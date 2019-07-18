«Палки в колеса»: кто срывает «Северный поток — 2»

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства «Северного потока — 2». Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

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Дания тормозит процесс выдачи разрешения на возведение участка газопровода в своей исключительной экономической зоне. По словам Лаврова, затягивание со стороны Копенгагена противоречит нормам международного права.

«Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях», — cказал Лавров.

Подробно отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2», Лавров выразил недоумение тем силам, которые пытаются «вставлять палки в колеса» и мешать исключительно коммерческому проекту по поставке газа в Европу.

Речь идет о поправках к газовой директиве «Третьего энергопакета» Евросоюза. Они вступили в силу 23 мая, а «форсировало» процесс румынское председательство в Совете ЕС, пояснил Лавров.

Нововведения нарушают «основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны»,

добавил он.

Несмотря на это, строительство газопровода идет по плану, уже готово 60% маршрута, что составляет почти полторы тысячи километров. «Капитальные затраты на его реализацию профинансированы более чем на 80%», — уточнил Лавров.

Ни у кого, включая Данию, не было претензий к первой нитке газопровода, подчеркнул Лавров. Он призвал новое правительство страны отказаться от «конфронтационного курса» и принять правильные решения.

«В целом убеждены, что энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счетов. Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США», — указал глава МИД Сергей Лавров.

В завершение ответа на вопрос по «Северному потоку — 2»

Лавров выразил надежду, что государства впредь при принятии решений будут руководствоваться интересами народа, а не «установками, сформулированными за океаном». Сам же проект нужен Европе, жители которой получат газ по менее высокой цене, нежели сейчас, считает он.

Проблемы с правительством Дании уже обернулись конкретными действиями. В июне оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 отозвал заявку от 2017 года по строительству нитки газопровода в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

«Уже после подачи этой заявки закон о Континентальном шельфе был изменен, предоставив право министру иностранных дел [Дании] налагать вето на укладку газопроводов в территориальных водах, основываясь на национальных и международных соображениях», — отмечалось в сообщении оператора.

Решение стало вынужденным, поскольку власти Дании за два года не продемонстрировали, что решение примется в пользу «Северного потока — 2», подчеркивалось в заявлении. Всего Дания получила три заявки, но не согласовала их.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорили, что

Европа оказывает сопротивление строительству проекта из-за украинского вопроса. По их словам, после эксплуатации ввода «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» транзит газа через Украину теряет привлекательность, так как все новые газопроводы полностью перекрывают потребности в транзите российского газа в Европу.

Опасения Киева оправданы. Так, действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает уже менее чем через полгода — 31 декабря 2019 года. В России к украинской проблеме отнеслись неоднозначно. На вопрос о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт, глава «Газпрома» Алексей Миллер шутливо ответил: «Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете? Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело».

О важности «Северного потока — 2» на этой неделе высказывались в Германии. Он необходим европейцам, заявлял немецкий экс-министр Рональд Пофалла в интервью Deutschlandfunk.

Европе скоро понадобятся дополнительные объемы газа, их и поможет обеспечить российский газопровод, уточнил он.

«Если до 2038 года мы откажемся от угля, то «Северный поток — 2» просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ», — сказал бывший политик.

Проектная мощность газопровода «Северный поток — 2» оценивается в 55 млрд куб. м в год. Его нитки должны пройти по дну Балтийского моря через Россию и Германию, затронув при этом юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании. В проекте, помимо российского «Газпрома», участвуют европейские компании ENGIE, Shell, Uniper, OMV и WintershallDEA.