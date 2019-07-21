«Пузырь лопнет»: когда Россия уйдет в рецессию

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в очередной раз заявил о «взрыве» рынка потребительского кредитования. По его словам, это произойдет в 2021 году, потому что уже сейчас финансовая система страны находится на грани взрыва.



«Наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года ее уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году не бегать обожженными с криками, чтобы понимать, что делать сейчас для того, чтобы в 2021 году с этой проблемой не столкнулись в полный рост», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».

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«Банки подносят новые стулья»

Орешкин добавил, что набор предложений для купирования проблемы есть, «будем их обсуждать в правительстве и с ЦБ». Он считает, что кредитование населения стало «уже серьезной социальной проблемой».

Треть заимствований были выданы людям и домохозяйствам, у которых платеж по этим кредитам превышает 60% ежемесячного дохода, отметил Орешкин.

«Понятно, что человек, попав в такую яму, сейчас думает — как только перекредитоваться и где занять», — сказал Орешкин.

По его данным, в последние два года прирост задолженности по кредитам составляет порядка 25% в год. В прошлом году она выросла на 1,8 трлн рублей.

«В чем здесь пузырь — когда рынок растет, в банках смотрят и думают, два-три года тема протянет, перекредитуются в других банках. Это игра в музыкальные стулья. Это означает, что ты бегаешь по кругу и сейчас та стадия, когда стулья новые подносят — приходят новые банки и приносят новые стулья», — описал министр ситуацию с потребкредитованием в России.

Пузыри и рецессия

Ситуация опасна тем, что «с точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств — это пузырь, с точки зрения экономики в целом и риска для финансовой системы — это не пузырь», указал министр.

Орешкин считает, чтобы пузырь потребкредитования «не лопнул и не забрызгал всех вокруг, его и надо потихоньку сдувать». Он выразил надежду, что решения, которые ЦБ принимает, приведут именно к таким результатам.

По его словам, ситуация с потребительскими кредитами не имеет системных проблем для банковской системы, но несет риски для экономики страны. Есть риск вхождения экономики в рецессию в 2021 году.

«Рост задолженности в 1,8 трлн рублей — это означает, что эти суммы появились в конечном потребительском спросе дополнительно. Потом, например, рост вырастет до 2,5 трлн рублей, а затем, когда резко остановится (выдача потребкредитов), то за короткий промежуток времени можем уйти из плюс 2,5 трлн рублей в минус 1 трлн рублей и из конечного спроса пропадет такая сумма, а это 3% ВВП в короткое время», — предупреждает Орешкин.

Он сомневается, что ЦБ через денежно-кредитную политику сможет компенсировать «такой резкий провал».

«И экономика точно провалится в рецессию. Наше моделирование показывает, что если ничего не делать, то это настанет в 2021 году», — настаивает министр.

Глава ведомства уверен, что «объем проблем, в том числе социальных, уже накоплен, мы их не избежим». Но необходимо сделать хотя бы так, чтобы эти проблемы не увеличивались.

МЭР не первый раз предупреждает о растущем пузыре в сфере потребкредитования и в частности, в ипотеке. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге 6 июня Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.

Орешкин отметил, что такой расклад возможен при существующем в настоящее время темпе роста потребительского кредитования, который «абсолютно неустойчивый».

«Темп роста… абсолютно превышает темпы роста доходов населения... Если сейчас ничего с этим не делать, к 2021 году мы можем рецессию получить», — добавил Орешкин.

По словам министра, в стране лидирующий тип кредитного предложения — потребкредит. За последний год прирост таких кредитов составил 1,8 трлн руб., то есть, 2% ВВП создано необеспеченными потребкредитами, это рост на 30% в год.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина абсолютно не согласна с тезисом Орешкина о грядущем взрыве на этом рынке. «Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить, и я скажу, почему. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски «пузыря», — подчеркнула она.

Платежи по кредитам со стороны домохозяйств по отношению к доходам в среднем составляют 10%, отмечала она.

«Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная», — уточняла глава ЦБ в интервью Reuters. «За последний год мы четыре раза повышали коэффициенты риска в зависимости от полной стоимости кредита, с октября вводим показатель долговой нагрузки заемщика», — поясняла Набиуллина.

Тем не менее, ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев также заявлял о том, что объем долговой нагрузки россиян стремительно растет и уже близок к критическому уровню.

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — отмечал Орешкин, комментируя опубликованный Центробанком 28 июня доклад, в котором говорилось, что увеличение количества потребкредитов стало причиной роста ВВП в начале этого года.

ЦБ действительно признавал существенный вклад потребкредитования в динамику ВВП.

По данным Росстата, на выплаты в бюджет россияне стали тратить больше на 12,2%. Приплюсовав к этим цифрам рост на 29% по выплатам по кредитам, мы получаем итоговую нагрузку — 42,2%. Так подорожала «повседневная корзина трат на самое необходимое» за пять лет — с конца 2013 года.