Что стало с доходами россиян: новые данные

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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В целом же, как сообщает ведомство, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,

Таким образом, реальные доходы населения падают пятый год подряд.

Так, реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году они показали почти нулевой рост — на 0,1%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

О том, что роста реальных доходов не будет в 2019 году, предупреждали ранее аудиторы Счетной палаты. Они заявляли о сокращении реальных доходов населения и недостижении цели по сокращению бедности в 2019 году. Напомним, согласно майскому указу президента, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году — до 6%.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали ранее, что реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, поскольку просто нет предпосылок для их роста.

В частности, к такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС, представляя свои расчеты на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон отмечал замедление экономики и вытекающее из этого падение доходов.

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — сказал он.

В первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.

При этом последние прогнозы никакого улучшения ситуации не предполагают. Так, международный валютный фонд (МВФ) накануне снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%. Такие данные приводятся в сообщении исполнительного совета фонда.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год — 1,3%, Центробанк ожидает рост в интервале 1-1,5%.

Понижение оценки роста ВВП в 2019 году фонд объяснил целым рядом факторов. В частности, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление.

При этом интересно, что в докладе Росстата отмечается, что при снижении реальных располагаемых доходов среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2019 года выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,1% и составила 49 840 руб.

Однако министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов объяснил, почему растущие зарплаты россиян не сказываются на их реальных располагаемых доходах.

По его словам, отрицательное влияние оказывают два фактора: «Расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор».

«Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор,— они тянут показатель реальных доходов вниз»,

— говорил он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Реальные располагаемые доходы россиян не могут расти опережающими темпами из-за сдерживающих факторов, которых в нашей стране масса, и они не могут стоять в одной графе с зарплатами, так как заработная плата даже если и повышается, по большому счету сильно зависима от цен в магазинах, тарифов на ЖКУ и прочих необходимых трат, которые домохозяйства совершают регулярно. То есть по факту фиксируемый рост зарплат обесценивается за счет агрессивного влияния неофициальной инфляции, которая превышает официальную почти в два раза, а также за счет слабого экономического роста», — комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Вряд ли ситуация сильно изменится и в следующем году, считает он. Экономический рост в стране очень слабый и нет никаких оснований надеяться, что ситуация в ближайшее время изменится, добавляет эксперт.

Между тем те же данные того же Росстата показывают, насколько насколько бедны россияне. Почти половина семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды. Эти данные приводились в исследовании Росстата в мае, основанном на данных 48 тыс. домохозяйств.

59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. 57,9% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему.

Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой. 0,7% семей не хватает средств даже на еду. Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.