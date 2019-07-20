Теряем миллиарды: в Берлине призвали отменить санкции против РФ

Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия переходит на сотрудничество с Китаем, заявил председатель Экономического комитета бундестага Клаус Эрнст.

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«В результате этих санкций, конечно, Россия переориентируется на торговые отношения с Китаем. Кроме того, Россия будет пытаться производить то, что ранее закупала в Европе», — пояснил чиновник.

Он указал, что санкции действуют уже пять лет, а Москва не собирается менять ряд аспектов своей внешней политики в угоду Западу. Посему, Эрнст призвал к диалогу с Россией.

«Простое продвижение этой санкционной политики без диалога друг с другом приведет к тому, что в мире, наполненном напряженностью, она станет постоянным источником новой эскалации. Это противоречит и политике Соединенных Штатов, и, учитывая агрессивную внешнеторговую политику Китая, это неправильный путь. Хорошо, что я не единственный, кто видит это», — подчеркнул политик.

Он добавил, что на прошедшей бизнес-конференции генеральный представитель концерна Knorr-Bremse четко заявил, что санкции против России оказывают негативное влияние на Запад.

«Последствия этих санкций более четко ощущаются в восточно-германских землях, чем на западе.

Объем торговли с Россией сократился на 28 процентов к востоку от Эльбы»,

— заверил эксперт.

Накануне в конгресс США был внесен законопроект о новых санкциях в отношении России. Члены Республиканской и Демократической партий предложили палате представителей конгресса США ввести ограничения против 24 представителей Федеральной службы безопасности России, передает НСН.

Два дня назад премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер также заявил, что антироссийские санкции должны быть отменены.

«Важно урегулировать конфликт на Украине, и мы должны все для этого делать, однако санкции ни на шаг не продвинули нас здесь вперед», — подчеркнул немецкий политик.

Он отметил, что земли Восточной Германии «делают ставку» на сотрудничество с Российской Федерацией. По его словам, поддержка ФРГ строительства газопровода «Северный поток — 2» — правильный шаг, после которого должна последовать отмена санкций.

Саксония экспортирует в Россию машины, автомобили и запчасти. В 2013 году объем такого экспорта составлял €1,3 млрд, к 2018 году он сократился на 60%. В Тюрингии разница составила 22%. Исследования воздействия санкций на немецкую экономику приходят к разным результатам.

В 2017 году Восточный комитет немецкой экономики заявил, что сумма ущерба оценивается в миллиарды евро, причем речь идет о двузначных и трехзначных цифрах, передает ФАН.

В начале нынешнего месяца сообщалось, что

Словакия сделает попытку в одностороннем порядке отменить антироссийские санкции.

Для этого в парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены санкций и нормализации отношений с Россией. Об этом рассказал депутат Национального совета — парламента Словакии — Петер Марчек.

Документ планируется вынести на рассмотрение в ближайшие два месяца. Эксперты уверены: в условиях давления со стороны Вашингтона резолюция об отмене санкций, скорее всего, будет отклонена. Но подобные инициативы нужны, так как европейским странам все равно придется рано или поздно восстанавливать отношения с Москвой.

Ранее премьер Словакии Петер Пеллегрини говорил, что взаимные ограничения обрушили товарооборот этой страны с Россией — он упал более чем вдвое в 2013-2016 годах. В прошлом году товарооборот между Россией и Словакией составил почти $6 млрд (плюс 13,73% к 2017 году), при этом около $3,8 млрд пришлось на экспорт из России, а $2,2 млрд — из Словакии.

В конце июня французский премьер Эдуар Филипп на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым также заявил, что Евросоюз может отменить антироссийские санкции.

По словам Филиппа, санкции против России были лишь временным этапом и их могут снять неожиданно, в один прекрасный день.

«Это временный этап, который может быть отменен в любой момент», — сказал Филипп.

Он отметил, что французская и российская стороны знают, почему эти санкции были введены. Он подчеркнул, что необходимо использовать возможность, чтобы «диверсифицировать» отношения двух стран.

Вместе с тем, недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская сторона продолжит политику санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Трюдо подчеркнул, что Канада будет действовать параллельно со своими международными партнерами.