максимальный размер пособий по безработице, и увеличить количество получающих минимальный», а чиновники в это время смогут похвастаться низким уровнем безработицы в своих регионах.