Последняя блажь: на чем россияне не экономят

Падение доходов заставляет россиян экономить на продуктах питания, но при этом почти никто не может отказать себе в покупке мороженого. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

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Как выяснили эксперты, более половины (56%) россиян покупают мороженое раз в неделю, 21,9% — дважды, 8,5% — трижды, 4,1% — четыре раза. Около 4% наших граждан приобретают мороженое ежедневно и даже несколько раз в день, отмечается в исследовании, данные которого приводит РИА «Новости».

Специалисты проанализировали данные 235 тыс. чеков, полученных по итогу 224,5 тыс. произведенных нашими гражданами покупок в мае и июне этого года. Оказалось, что в среднем по России

на каждую тысячу товаров, пробитых при покупке в чеке, приходится 56 единиц мороженого.

Причем женщины покупают мороженое чаще, чем мужчины. В чеках мужских покупок мороженое составляет 53 штуки на каждую тысячу покупок, а у женщин этот показатель на 10% выше — 59 штук. Что и логично — женщины чаще, чем мужчины ходят в магазины с детьми, а май и июнь в этом году были по всей стране довольно жаркими. Мороженое в летнюю жару — это тот товар, который очень часто просят купить дети.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого: ведомство обратило внимание, что качественный товар должен иметь плотную консистенцию, быть правильной формы, кусочки мороженого должны хорошо отделяться от слитка. Упаковка должна быть герметичной, маркировка — четкой и легко читаемой. Наличие на поверхности упаковки инея или кристалликов льда, деформированный брикет или рожок мороженого свидетельствуют о несоблюдении продавцом условий хранения продукта.

Роспотребнадзор также посоветовал покупателям внимательно читать этикетку и изучать состав мороженого и дату его годности. Согласно техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции»,

«мороженое» — это взбитые, замороженные и употребляемые в замороженном виде сладкие молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие продукты.

В зависимости от того, из чего состоит мороженое, определяется его сорт и торговое название. Молочный продукт может быть изготовлен только из молока, его компонентов и сахара и стабилизаторов. К сортам мороженого с таким составом относятся пломбиры.

Молочный составной продукт, используемый в мороженом, кроме молока и сахара, может содержать дополнительные компоненты — фрукты, ягоды, орехи, какао, шоколад. Все эти компоненты добавляются в мороженое не для того, чтобы скрыть в нем отсутствие молока.

К такому мороженому относятся фруктовые и шоколадные виды продукта.

В молокосодержащем мороженом (в маркировке должно быть указано «Мороженое с заменителем молочного жира») часть молочного жира заменена на растительные жиры.

На этикетках мороженого, содержащего растительные жиры, запрещается употреблять названия «молочное», «сливочное», «пломбир».

Такой сорт мороженого обязательно должен быть по цене дешевле аналогов из цельного молока, так как введение растительных жиров вместо молочных в состав продукта всегда используется производителем для снижения стоимости производимого им товара.

Компоненты в составе продукта указываются по мере убывания массовых долей. Поэтому в качественном мороженом в начале списка всегда стоят молоко или сливки и иные молочные продукты. Лучше, если в состав продукта будут входить натуральные красители (ягодный сок, сгущенное молоко, какао) и ароматизаторы.

По технологии производства, мороженое подвергается замораживанию до температуры не выше минус 18°C после обработки во фризере. Также мороженое должно храниться, перевозиться и продаваться при указанной температуре — до минус 18 градусов. Срок годности его может достигать шести месяцев.

Мягкое мороженое имеет температуру от минус 5°C до минус 7°C и реализуется потребителям непосредственно после обработки во фризере. Чаще всего такое мороженое можно купить в стационарных кафе.

Как показывает исследование, проведенное в июне этого года холдингом «Ромир», хотя в общей массе доля экономящих россиян сократилась с 89% до 82%, оставшиеся стали больше экономить практически на всех статьях расходов.

Четверо из десяти россиян вынуждены экономить на продуктах питания, каждый третий сокращает расходы на путешествия, развлечения, одежду, каждый пятый — на рестораны и алкоголь.