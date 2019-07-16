«На поводу у мафии?» Пассажирам дадут прикурить

Государственная дума приняла во вторник, 16 июля, в первом чтении законопроект, разрешающий курение табака в специально отведенных помещениях аэропортов.

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Автор законодательной инициативы — депутат от «Единой России» Сергей Боярский, сын известного актера и заядлого курильщика Михаила Боярского. Актер Боярский известен еще и как активный борец за права курильщиков и спикер глобальных табачных компаний, представленных в России.

Боярский-младший внес соответствующие поправки в действующее законодательство еще в ноябре 2017 года. Если в аэропортах снова появятся курительные комнаты, это поможет защитить от дыма тех, кто не страдает этой пагубной привычкой, считает единоросс.

Табачная мафия не пройдет?

Категорически против возврата курилок в аэропорты выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нам предлагают идти на поводу у табачной мафии», — заявил лидер ЛДПР.

Он нашел и другой аргумент против законодательной инициативы Боярского. «Вы хотите легализовать, чтобы люди себя травили. Где уважаемый депутат Говорухин? Рак легкого. Ушел из жизни. И огромное количество людей ушли из жизни из-за рака легкого. У нас и так смертей стало больше, чем рождений», — заявил Жириновский, добавив, что 40 лет назад Америка и Канада бросили курить, потому что был введен штраф в тысячу долларов. Никто не захотел платить и курение пошло на спад.

Жириновскому возразил вице-спикер и единоросс Сергей Неверов. Он напомнил, что в 90-е годы прошлого века выпускались сигареты «Жириновский». «Это было с вашего благословения», — отметил Неверов, обращаясь к Жириновскому.

При этом Неверов выступил против электронных нагревателей табака. Они до сих пор не приравнены к сигаретам и не попадают под действие закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

В итоге «за» возврат курилок проголосовали 327 депутатов Госдумы, «против» — 74. То есть, законопроект приняли в первом чтении.

Даже если Госдума одобрит поправки в пользу курильщиков верхняя палата парламента выступит против. По крайней мере, такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он сообщил, что не поддерживает скандальный законопроект и не будет рекомендовать верхней палате его одобрение. «У нашего комитета отрицательное заключение на данный законопроект, концептуально мы его не поддерживаем», — сказал сенатор.

По мнению Рязанского, данная инициатива станет шагом назад, после которого придется возвращать места для курения в гостиницах, заповедниках, санаториях, вокзалах.

Против законопроекта выступает и Минздрав. Чиновники полагают, что возвращение курительных комнат в аэропорты не только не защитит, но, наоборот подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей.

Эксперты Общероссийского народного фронта также выступили против реанимации курилок в общественных местах. Вентиляция и фильтрация воздуха в выделенных помещениях неэффективны.

Как пояснила «Газете.Ru» эксперт ОНФ, сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина, организация курилок не помогает решить проблему курения в туалетах. В туалетах курили повсеместно еще до демонтирования курительных комнат, в том числе и в аэропортах.

«Легализация курительных комнат в аэропортах выглядит как попытка расшатывания и демонтажа антитабачного законодательства, которое позволило сократить число курильщиков в России на четверть», — сказала Халтурина.

Она согласна с Жириновским в том, что эта законодательная инициатива выглядит, как «инспирированная табачной индустрией». По ее словам, крупнейшие международные аэропорты, например: имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке или Хитроу в Лондоне, не оборудованы курительными комнатами. А проблема зависимости курильщиков решается продажей никотиновых пластырей.

Ранее сообщалось, что сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Госдумы Вячеславу Володину просьбу учесть отрицательную позицию на законопроект экспертов этой организации.

Табачные компании, представленные в России, опровергают претензии в лоббизме и традиционно заявляют, что не комментируют процесс принятия российских законов и готовы работать с любым действующим законодательством.

Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2008 году. С 1 июня 2013 года в России вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Всемирная организация здравоохранения рекомендует правительствам приравнять е-сигареты к классическим, запретить использование ароматизаторов и ввести запрет на их курение в закрытых помещениях.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) еще в 2009 году выступило против употребления этого продукта, рассказывал ранее в интервью «Газете.Ru» глава департамента ВОЗ по борьбе с табаком Дуглас Бетчер.

«Нет подтвержденных научных доказательств того, что электронные сигареты являются безопасными. Они часто содержат привлекательные для молодежи вкусовые добавки, имитирующие вкус конфет, фруктов, сливок, колы... ВОЗ считает, что до тех пор, пока производители электронных сигарет — а большая их часть изготавливается в Китае — не проведут необходимые научные исследования, электронные сигареты не будет признаваться «легитимным методом терапии для курильщиков, пытающихся бросить курить», — пояснял Бетчер.