Ключи есть, права нет: бедным раздадут жилье

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 октября разработать механизмы обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности.

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Речь идет о предоставлении малоимущим гражданам жилья без передачи его в собственность. Это и ряд других поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства опубликованы 18 июля на сайте Кремля.

Малоимущими семьями в РФ принято считать те, где уровень дохода в среднем на каждого взрослого члена семьи ниже прожиточного минимума. Этот показатель отличается в разных регионах, в среднем по стране он составляет около 11 тыс. рублей.

В настоящее время в России за чертой бедности живут около 19 млн россиян. Ранее Владимир Путин пообещал снизить численность этой категории населения в два раза к 2024 году и поставил такую задачу перед правительством в своем майском указе.

В настоящее время в пилотном режиме запущена единая система социального обеспечения (ЕГИССО), с помощью которой регионы должны создать реестры семей с низкими доходами, после чего им будет оказываться адресная помощь.

Проблемы с жильем в стране есть у многих категорий граждан. Так, ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова уже призвала принять государственную программу обеспечения сирот жильем. По ее словам, сейчас проблема с выдачей квартир сиротам стоит очень остро и нынешняя программа простого субсидирования не способна ее решить.

Другую важную проблему в этом ключе 10 июля поднимала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам,

очередь на соцжилье «практически встала». На учете стоят в том числе 16 тыс. участников военных действий, которые не могут получить жилье более 14 лет. «Нам нужна крупномасштабная программа приоритетов движения, «дорожная карта» по решению жилищного вопроса, проблемы в целом», — заявила омбудсмен.

Путин также поручил профильным ведомствам обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство и достижение объемов ввода такого жилья к 2024 году на уровне свыше 40 млн кв. метров в год, предусмотрев утверждение планов реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства на таких земельных участках, включающих мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов.

При этом подчеркивается необходимость обеспечить синхронизацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций — субъектов естественных монополий в сфере электро-, газо-, теплоснабжения — с документами территориального планирования.

Правительству также поручено к сентябрю представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счет бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам. А также до декабря разработать требования по обеспечению архитектурного облика многоквартирных домов и качественных характеристик жилых помещений.

Отдельно Генеральная прокуратура РФ при участии Минстроя и Роспотребнадзора проведет комплексную проверку соблюдения законодательства органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при осуществлении функций по контролю за качеством возводимых жилых домов.

В целом, нацпроект «Жилье и городская среда» предполагает увеличение к 2024 году объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год, а также улучшение жилищных условий пяти миллионов семей.

При этом запланировано снижение средней ипотечной ставки до уровня ниже 8%. До конца 2024 года на реализацию нацпроекта планируется потратить около триллиона рублей, 90% из которых — из федерального бюджета.

Ранее премьер Дмитрий Медведев сравнил текущую задачу по улучшению жилищных условий в РФ с реформой времен Никиты Хрущева.

«Чего скрывать, эта задача сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в 1950–1960 годы. Тогда, конечно, задача была несколько иной. Она состояла в том, чтобы переселить людей из бараков в собственное жилье — небольшое по площади, зачастую не очень хорошо спроектированное», — сказал Медведев, добавив, что сейчас в России строят «много и качественно».

Так, в 2018 году в эксплуатацию было введено свыше 1 млн квартир (75,7 млн кв. м), а также 230 тыс. индивидуальных жилых домов (32 млн кв. м). В прошлом году банки выдали 1,5 млн ипотечных кредитов примерно на 3 трлн руб., это на 50% больше, чем в 2017-м.