На медосмотр: кому дадут дополнительный выходной

Министерство труда предложило ввести новый выходной день, который граждане России должны будут потратить для диспансеризации, сообщают источники «Российской газеты».

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Предложение Минтруда предусматривает специальный закон, закрепляющий право на выходной день для прохождения медосмотров. На него получат право россияне от 40 лет.

Министерство обсуждало этот вопрос с заинтересованными ведомствами и социальными партнерами в мае.

При этом в начале июля премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации. Ее цель - сохранение здоровья населения, выявление на ранних стадиях различных заболеваний.

В конечном итоге это должно помочь выполнить цель майских указов президента по увеличению продолжительности жизни.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году довести этот показатель до 80 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет 72,8 года. За прошлый год она выросла на 73 дня, подсчитали эксперты РАНХиГС.

В Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года говорилось, что в 2013-2017 годах диспансеризацию прошли 213,6 миллиона россиян. По итогам выяснилось, что 30% обследованных нуждаются в лечении.

Минздрав сообщал, что люди от 40 лет должны проходить диспансеризацию раз в год. До этого - раз в три года.

Также раз в год проходят осмотры также предпенсионеры и пенсионеры. Работодатель обязан давать им для прохождения диспансеризации два выходных дня с сохранением должности и среднего заработка.

Теперь же, если предложение Минздрава дойдет до реализации, выходной день получат также россияне от 40 лет для прохождения диспансеризации.

Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в этом году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан.

«Это достаточно высокая цифра, если учесть, что в 2018 году был 21 миллион человек», - говорила Голикова.

Между тем, как комментировал ранее «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев, проведение диспансеризации и вообще повышение доступности медицинских услуг действительно может повысить среднюю продолжительность жизни.

При этом, его словам, для этого работодатели должны стимулировать и даже заставлять работников проходить программы диспансеризации.

Однако до реализации предложение Минздрава может и не дойти. Чиновники давно говорят о том, что россияне слишком много отдыхают, а это мешает выполнить другую цель правительства - по повышению производительности труда.

Производительность труда в России остается на уровне, который в развитых странах был достигнут 30–40 лет назад, и отстает от США примерно в три раза, заявлял глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного форума труда. Как отмечал он, показатель производительности труда в России сейчас находится на уровне Бразилии. Выработка на одного работающего в России примерно 23 доллара в час. Даже в Турции уже в полтора раза больше, подчеркнул Кудрин.

Согласно майским указам президента Владимира Путина, производительность труда в базовых несырьевых отраслях должна расти на 5% в год.

При этом еще в январе в связи с затяжными новогодними праздниками премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные праздники в нашей стране наносят вред экономике.

«Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает»,

— сказал тогда Медведев.

Праздничных дней в России действительно много, к ним прибавляется и достаточно продолжительный отпуск — 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Впрочем, эксперты предполагают, что в случае с диспансеризацией новый выходной день может быть оправдан. Работодатели могут потребовать с сотрудника справку о том, что выходной день был потрачен на проведение диспансеризации, а не на что другое.