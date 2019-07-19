Россия не у дел: Дания выбрала свой «Поток»

Дания разрешила строительство конкурента проекта «Северный поток — 2». Датское агентство по охране окружающей среды выдало первое одобрение на строительство газопровода Baltic Pipe («Балтийская труба») из Польши в Норвегию, следует из сообщения на сайте проекта.

Реклама

Baltic Pipe — газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планируется подключение газопровода к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу через Данию.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Решение по Baltic Pipe было принято властями Дании еще 12 июня. Оно подразумевает выход газопровода на сушу на восточном побережье королевства. Следующий этап для датского газотранспортного оператора Energinet — получение разрешений от муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали. Затем Baltic Pipe предстоит получить одобрение Датского энергетического агентства (DEA) на морской участок газопровода в датских водах.

При этом морская часть газопровода должна пересечь на дне не только маршрут «Северного потока — 2 », но и уже уложенный первый «Северный поток».

Копенгаген уже несколько лет не согласует заявку проектной компании «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на прохождение морской магистрали в его водах.

Компания подала уже три заявки: одну (с кратчайшим маршрутом) на прохождение магистрали в территориальных водах, хотя она повторяет ранее согласованный маршрут первого «Северного потока».

Позже, в августе 2018 года, строители газопровода предложили Копенгагену второй вариант, с обходом острова на северо-западе. Этот вариант предусматривал прокладывание ниток не в территориальных водах, а лишь в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море.

Тем не менее Датское энергетическое агентство попросило операторов Nord Stream 2 еще раз подумать над маршрутом и включить вариант с обходом Борнхольма с юго-востока. Представители DEA считают, что прокладка газопровода на участке балтийского дна, статус которого был недавно урегулирован соглашениями между Данией и Польшей, может быть оптимальной с точки зрения экологии.

Третья заявка касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Она была подана в соответствии с решением ДЭА от 26 марта 2019 года.

На данный момент в Копенгагене начались слушания по третьему маршруту проекта «Северный поток — 2».

При этом пуск «Северного потока — 2» может быть отложен именно из-за датского правительства. Проект уже построен почти на 60%, однако необоснованная задержка с согласованием маршрута в датских водах может привести к срыву сроков строительства и дополнительным издержкам.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер допускал задержку с прокладкой газопровода, но говорил, что она будет небольшой по времени.

«Проблема получения разрешения на строительство «Северного потока — 2» стоит остро уже много лет. Каждый раз Европа находит новые возможности для запрета, будь то санкционные ограничения или опасения за экологическую обстановку. В первую очередь строительство нового «Потока» невыгодно Украине, которая никак не заключит новый договор с Россией на поставки топлива и может остаться зимой в сложной ситуации. Кроме того, доходы от транзита российского газа составляют почти 3% ВВП страны», — говорит заместитель генерального директора по маркетингу российской нефтесервисной компании «НафтаГаз» Владимир Чачило.

По его словам, у России есть поддержка среди Германии, Австрии и Норвегии, но против строительства газопровода выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина.

Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», отмечает, что Baltic Pipe скорее политический проект, нежели экономический. С объективной точки зрения Baltic Pipe значительно менее конкурентоспособный газопровод, нежели «Северный Поток — 2», говорит эксперт.

Во-первых, его мощность составляет всего 10 млрд кубометров в год, что в 5,5 раз меньше, чем у российского проекта. Во-вторых, ресурсная база у России гораздо обширнее и доступнее, чем в Норвегии. В-третьих, цена на российский газ по «Северному Потоку — 2» будет на 15-20% ниже, чем норвежского газа.

Собственно именно из-за того, что российский проект экономически Европе выгоден, его так и продвигают и поддерживают ключевые европейские страны, несмотря на столь сильное давление со стороны США и внутри самого Евросоюза,

указывает эксперт.

«У Балтийского газопровода на самом деле на сегодняшний день крайне туманные перспективы. В отличие от России, Польша не располагает достаточными для конкуренции на европейском рынке собственными запасами природного газа, более того, добываемых на территории страны энергоресурсов недостаточно даже для выхода на уровень самообеспечения: собственная добыча оценивается в 3,8 млрд кубометров в год, тогда как импорт — в 11,75 млрд», — отмечает Александр Пахомов, директор Фонда развития права и медиации ТЭК.

По словам эксперта, в целом не очень понятно, почему потребители природного газа на севере Европы будут по какой-то причине покупать газ у Польши, которая по сути будет заниматься реэкспортом, закладывая в стоимость энергоресурсов собственные расходы на прокладку газопровода, развитие портов для приема танкеров и так далее.

Поскольку маршрут Балтийского газопровода может пересечь маршрут газопровода «Северный поток — 2», проект необходимо будет согласовать с оператором СП, поскольку такое пересечение предполагает проведение сложных инженерных работ в непосредственной близости от газопровода, что формирует риски для его целостности и, как следствие, для экологии всех стран, имеющих выход к Балтийскому морю.

«По факту «Газпром» может попросту заблокировать строительство Балтийского газопровода, не дав согласия на проведение работ в охранной зоне «Северного потока — 2», и имеет на это полное право. Наконец, надо понимать, что мы говорим о газопроводе мощностью всего 10 млрд кубометров/год при мощности СП и СП-2 в 58,8 и 55 млрд кубометров/год соответственно. При этом поскольку «условно польский газ» будет стоит дороже уже просто потому, что в его стоимость будет закладываться транспортировка в танкерах по морю, регазификация и наценка реэкспортера, говорить о какой-либо конкуренции не приходится», — резюмирует Александр Пахомов.

Как заявили «Газете.Ru» в компании Nord Stream 2, пересечение двух маршрутов газопроводов не составляет технической сложности. Оно решается на основании соглашения между операторами. «Мы находимся в конструктивном диалоге с соответствующими разработчиками», — отметили в компании Nord Stream 2.