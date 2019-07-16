Дешевле не будет: как пересчитают тариф на мусор

В России могут перейти на новую систему платежей за вывоз мусора. Оплачивать «мусорный» тариф предлагается по числу мусорных контейнеров возле жилого дома, сообщил ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

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«Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться «по факту» <…> Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — поясняет Макрушин.

Схема действительно не самая простая. Тем временем в Минприроды уже заявили, что подготовили проект постановления правительства России о новой системе оплаты за вывоз мусора на основе фактически накопленного объема.

Новая системы оплата за вывоз мусора будет выгодна лишь тем жителям, которые накапливают меньше мусора, полагает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова.

«Рост тарифов неизбежен, наибольший вклад в этот рост вносит повышение тарифа полигонов и рост стоимости горюче-смазочных материалов. Новый вариант расчета платежей за вывоз ТКО не предполагает снижения тарифа, это попытка сделать распределение платы более справедливым, то есть выгоду могут получить только жители тех зданий, которые суммарно накапливают меньше мусора, чем соседи.

При этом, по-прежнему, гражданам не предоставляется возможности в индивидуальном порядке повлиять на величину платы, снизить плату могут только совместные усилия всех жителей многоквартирного дома, а в больших городах это пока выглядит утопией», — считает эксперт.

По ее словам, мусорная реформа не вызывает доверия у населения из-за очевидной слабости надзорной функции. Контейнеры не охраняются, доступ к ним сейчас имеет любой желающий, контроль за образованием коммунальных отходов, фактически, отсутствует. И начисление платы в зависимости от количества контейнеров эту ситуацию никак не меняет, заключает Шалихманова.

На данный момент действует более сложная схема расчета тарифа за вывоз мусора. С января этого года 69 регионов перешли на новую систему обращения с ТКО, а вывоз мусора стал коммунальной услугой, из-за чего многие россияне удивились росту трат по новым платежкам за ЖКХ. Тариф на услугу по обращению с отходами устанавливает региональный оператор, а размер оплаты зависит от количества человек, проживающих в помещении.

Расчет происходит следующим образом: тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или 1 куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей региона и делится на число дней. Из-за этой сложной схемы многие россияне не понимают: за что все-таки они платят. При этом некоторые жаловались, что мусор по-прежнему не вывозят вовремя, а заполненные контейнеры копятся.

Люди жаловались президенту России Владимиру Путину: в ходе «прямой линии» в июне главе государства показывали фотографии неубранных баков, переполненных мусором. По факту никакой новой системы не было, изменились лишь бумажки и цены, жаловался житель Омской области Роман Дмитриев. По его словам, тарифы за два месяца выросли почти на 200 рублей.

«Почему [мусорная] реформа на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нет?» — поинтересовался Дмитриев у Путина.

Глава государства пообещал проследить за темой мусора и отметил, что такой рост тарифов вызывает не только вопросы, но и «недоумение и внутренний протест».

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) после требования Путина проверили платежки за мусор и выяснили, что тариф двукратно завышен. Глава службы Игорь Артемьев заявил, что проверка была завершена, а о ее итогах уже уведомлен президент России.

«Мы провели практически сплошные проверки по всей России. В пяти регионах соответствующие тарифы с 1 июля снизились, в 12 — они повысились, но в среднем на величину 5,6%. Есть и вопиющие случаи, о которых в том числе говорилось на «прямой линии». В частности, в Омской области соответствующий тариф завышен более чем в два раза. И логистическая составляющая там определена более чем в 90%», — доложил в июле Артемьев президенту.

В итоге в ФАС признали, что тариф завышен, а качество и объем услуг не изменились. По поручению ФАС тариф конкретно в Омской области будет пересчитан, а что до других — пока неясно.

До этого подвергал критике действующую систему оплаты за вывоз мусора глава российского правительства Дмитрий Медведев, называя ее не до конца справедливой. Еще в феврале он попросил регионы ускорить переход на новую систему утилизации отходов и пересмотреть мусорные тарифы, а сам вопрос охарактеризовал как чувствительный и сложный.

«Понятно, что трудно определить, сколько мусора приходится на каждого человека, гражданина. Однако нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали — это ключевая задача. Она тоже непростая, требует внимательного отношения ко всем процессам, которые происходят в этой сфере. Для этого региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов. Этим нужно заняться немедленно», — говорил премьер-министр.