Доллар по 70: рубль прогнется под грузом санкций

В разгар летнего затишья Вашингтон напомнили России о том, что санкции против нашей страны вводить не передумали. Так, в палате представителей конгресса США одобрили поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Она предусматривает введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России «вмешательства» в американский избирательный процесс.

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Как заявил автор поправки — представитель Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман, в результате ее введения «ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России».

«Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их»,

– отметил он.

После того, как проект оборонного бюджета будет утвержден обеими палатами конгресса США, документ будет подписан президентом страны.

По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, это «тревожный знак».

«Cанкционная повестка вновь вернулась на российский финансовый рынок»,

— констатирует эксперт.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин отмечает, что в ближайшее время рынок будет оценивать реальность шансов наложения санкций на российский долг.

Он может открыть «ящик Пандоры» в финансово-экономических отношениях РФ с США, беспокоится эксперт.

При этом это не единственная законодательная инициатива, которая подразумевает санкции против российского госдолга.

Так, в нижней палате на стадии обсуждения в данный момент находится еще один вариант санкционного документа — за якобы вмешательство России в американские выборы. Меры, изложенные в нем, касаются энергетического и финансового сектора экономики. По сути, документ представляет собой симбиоз ранее вносимых законопроектов — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (так называемый DASKA) и «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER).

То, что США просто заговорили о санкциях, уже сказалось на российском рынке.

В пятницу на торгах рубль торгуется с понижением, несмотря на то, что повсеместное давление на доллар сохраняется, а нефть продолжает попытки роста, отвоевывая отметку $67 за баррель Brent, говорит Сергей Суверов.

В частности, на торгах на московской бирже курс доллара прибавляет к открытию 28 копеек, торгуясь на уровне 63,09 рублей за американскую валюту.

Реакция биржевиков пока сдержанная, рубль поддерживают рост цен на нефть из-за нарастания враждебности в отношениях США и Ирана и приближение налогового периода, говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Между тем опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты предупреждали, что введение санкций на вложения американских инвесторов в госдолг спровоцирует волну распродаж на рынке и закономерный обвал рубля.

Так, в мае первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщала, что доля нерезидентов среди держателей госдолга выросла с 27,8 до 29,4%. В июне она еще увеличилась и достигла 30%.

Иностранные инвесторов привлекает во вложениях в российские активы сочетание сравнительно высокой доходности и низких страновых рисков. На фоне того, что все мировые центробанки склонны смягчать свою учетную политику, то есть понижать ставки, Банк России пока что держит ставку на довольно высоком уроне — 7,75% годовых. Это поддерживает интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам.

«Если нерезиденты по любой причине ринутся сбрасывать госбумаги и покупать валюту, мы опять увидим резкое ослабление рубля, о чем и заявляла глава ЦБ»,

— отмечал руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

По словам эксперта, масштаб «встряски» для рубля возможно будет таким, как в апреле или в сентябре 2018 года.

В частности, в апреле 2018 года, когда США ввели санкции против российских бизнесменов и глав госкомпаний, курс доллара дорожал с 57 рублей за американскую валюту до 64 рублей.

Если в ближайшее время будет введен запрет на вложения в российский госдолг, то инвесторы будут сбрасывать бумаги и в целом вероятна паника, которая может разогнать пару доллар/рубль как минимум до уровня 70 рублей за $1, говорят эксперты.

Даже просто упоминание об ограничениях после продолжительной паузы создает дискомфорт в рядах участников рынка, а значит, в ближайшей перспективе ослабление рубля и российских активов в целом может получить развитие, уверен Геннадий Николаев.

На фоне обсуждения возможных санкций США отношении госдолга РФ сделали заявление в Кремле.

В Москве наблюдают за обсуждением в Соединенных Штатах законодательной инициативы о новых ограничительных мерах в отношении России, при этом в Кремле не считают, что на данный момент есть необходимость что-либо комментировать по этому поводу. Такое заявление в пятницу сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Законопроект должен пройти по необходимой юридической лестнице, должен быть подписан президентом США перед тем, как он вступит в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов!» — ответил Песков.