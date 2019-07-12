Споры с бульдозером: что ждет санкционку

Санкционные продукты нашли защитников в высших кабинетах власти. Вице-премьер, курирующий в том числе агропромышленных сектор в РФ, Алексей Гордеев назвал неправильным уничтожение пригодных к употреблению продуктов питания.

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«Мне кажется,

продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения»,

— сказал Гордеев журналистам.

Напомним, что ряд иностранных продуктов стали в РФ санкционными в августе 2014 года, когда президент Владимир Путин подписал указ об ограничении ввоза в Россию продовольствия из некоторых стран, в число которых вошли государства ЕС, Канада, США. Такой шаг стал ответной мерой на санкции со стороны некоторых государств, которые ввели рестрикции в отношении РФ из-за присоединения Крыма и событий на востоке Украины. Регулярно и те, и другие санкции продлеваются.

Следом возник вопрос, что делать с нелегальным ввозом «запрещенки», которая разными путями продолжала попадать на российский рынок. Решение было радикальным: спустя год президент подписал указ об уничтожении продуктов питания, которые в обход санкций привозят на территорию РФ.

Кадры с раздавленными бульдозерами ящиками с персиками, яблоками и дорогими заграничными сырами вызвали недоумение и шок одновременно: как можно давить машинами продукты стране, где большинство людей вынуждены экономить на всем, а 19 млн человек — только по официальной статистике — живут за чертой бедности.

11 июня на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) была опубликована инициатива Роспотребнадзора о внесении в законодательство РФ запрета на уничтожение продуктов, пригодных к употреблению в пищу.

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в документе.

СПЧ инициативу поддержал и рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

В Кремле к такой идее относятся с осторожностью. В феврале Владимир Путин заявлял, что уничтожение санкционных продуктов оправдано экономическими мотивами.

После высказываний Гордеева пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «пока речь идет об экспертной дискуссии».

«Безусловно очень важно, чтобы санкционные продукты оставались именно санкционными и не превращались в поле деятельности для злоупотреблений», — сказал он, обратив внимание, что самое главное — понять, как это администрировать. «Именно поэтому происходит их уничтожение, а не использование в каких-то других целях», — отменил Песков.

Предложение отказаться от уничтожения изъятой санкционки крайне верное, однако сейчас оно выглядит странно — об этом необходимо было говорить, когда публично уничтожались годные к употреблению продукты, отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Сейчас это можно расценить как слабую попытку не согласиться с официальной позицией властей, полагает эксперт. Использовать продукты действительно можно было бы в пищевой промышленности, а также с целью помощи малоимущим слоям населения — вариантов распространения этой пищи много, но для этих целей необходимы трудовые ресурсы, определенная доля финансирования и информационная работа с аудиторией, — реализовать такой проект на практике достаточно сложно из-за юридических тонкостей изъятия продуктов питания.

«Если продукты изымаются в силу законодательных мер и уничтожаются, то это не вызовет у бизнеса, занимающегося реализацией запрещенных продуктов, оснований идти и защищать свои права, а вот если эти продукты реализовывать в пользу малоимущих или подвергать вторичной переработки с целью дальнейшего производства продуктов питания — то здесь уже может возникнуть реальный повод заявить о противоречивой позиции властей с целью защитить свои интересы»,

— предупреждает Жарский.

Подобного рода предложения уже не раз высказывали и другие представители власти, но пока они все остаются на уровне разговоров.

В середине прошлого года Россельхознадзор отмечал, что за три года уничтожил почти 28 тыс. тонн санкционной продовольственной продукции. В основном это были фрукты, овощи, животноводческая и молочная продукция.