Взлет нефти: Трамп и ураган сорвали цены

Баррель смеси Brent 11 июля 2019 года превысил отметку в $67. За торговый день цена за баррель североморской марки поднималась до $67,5.

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Brent использует все поводы для роста, которых сейчас собралось довольно много.

Во-первых, стоит напомнить, что нефть — это финансовый актив, так как ее цена формируется на базе стоимости производных контрактов на фьючерсном рынке. А поскольку сейчас на финансовых рынках царит радостная эйфория, нефтяные цены также уверенно идут вверх.

Старт росту котировок всех финансовых инструментов поздно вечером 10 июля задал глава Федерального резерва США Джером Пауэлл.

Его намеки на смягчение монетарной политики американских властей, на то, что на заседании 31 июля ставка ФРС будет снижена впервые за 10 лет, спровоцировали масштабные покупки всех рисковых активов.

Всегда, когда учетные ставки Центробанков стран с развитой экономикой снижаются, снижается и доходность активов, номинированных в валюте этих стран – будь то доллар, евро, йена или швейцарский франк. А раз снижается доходность, например, казначейских облигаций США, растет спрос на активы тех стран, где доходность выше, то есть на бумаги России, Бразилии и даже той же Турции.

В выступлении главы ФРС подчеркивалась, что доводами за смягчение выступают связанная с торговлей неопределенность, слабость экономики в других странах и сдержанная инфляция.

Кроме того,

цены на нефть поддержала и статистика из США, где было зафиксировано резкое сокращение запасов.

За неделю запасы сырой нефти снизились на 9,5 млн баррелей, это в три раза больше, чем ожидали эксперты. Так, на 5 июля коммерческие запасы нефти в США составили 458,99 млн баррелей, по данным министерства энергетики страны. Запасы бензина при этом снизились почти на 1,5 млн баррелей.

Конечно, трейдеры не могли оставить эти цифры без внимания.

В-третьих, внимание рынков сейчас привлекает к себе очередная тропическая буря в Мексиканском заливе, которая с высокой вероятностью может перерасти в шторм и далее в ураган, обращает внимание главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам,

с началом сезона ураганов риски для американской нефтедобычи традиционно возрастают.

На данный момент из-за погодных условий остановлена добыча на ряде месторождений общим объемом добычи порядка 600 тыс. баррелей в сутки (б/с). И это, безусловно, также играет в пользу роста цен.

Компании Chevron Corp, Royal Dutch Shell, BP и BHP Group, работающие в Мексиканском заливе, эвакуируют персонал с 15 морских платформ, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

Exxon Mobil сообщила, что внимательно отслеживает ситуацию, чтобы определить, могут ли быть затронуты ее объекты.

Дополнительным фактором роста цен выступает по-прежнему геополитика — это, в первую очередь, растущая напряженность вокруг Ирана.

Новые эпизоды напряженности в Ормузском проливе также способствуют росту цен нефти, считает Покатович. Он отмечает, что, по некоторым сведениям,

иранские военные силы у своих берегов пытались задержать британский танкер, и, по всей видимости, данные действия Ирана являются ответной реакцией этой страны на задержание своего танкера при входе в Средиземное море.

На прошлой неделе власти Гибралтара с помощью британского спецназа остановили танкер с нефтью, якобы добытой в Иране. Предполагается, что этот танкер следовал в Сирию.

Мир наблюдает за продолжением ухудшения взглядов мирового сообщества на Иран, который вернулся к наращиванию объемов обогащенного урана, отмечает Покатович. В результате ожидания рынка по усилению геополитической нестабильности и появлению возможного милитаризованного конфликта на иранском направлении также толкают нефтяные цены вверх.

Плюс масштабную фундаментальную поддержку для ценовой конъюнктуры рынка оказывает фактор сделки ОПЕК+ и ее перевыполнения экспортерами-участниками. 11 июля ОПЕК сообщила, что страны-члены картеля в июне исполнили сделку по сокращению добычи нефти на 122%.

«Мы ожидаем, что нефтяным ценам удастся достигнуть отметки 70$ и превысить ее в перспективе 1-1,5 месяцев», — говорил Покатович. По его словам,

такими темпами в перспективе 2-3 месяцев можно ожидать движения нефтяных цен в диапазоне $70-75 за баррель.

Рост цены нефти способствует и краткосрочному укреплению российской валюты. Так, на 20:30 мск на торгах на Московской бирже доллар США стоит 62,88 рублей, а евро – 71,01.

Правда, Европейская комиссия ухудшила прогнозы по нефтяным ценам на ближайшие два года. Теперь регулятор ожидает, что в среднем в текущем году Brent будет стоить $64,7 за баррель против предполагавшихся весной $69,2. Оценка на 2020 год скорректирована вниз до $61,5 за баррель с $67,8.

Недавно аналитики американского инвестиционного банка Morgan Stanley ухудшили прогноз по цене на нефть на второе полугодие 2019 года, сославшись на решение ОПЕК+ продлить срок действия сделки о сокращении объемов добычи до конца марта 2020 года. Так, банк ожидает, что Brent во второй половине 2019 года будет стоить $65 за баррель по сравнению с предыдущей оценкой в $67,5 за баррель. При этом прогноз по цене на нефть WTI понижен с $65 за баррель до $60 за баррель.

Факторы, которые сейчас толкают цены на нефть вверх носят временный характер, полагает Ален Сабитов. По его словам, для того, чтобы началось полномасштабное нефтяное ралли должна улучшиться ситуация с глобальным спросом на энергоносители, который остается подавленным, так как мировая экономика продолжает замедление.