Богатые тоже плачут: Арно подвинул Гейтса

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс опустился со второго места в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это произошло впервые за всю семилетнюю историю рейтинга. Его подвинул глава LVMH Бернар Арно. Его состояние составило $108 млрд. При этом активы Гейтса были оценены в $107 млрд.

На первом месте в рейтинге по-прежнему находится глава Amazon Джеф Безос. Его состояние оценивается в $125 млрд.

Bloomberg Billionaires Index — ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg. Он оценивает личные состояния бизнесменов по рыночным котировкам принадлежащих им активов и макроэкономической конъюнктуре. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

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Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Интересно, что Джеф Безос не выбыл из лидеров, несмотря на то, что он официально развелся с женой и отдал ей 4% Amazon. Согласно постановлению суда, Маккензи Безос получает порядка 19,7 млн акций Amazon и становится благодаря этому четвертой в списке самых богатых женщин мира.

У Джефа Безоса осталось 12% акций Amazon.

Как указывают эксперты, Билл Гейтс опустился в рейтинге не из-за падения стоимости своих активов. Так, с начала года котировки акций Microsoft выросли на 30%, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Во всем «виновата» благотворительность, которой занимается бизнесмен. Так, Гейтс пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

«Король люкса», как часто называют Бернара Арно, резко улучшил свое положение благодаря росту стоимости акций LVMH — на $32 млрд или на 43% с начала этого года.

Бизнесмен только выиграл от кризиса. По словам Арно, бренды, которые ему принадлежат, – это отличные инвестиции в любые времена и они переживут ни одно поколение. Ему приписывают фразу: «Я гарантирую: Dom Perignon люди будут пить и спустя век».

Даже в условиях замедляющегося экономического роста в Европе (1,2% ВВП) и растущей торговой напряженности на глобальных рынках, отмечало ранее агентство Bloomberg, аппетиты потребителей, в том числе китайских, на сумки Louis Vuitton или коньяк Hennessy ничуть не снизились, что и поддержало бизнес Арно, владеющего через LVMH еще и знаменитым домом моды Christian Dior.

По оценке состояние Арно составляет более 3% от ВВП Франции.

Впрочем, фамилия Арно в последнее время не раз упоминалось в связи со скандалом со сбором средств на реконструкцию собора Нотр-Дам, пострадавшего от пожара. В результате крупнейшего в истории пожара в соборе Парижской Богоматери, который произошел вечером 15 апреля, обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама, главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Однако на восстановление нужно было собрать значительную сумму. По оценкам, которые фигурировали, на реставрацию собора нужно было собрать около 100 млн евро.

Целый ряд французских бизнесменов горячо откликнулись на призыв о сборе средств и пообещали сделать это. Одним из первых в этих рядах был Бернар Арно.

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy объявил о намерении пожертвовать на нужды Нотр-Дама 200 млн евро. Однако в результате ничего не выдал.

По словам архиепископа Парижа Мишеля Опети, от богачей до сих пор не поступило ни цента. Деньги на собор дают не богатейшие граждане страны, а рядовые французы, а также американцы и жители других стран. И они уже собрали больше $1 млрд.

Между тем депутаты французского парламента накануне проголосовали за принятие законопроекта о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. На итоговом обсуждении проект поддержали 91 из 132 депутатов. «Благодаря этому закону Франция получит возможности для образцового восстановления Нотр-Дама», — заявлял министр культуры Франк Риестер.

При этом, в частности, законопроект подразумевает введение налоговых льгот для людей, которые пожертвуют средства на восстановление собора. Это может заставить Бернара Арно раскошелиться.