Реванш Коломойского? Что будет с Украиной

В деле Игоря Коломойского новые подвижки. Печерский районный суд Киева снял арест с 415 объектов недвижимости компании «Приватофис», принадлежащей украинскому бизнесмену.

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Эти активы было арестованы 4 апреля 2017 года в рамках дела о растрате имущества и выдаче кредитов «ПриватБанком». По версии следствия, «ПриватБанк», еще будучи в собственности Игоря Коломойского, выдавал кредиты нескольким компаниям на заведомо невыгодных для себя условиях. При этом в качестве залога выступали доли корпоративных прав компаний, однако ни одна из этих долей не превышала 25%. Гарантом обеспечения исполнения обязательств перед банком выступал «Приватофис», правда, ни один из 415 объектов недвижимости, находившихся в его собственности, не выступал залоговым имуществом.

Теперь суд изменил свое решение, постановив, что арест имущества является слишком жесткой мерой, которая несопоставима с предполагаемым причиненным вредом.

Дело «ПриватБанка» становится все более запутанным и ситуация с судами, которые вдруг меняют свои же решения, напоминает попытку найти компромисс во всей этой истории.

Напомним, «ПриватБанка» был национализирован в декабре 2017 года. Нацбанк Украины признал его неплатежеспособным и 100% акций крупнейшего банка страны перешли в собственность государства.

Формальным поводом тогда было названо предбанкротное состоянием системообразующего банка и необходимость его спасения для устойчивости финансовой системы: «ПриватБанк» тогда удерживал больше всего депозитов украинцев среди всех банков, а бывших владельцев кредитной организации обвиняли в выводе выданных государством на докапитализацию банка денег (порядка 150 млрд грн по курсу — 300-310 млрд руб.) в виде кредитов фирмам, аффилированным с акционерами.

От Коломойского требовали вернуть средства до 1 июля 2017 года, однако тот отказался выполнять эти требования.

Дело называли политизированным уже тогда: оно развивалось на фоне противостояния бывших соратников — Коломойского и тогда еще президента Украины Петра Порошенко, отношения между которыми обострились в 2015 году.

В то же время национализацию крупнейшего частного банка в стране поддержали международные кредиторы Киева, в частности, Международный валютный фонд и Всемирный банк. И этот шаг стал ключевым элементом программы оздоровления финансовой системы страны, хотя на восстановление платежеспособности банка из бюджета было потрачено 160 млрд гривен ($6,2 млрд). В МВФ отмечали, что реформа корпоративного управления «ПриватБанка» и трансформация его бизнес-модели положительно отразились на устойчивости банковской системы страны.

Однако Игорь Коломойским посчитал себя незаслуженно обиженным в этой истории и подал сразу несколько исков, чтобы оспорить принятые по делу решения. И в этом году начал выигрывать.

Так,

в апреле Окружной административный суд Киева признал в целом незаконной национализацию «ПриватБанка». Основанием для такого решения суд назвал «недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения «ПриватБанка» к категории неплатежеспособных, что стало причиной его национализации».

Кроме того, в апреле же Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «ПриватБанка» на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн). Те самые, в выводе которых, в частности, и обвиняли ранее олигарха и бывшего владельца банка.

Это вызвало беспокойство в стране. Глава Нацбанка Украины Яков Смолий тогда заявил, что попытка возвращения «ПриватБанка» бывшим владельцам может закончиться ликвидацией банка, что грозит Фонду гарантирования вкладов необходимостью выплатить вкладчикам около 100 млрд грн ($3,8 млрд), что может существенно повлиять на инфляцию.

«Такие решения могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута», — резюмировал Смолий.

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк тогда заявил, что даже «если предположить, что суды высших инстанций это решение поддержат, то его невозможно будет исполнить». «ПриватБанка», по словам Данилюка, невозможно вернуть бывшим владельцам, поэтому экс-собственники банка требуют компенсацию и подают все новые иски.

Те временем призрак Коломойского все сильнее надвигался на украинскую экономику. Масла в огонь подливало и то, что олигарх поддерживал избранного президента Владимира Зеленского, а некоторые в стране и вовсе считали, что тот своим приходом к власти обязан Коломойскому.

Сам Зеленский в начале июня заявил, что в ситуации с «ПриватБанком» будет защищать государство и граждан.

«Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют», — заверил президент Украины.

Сам Коломойский заявил, что рассчитывает получить компенсацию в размере $2 млрд, которую готов забрать облигациями.

Политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин сомневается, что Коломойский сможет добиться отмены приватизации «ПриватБанка».

«Дело в том, что этот вопрос продавливался международным сообществом, то есть теми мировыми институциями, которые, по сути, финансируют Украину, — это МВФ, Всемирный банк и т. д. Я сомневаюсь, что Зеленский пойдет на конфликт со своими западными партнерами в угоду Коломойскому, пусть даже и довольно близкому к себе человеку», — отмечает политолог.

По мнению Перлина,

«в данном случае стоит рассматривать этот процесс как попытку Коломойского максимум вернуть себе, максимум получить контроль над группой «Приват» и всем, что связано с «ПриватБанком». Однако сам банк скорее всего останется в государственной собственности, а в будущем, возможно, будет поднят вопрос о его приватизации, но уже западными структурами».

История крайне политизована, соглашается партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

«Одни и те же суды принимают диаметрально разные решения о судьбе принадлежащих олигарху активов в зависимости от внутриполитического вектора, так что, несмотря на то, что решения вроде бы формально принимаются в соответствии с процессуальными нормами, де-факто, будут ли Коломойскому возвращены ранее на тоже вполне законных основаниях отчужденные активы, либо не будут, будет решаться не в зале суда, а на уровне администрации, а тут в значительной степени будет учитываться общественный резонанс», — отмечает Шевченко.

«Если электорат выразит поддержку процессу возвращения национализированного имущества его прежнему владельцу, шансы на это возрастут, если нет, увы, никакие законы этому не помогут, что до уже вынесенных решений суда, то суд, как видно, склонен свою позицию менять», — подытожил юрист.