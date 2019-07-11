Обыски после взятки: Пенсионный фонд работает и без замглавы

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов подтвердил задержание своего заместителя Алексея Иванова.

«В курсе ситуации. Оказываем содействие органам. ПФР работает в штатном режиме», — заявил Дроздов газете «Известия».

В пресс-службе ПФР «Газете.Ru» дали такой же комментарий. В Минтруде «Газете.Ru» также сообщили, что оказывают содействие следствию.

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Заместителя главы ПФР Алексея Иванова задержали в среду, 10 июля, по подозрению в коррупции, сообщило ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Силовики заподозрили 59-летнего чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных денег.

«Иванов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств, его проверяют на причастность к получению взятки», — сообщил источник.

По его данным, сотрудники ФСБ задержали Иванова спустя два дня после обысков по его делу, которые прошли в работающих на IT-рынке компаниях-подрядчиках «Техносерв» и «Редсис». В одной из них ранее работал сам задержанный. По словам источника «Ведомостей», также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв», которого подозревают в даче взятки.

Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли и занимался внедрением электронных сервисов в работу фонда. На эту программу, по данным источников, было выделено более 1 млрд рублей.

По информации агентства, дело находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета РФ. Между тем на сайте СКР информация о деле в отношении Иванова пока не появлялась.

Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники также писали о задержании Иванова по делу о коррупции. По их информации, Иванова подозревают в получении взятки (статья 290 УК РФ).

В Кремле заявили, что в курсе происходящего, но это находится вне их компетенции.

«Мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иванов курирует в ПФР IT-сферу, к которой ранее уже возникали вопросы.

Так, в 2015 году Счетная палата России критиковала траты бюджетных денег на создание новой IT-системы АИС ПФР-2. По плану работы по ней начались в 2012 году и должны были закончиться в 2016 году.

Аудитор отмечал, что деньги были потрачены неэффективно. Например, документы невозможно было подписать электронной подписью, а 90% информации приходилось вводить вручную. При этом отмечалось, что информационная система фонда подвержена риску сбоев. При том, что согласно отчету, ПФР с 2013 по 2014 год потратил на новую IT-структуру 14,7 млрд рублей.

Сам Алексей Иванов пришел в ПФР спустя два года после этого скандала, став сначала советником главы фонда в 2016 году, а в 2017 году — заместителем Дроздова.

У Иванова военное образование. В 1982 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления, инженерная оперативно-тактическая, автоматизированная система управления». В 1991 году он также окончил Военную академию связи им. С. М. Буденного, а с 1977 по 2001 год служил в вооруженных силах РФ. С 2002 года Иванов перешел на работу в коммерческие структуры. В 2016 году ненадолго был назначен советником руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, откуда и перешел в ПФР.

Ставка на хорошую электронную систему ПФР взял уже давно. Об этом не раз заявляли первые лица ведомства.

Например, глава ПФР России Антон Дроздов объяснял, что хочет с помощью IT-технологий сделать так, чтобы «гражданам вообще не надо было приходить в клиентские службы, чтобы получение любой справки, подача любого заявления, назначение любой выплаты были доступны через интернет, не выходя из дома», говорилось на официальном сайте.

Объем аудитории, которая хоть раз использовала электронные услуги ПФР, оценивалась в 30 млн граждан.