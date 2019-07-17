Месть за санкции: Россия избавляется от бумаг США

Объем вложений России в казначейские облигации США (US Treasuries) уменьшился в мае 2019 года по сравнению с апрелем — с $12,136 млрд до $12,024 млрд. Очередное сокращение составило $112 млн. Такой вывод можно сделать из обзора американского минфина.

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Вложения РФ в долгосрочные бумаги в мае сократились на $582 млн — до $5,25 млрд, в краткосрочные — повысились на $47 млн, до $6,774 млрд.

Россия последовательно сокращает вложения в госдолг, отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Так, больше всего облигаций Минфина США у России было в октябре 2010 года, тогда страна владела бумагами на $176,3 млрд. В 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд. В апреле 2018 года, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции России в госдолг США упали до $48,7 млрд.

По словам Суверова, это связано как с санкционными рисками, которые вытекают из того, что США ввели ограничения на Россию, поэтому долларовые активы российских инвесторов могут просто заморозить в случае появления совсем уж драконовских санкций, так и с политикой диверсификации российских резервов.

В США действительно продолжают обсуждать введение санкций в отношении российского госдолга, напоминает начальник аналитического отдела ИФК «Солид» Олег Шагов.

Так, палата представителей конгресса США на прошлой неделе приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год. Идея запретить инвестировать в госбумаги РФ муссируется в Вашингтоне достаточно давно, и в этих условиях.

сокращение российских вложений в американские госбумаги вплоть до нуля выглядит вполне логичным действием. Тем более, что российские вложения для бюджета США – это сущая мелочь», ,

— добавляет Шагов.

А Россия увеличиваются инвестиции в золото и китайские юани, отмечает Суверов. В мае 2019 года стало известно, что активы ЦБ в юанях выросли с 2,6% до 14,1%, а в йенах — с 1,5% до 9,7%.

Общий объем золотовалютных резервов России на 5 июля 2019 года – это последняя отчетная дата – оставляет $518,3 млрд. Из них запас золота оценивается в $90 млрд. В апреле объем золота в резервах увеличился еще на 15 тонн.

Активное наращивание Россией своих резервов за счет вложений в золото и отказ от инвестирования в госдолг США не проходит незаметно для Запада. Так, таблоид Daily Express из Великобритании в конце мая этого года сообщил, что Россия «нарастила свои резервы золота, а «кто владеет золотом – то владеет и всем миром».

Крупнейшим держателем US Treasuries остается Китай, который в мае этого года также уменьшил вложения — на $2,8 млрд до $1 трлн 110,2 млрд.

На второй строчке в этом «рейтинге» держится Япония с $1,1 трлн, которая нарастила свои покупки облигаций США в мае этого года на $37 млрд. Тройку лидеров замыкает Великобритания с общей суммой $323,1 млрд.

Если доля России в покупках американского госдолга незначительная, то Китай — крупнейший инвестор в облигации США, поэтому его политика по уменьшению покупок может привести к росту доходности гособлигаций США и увеличить дефицит бюджета, считает Сергей Суверов.

Это может заставить президента США Дональда Трампа пойти на компромисс с Пекином в торговых переговорах.

Трамп резко увеличил американские ввозные пошлины на китайские товары в мае этого года, после того, как Китай отказался подписать итоговое торговое соглашение, в котором США обязывали Пекин отказаться от ряда краеугольных камней, на которых строится экономика Китая. Тарифы выросли с 10% до 25%. Речь идет о китайской продукции на общую сумму $200 млрд. Позже тарифы могут распространиться и на товары, которые сейчас не облагаются сборами, заявил Трамп.

Впрочем, после встречи американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в японской Осаке, появилась робкая надежда на прекращение торговой войны. Так, Трамп заявил, что переговорный процесс «вернулся на круги своя».

Недавно стало известно о том, что

рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной Национальным статистическим бюро страны.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Китай будет пытаться спасти свое положение всеми доступными способами, в том числе и сокращением вложения в американские госбумаги, так как это подрывает стабильность положения экономики США, считают эксперты.

По данным на конец мая, общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries увеличился на $105,5 млрд и достиг $6 трлн 539,1 млрд. США будет увеличивать свою задолженность перед другими странами. Так, министерство финансов и конгресс США близки к заключению договоренности, касающейся повышения потолка государственного долга страны. Об этом заявил на днях американский министр финансов Стивен Мнучин.